VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích, trải nghiệm tiêu dùng có tính tham gia

VOVO thương mại điện tử đang phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích tại Việt Nam, tập trung vào trải nghiệm, quyền lựa chọn và mức độ tham gia của người dùng trong suốt hành trình tiêu dùng.

Sự hình thành của VOVO bắt nguồn từ quá trình quan sát thực tế thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong nhiều năm qua. Khi ngành ngày càng phát triển, người dùng dù luôn được xem là trung tâm của hệ sinh thái, nhưng vai trò của họ thường tập trung chủ yếu ở các bước lựa chọn, thanh toán và nhận hàng.

Từ bối cảnh đó, VOVO xây dựng cơ chế giúp người dùng có thể tham gia sâu hơn thông qua các hoạt động như mua sắm khám phá, ký gửi hàng hóa và chia sẻ trải nghiệm, thay vì chỉ dừng lại ở một giao dịch mua bán thông thường.

VOVO - Ứng dụng tích hợp thương mại điện tử khác biệt.

Theo doanh nghiệp, mục tiêu của nền tảng là để mỗi lần tham gia đều mang lại giá trị rõ ràng, minh bạch và dễ cảm nhận hơn cho người dùng.

GIÁ TRỊ THAM GIA GẮN VỚI HÀNG HÓA THẬT

So với nhiều hình thức thương mại truyền thống, VOVO nhấn mạnh mối liên hệ giữa hành vi tham gia của người dùng và các giao dịch gắn với hàng hóa thật. Cốt lõi của nền tảng là cơ chế lợi ích được xây dựng trên cơ sở lưu chuyển sản phẩm thực và hành vi giao dịch có thể ghi nhận.

Theo đó, việc mua sản phẩm, tham gia trải nghiệm hay chia sẻ nền tảng đều được kết nối với các giao dịch phát sinh thực tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào cơ chế giới thiệu đơn thuần. Đây là một trong những điểm thể hiện định hướng đổi mới của VOVO trong quá trình phát triển mô hình thương mại điện tử có tính tham gia cao hơn.

XÂY DỰNG CƠ CHẾ MINH BẠCH TRONG VẬN HÀNH THỰC TẾ

Để tăng tính minh bạch trong quá trình tham gia, VOVO xây dựng nhóm cơ chế bảo đảm quyền lợi người dùng gồm: vận hành nền tảng minh bạch, xác thực hàng hóa, đảm bảo giao hàng và thực hiện đơn hàng, giá trị tham gia rõ ràng, quy trình ký gửi độc lập, khả năng rút tiền từ tài khoản thực, cơ chế công bằng áp dụng thống nhất và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Theo doanh nghiệp, các cơ chế này được thiết kế theo hướng rõ ràng, dễ hiểu và có thể kiểm chứng trong quá trình sử dụng thực tế. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cảm giác an tâm cho người dùng và hỗ trợ quá trình vận hành lâu dài của nền tảng.

VOVO nhận giải “The Best of Vietnam 2026” ở hạng mục “Đổi mới và sáng tạo”. Ảnh: VOVO.

Hiện tại, VOVO đã chính thức đưa nền tảng vào vận hành thực tế, cho phép người dùng trải nghiệm toàn bộ quá trình từ mua sắm mang tính khám phá, nhận hàng hoặc xử lý ký gửi đến kiểm tra số dư và thực hiện rút tiền theo cơ chế áp dụng trên nền tảng.

Theo doanh nghiệp, nền tảng cũng đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế sản phẩm, quy trình vận hành và trải nghiệm sử dụng xoay quanh nhu cầu thực tế của người dùng.

Đội ngũ nhân viên VOVO thương mại điện tử. Ảnh: VOVO.

“Với một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở ý tưởng, mà còn ở khả năng triển khai, vận hành và tạo ra trải nghiệm nhất quán cho người dùng”, đại diện VOVO chia sẻ.

HƯỚNG TỚI HỆ SINH THÁI TIÊU DÙNG CÓ TÍNH THAM GIA

Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục thay đổi, việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng, cơ chế vận hành và mở rộng lựa chọn trong quá trình mua sắm đang được xem là một trong những hướng phát triển đáng chú ý của ngành.

Theo VOVO, bên cạnh việc tiếp tục tối ưu hóa cơ chế nền tảng và trải nghiệm công nghệ, doanh nghiệp cũng chú trọng tăng cường các hoạt động tương tác trong hành trình mua sắm. Từ trải nghiệm khám phá, ký gửi đến chia sẻ và mời bạn bè cùng tham gia, các hành vi này đang từng bước hình thành một hệ sinh thái tương tác tự nhiên hơn trên nền tảng.

Vai trò của người dùng vì thế không chỉ dừng lại ở người tiêu dùng đơn thuần, mà còn được mở rộng thành người tham gia trải nghiệm, người chia sẻ và người kết nối trong hệ sinh thái tiêu dùng số.