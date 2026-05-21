Công bố 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, toàn bộ danh mục cũng đã được kết nối lên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp, tổ chức và địa phương có nhu cầu ứng dụng công nghệ.

Theo danh mục, 112 sản phẩm công nghệ được công bố với đa lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, công nghệ môi trường, nông nghiệp - thủy sản, vật liệu mới, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và thiết bị phân tích. Nhiều công nghệ đã đạt mức độ sẵn sàng tương đối cao và có khả năng triển khai trong thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống.

PGS.TS. Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết nhiều kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã từng bước đi vào thực tiễn và được chuyển giao cho doanh nghiệp, địa phương; đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường, vật liệu, công nghệ thông tin, viễn thám và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, các công nghệ xử lý nước, quan trắc môi trường, hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài nguyên và sản xuất nông nghiệp đã được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Viện Hàn lâm, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong trao đổi thông tin, khảo sát nhu cầu và tư vấn giải pháp công nghệ; đồng thời đề nghị các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để triển khai thí điểm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Danh mục 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao: