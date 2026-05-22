Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lạm phát lõi của Nhật Bản thấp nhất 4 năm giữa cú sốc năng lượng

An Huy

22/05/2026, 12:05

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Lạm phát lõi ở Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm trong tháng 4 vừa qua - theo dữ liệu được công bố ngày 22/5.

Sự xuống thang này của lạm phát diễn ra đúng vào lúc Nhật Bản đang trải qua cú sốc năng lượng do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, nhưng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn có thể sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

Nguyên nhân chính khiến lạm phát lõi của Nhật giảm là các khoản trợ cấp của Chính phủ nước này về nhiên liệu và giáo dục. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo rằng giá nhiên liệu tăng cao do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể dẫn tới lạm phát ở Nhật leo thang trong những tháng tới.

Các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ Nhật đang giúp giảm bớt một phần áp lực giá cả từ cú sốc năng lượng, nhưng các nhà hoạch định chính sách của BOJ trong thời gian gần đây đã đưa ra những bình luận cứng rắn, ám chỉ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới để ứng phó với rủi ro lạm phát lan rộng.

Báo cáo từ Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của của nước này - thước đo không tính đến giá thực phẩm tươi sống - đã tăng 1,4% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, một sự giảm tốc đáng kể so với mức tăng 1,8% trong tháng 3 và thấp hơn dự báo trung bình của thị trường là tăng 1,7%.

Đây là mức thấp nhất của lạm phát lõi ở Nhật Bản kể từ tháng 3/2022. Mức giảm 10,6% ở nhóm giáo dục đã kéo giảm lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ và bù đắp cho sự gia tăng đều đặn về giá của một loạt các mặt hàng khác bao gồm thực phẩm.

CPI “lõi của lõi” - thước đo loại trừ cả hai nhóm thực phẩm và năng lượng, được BOJ coi là chỉ báo chuẩn xác hơn về diễn biến giá cả do ảnh hưởng thực sự của yếu tố nhu cầu - tăng 1,9% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước sau khi tăng 2,4% trong tháng 3.

Chỉ số CPI toàn phần tháng 4 của Nhật Bản tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 1,5% của tháng 3, và là tháng thứ tư liên tiếp thấp hơn mục tiêu 2% của BOJ.

Do trợ cấp, giá năng lượng ở Nhật Bản trong tháng 4 giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 5,7% trong tháng 3.

Ông Abhijit Surya, nhà kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty nghiên cứu Capital Economics, phát biểu với hãng tin Reuters: “Mặc dù đã giảm bớt trong tháng 4, áp lực lạm phát sẽ sớm tăng trở lại. Do đó, chúng tôi vẫn cho rằng BOJ sẽ sớm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ”.

Dữ liệu lạm phát mới nhất này sẽ là một trong những yếu tố mà BOJ cần xem xét kỹ lưỡng tại cuộc họp chính sách vào tháng tới - cuộc họp mà cơ quan được dự báo nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất lên 1% từ 0,75% hiện tại.

Giá dầu tăng do cuộc chiến tranh nổ ra ở Trung Đông vào cuối tháng 2 đã gây áp lực mất giá mạnh lên đồng yên Nhật, một phần do Nhật Bản là một quốc gia có sự phụ thuộc lớn và nguồn năng lượng nhập khẩu.

Trong bối cảnh như vậy, BOJ rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì nếu giữ nguyên lãi suất để tránh gây áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế, lạm phát có thể leo thang mạnh; còn nếu tăng lãi suất để chống lạm phát và hỗ trợ tỷ giá đồng yên, nền kinh tế đang yếu của Nhật Bản sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn.

Theo số liệu công bố vào tuần trước, lạm phát bán buôn - một chỉ báo sớm về giá tiêu dùng - đã tăng tốc trong tháng 4, với mức tăng 4,9%, cao nhất trong 3 năm. Dữ liệu này có thể củng cố động lực để BOJ sớm có một đợt tăng lãi suất.

Một thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BOJ, ông Junko Koeda, ngày 21/5 nói bà đang xem xét kỹ lưỡng tốc độ và mức độ thẩm thấu từ lạm phát bán buôn sang lạm phát tiêu dùng, để đánh giá tốc độ và thời điểm cho các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

“Tôi tin rằng việc tăng lãi suất chính sách với tốc độ phù hợp là hợp lý để giải quyết rủi ro lạm phát cao, đồng thời cũng cân nhắc những đánh đổi đối với nền kinh tế”, bà Koeda nói, cảnh báo rằng cú sốc năng lượng có thể đẩy lạm phát lõi lên trên mục tiêu 2% của BOJ.

Cuộc họp chính sách tới của BOJ sẽ diễn ra vào ngày 15-16/6. Trước đó, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sẽ có một bài phát biểu vào ngày 3/6, và giới quan sát sẽ theo dõi kỹ bài phát biểu này để tìm kiếm những tín hiệu về một đợt tăng lãi suất trong cuộc họp tới.

Trong cuộc họp vào tháng 4, BOJ nâng mạnh dự báo lạm phát lõi năm 2026 lên 2,8% từ 1,9% trước đó, trên cơ sở giá dầu tăng cao và các doanh nghiệp Nhật đang đẩy phần chi phí tăng thêm về phía người tiêu dùng.

Trao đổi với hãng tin CNBC, nhà quản lý danh mục Andrew McCagg của công ty Nomura Asset Management nhận định cuộc chiến ở Iran có thể đẩy lạm phát toàn phần ở Nhật Bản tăng trở lại trong những tháng tới. “Không giống như ở các nền kinh tế khác, khi nói về mối lo giá cả ở Nhật Bản, người ta lo nhiều hơn về việc lại rơi vào giảm phát hơn là lo về việc lạm phát vượt tầm kiểm soát”, ông nói.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nói chung vẫn đang nghiêng về khả năng BOJ sẽ sớm tăng lãi suất, vì nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang cho thấy khả năng trụ vững. Số liệu mới công bố trong tuần này cho thấy trong quý 1/2026, kinh tế Nhật tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2,1%. Kết quả này có được chủ yếu là nhờ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ.

Từ khóa:

BOJ kinh tế nhật bản lãi suất lạm phát Nhật bản thế giới

Đọc thêm

Nga chuẩn bị phát hành thêm trái phiếu bằng nhân dân tệ để bù đắp thâm hụt ngân sách

Nga chuẩn bị phát hành thêm trái phiếu bằng nhân dân tệ để bù đắp thâm hụt ngân sách

Đây không phải lần đầu Nga tìm cách huy động vốn bằng nhân dân tệ. Vào tháng 12 năm ngoái, Moscow từng phát hành hai lô trái phiếu tương tư...

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực qua eo biển Hormuz

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực qua eo biển Hormuz

Theo hãng tin Bloomberg, Iran đang thảo luận với Oman về kế hoạch thiết lập cơ chế thu phí thường trực qua eo biển Hormuz...

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

Sự tăng trưởng đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu diễn ra khi các công ty của nước này tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài để bù đắp cho tình trạng ảm đạm của nhu cầu trong nước và ứng phó với xung đột thương mại...

Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy...

Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co trong phạm vi rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm những tín hiệu trái chiều về đàm phán kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Bất động sản

2

Giá vàng trong nước ngược chiều so với vàng thế giới

Tài chính

3

T&T Group: Mắt xích chiến lược trong dòng chảy kinh tế mới

Doanh nghiệp

4

TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi

Dân sinh

5

Có tới 81/83 quỹ cổ phiếu báo lãi trong tháng 4/2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy