Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan...

Theo UBND TP.Hà Nội, trước đây, Thành phố xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch theo 2 hệ thống luật pháp, gồm: Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch năm 2017 và Quy hoạch chung Thủ đô theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Điều đó gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian; chưa có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, điểm nghẽn như: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, chưa thiết lập được mô hình, kế hoạch phát triển, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Đến nay, để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xu thế đô thị thông minh, liên kết mở vùng, quốc gia, quốc tế. Việc tập trung xây dựng một Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn xa mang tính bền vững 100 năm, nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất và kiến tạo động lực phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, Điều 6 đã cho phép trên địa bàn Thành phố lập 1 Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô.

Vì vậy, sau quá trình xây dựng, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua, ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố quy hoạch thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan. Đồng thời, Thành phố cũng xây dựng mô hình sa bàn để trưng bày lâu dài tại Bảo tàng Hà Nội.

Ngay sau công bố, thành phố sẽ hoàn thành việc xác nhận bản vẽ, hồ sơ quy hoạch và các quy định quản lý liên quan để bàn giao cho các đơn vị phục vụ lưu trữ, tổ chức thực hiện; dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.

Song song đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng các Sở, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai quy hoạch, báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt trong tháng 7/2026. Ngoài ra, tiến hành tổ chức nghiên cứu lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cấp dưới nhằm cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể Thủ đô (Quy hoạch chung xã; quy hoạch phân khu đô thị; quy hoạch phân khu khu chức năng; quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị; dự án đầu tư…).