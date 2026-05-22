Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Thanh Xuân

22/05/2026, 10:42

Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo UBND TP.Hà Nội, trước đây, Thành phố xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch theo 2 hệ thống luật pháp, gồm: Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch năm 2017 và Quy hoạch chung Thủ đô theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Điều đó gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian; chưa có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, điểm nghẽn như: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, chưa thiết lập được mô hình, kế hoạch phát triển, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Đến nay, để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xu thế đô thị thông minh, liên kết mở vùng, quốc gia, quốc tế. Việc tập trung xây dựng một Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn xa mang tính bền vững 100 năm, nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất và kiến tạo động lực phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, Điều 6 đã cho phép trên địa bàn Thành phố lập 1 Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô.

Vì vậy, sau quá trình xây dựng, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua, ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố quy hoạch thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan. Đồng thời, Thành phố cũng xây dựng mô hình sa bàn để trưng bày lâu dài tại Bảo tàng Hà Nội.

Ngay sau công bố, thành phố sẽ hoàn thành việc xác nhận bản vẽ, hồ sơ quy hoạch và các quy định quản lý liên quan để bàn giao cho các đơn vị phục vụ lưu trữ, tổ chức thực hiện; dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.

Song song đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng các Sở, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai quy hoạch, báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt trong tháng 7/2026. Ngoài ra, tiến hành tổ chức nghiên cứu lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cấp dưới nhằm cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể Thủ đô (Quy hoạch chung xã; quy hoạch phân khu đô thị; quy hoạch phân khu khu chức năng; quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị; dự án đầu tư…).

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

11:02, 21/05/2026

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

13:31, 19/05/2026

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Từ khóa:

Công bố quy hoạch Hà Nội quy hoạch thủ đô

Đọc thêm

Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Theo cơ quan quản lý, các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch qua sàn. Toàn bộ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều cần có quy trình rõ ràng, minh bạch, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường…

Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới

Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới

Theo các chuyên gia yếu tố quyết định thành công của các cực tăng trưởng mới nằm ở việc làm, các tiện ích nâng cao chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân lâu dài.

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường

Sau giai đoạn thị trường nhiều biến động, xu hướng lựa chọn bất động sản đang có sự thay đổi rõ rệt khi người mua ngày càng ưu tiên các yếu tố an toàn và khả năng kiểm chứng thông tin dự án.

Bất động sản kỳ vọng “cú hích” từ dòng vốn đa kênh

Bất động sản kỳ vọng “cú hích” từ dòng vốn đa kênh

Áp lực huy động vốn tiếp tục tạo sức ép lên thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp và chuyên gia kiến nghị cần linh hoạt hơn trong phân bổ tín dụng, đồng thời, khơi thông các kênh vốn trung và dài hạn để hỗ trợ phục hồi thị trường...

Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố, hoàn thiện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vẫn ở mức cao…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ tiếp tục lao dốc, khối ngoại bán ròng đột biến kỷ lục 3 tháng

Chứng khoán

2

Lạm phát lõi của Nhật Bản thấp nhất 4 năm giữa cú sốc năng lượng

Thế giới

3

Nga chuẩn bị phát hành thêm trái phiếu bằng nhân dân tệ để bù đắp thâm hụt ngân sách

Thế giới

4

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Bất động sản

5

Giá vàng trong nước ngược chiều so với vàng thế giới

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy