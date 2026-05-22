VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích, trải nghiệm tiêu dùng có tính tham gia
Khánh Huyền
22/05/2026, 08:00
Nền tảng tập trung vào trải nghiệm người dùng, cơ chế minh bạch và khả năng tham gia thực chất trong suốt hành trình tiêu dùng.
VOVO thương mại điện tử đang phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích tại Việt Nam, tập trung vào trải nghiệm, quyền lựa chọn và mức độ tham gia của người dùng trong suốt hành trình tiêu dùng.
Sự hình thành của VOVO bắt nguồn từ quá trình quan sát thực tế thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong nhiều năm qua. Khi ngành ngày càng phát triển, người dùng dù luôn được xem là trung tâm của hệ sinh thái, nhưng vai trò của họ thường tập trung chủ yếu ở các bước lựa chọn, thanh toán và nhận hàng.
Từ bối cảnh đó, VOVO xây dựng cơ chế giúp người dùng có thể tham gia sâu hơn thông qua các hoạt động như mua sắm khám phá, ký gửi hàng hóa và chia sẻ trải nghiệm, thay vì chỉ dừng lại ở một giao dịch mua bán thông thường.
Theo doanh nghiệp, mục tiêu của nền tảng là để mỗi lần tham gia đều mang lại giá trị rõ ràng, minh bạch và dễ cảm nhận hơn cho người dùng.
GIÁ TRỊ THAM GIA GẮN VỚI HÀNG HÓA THẬT
So với nhiều hình thức thương mại truyền thống, VOVO nhấn mạnh mối liên hệ giữa hành vi tham gia của người dùng và các giao dịch gắn với hàng hóa thật. Cốt lõi của nền tảng là cơ chế lợi ích được xây dựng trên cơ sở lưu chuyển sản phẩm thực và hành vi giao dịch có thể ghi nhận.
Theo đó, việc mua sản phẩm, tham gia trải nghiệm hay chia sẻ nền tảng đều được kết nối với các giao dịch phát sinh thực tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào cơ chế giới thiệu đơn thuần. Đây là một trong những điểm thể hiện định hướng đổi mới của VOVO trong quá trình phát triển mô hình thương mại điện tử có tính tham gia cao hơn.
XÂY DỰNG CƠ CHẾ MINH BẠCH TRONG VẬN HÀNH THỰC TẾ
Để tăng tính minh bạch trong quá trình tham gia, VOVO xây dựng nhóm cơ chế bảo đảm quyền lợi người dùng gồm: vận hành nền tảng minh bạch, xác thực hàng hóa, đảm bảo giao hàng và thực hiện đơn hàng, giá trị tham gia rõ ràng, quy trình ký gửi độc lập, khả năng rút tiền từ tài khoản thực, cơ chế công bằng áp dụng thống nhất và bảo vệ quyền lợi người dùng.
Theo doanh nghiệp, các cơ chế này được thiết kế theo hướng rõ ràng, dễ hiểu và có thể kiểm chứng trong quá trình sử dụng thực tế. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cảm giác an tâm cho người dùng và hỗ trợ quá trình vận hành lâu dài của nền tảng.
Hiện tại, VOVO đã chính thức đưa nền tảng vào vận hành thực tế, cho phép người dùng trải nghiệm toàn bộ quá trình từ mua sắm mang tính khám phá, nhận hàng hoặc xử lý ký gửi đến kiểm tra số dư và thực hiện rút tiền theo cơ chế áp dụng trên nền tảng.
Theo doanh nghiệp, nền tảng cũng đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế sản phẩm, quy trình vận hành và trải nghiệm sử dụng xoay quanh nhu cầu thực tế của người dùng.
“Với một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở ý tưởng, mà còn ở khả năng triển khai, vận hành và tạo ra trải nghiệm nhất quán cho người dùng”, đại diện VOVO chia sẻ.
HƯỚNG TỚI HỆ SINH THÁI TIÊU DÙNG CÓ TÍNH THAM GIA
Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục thay đổi, việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng, cơ chế vận hành và mở rộng lựa chọn trong quá trình mua sắm đang được xem là một trong những hướng phát triển đáng chú ý của ngành.
Theo VOVO, bên cạnh việc tiếp tục tối ưu hóa cơ chế nền tảng và trải nghiệm công nghệ, doanh nghiệp cũng chú trọng tăng cường các hoạt động tương tác trong hành trình mua sắm. Từ trải nghiệm khám phá, ký gửi đến chia sẻ và mời bạn bè cùng tham gia, các hành vi này đang từng bước hình thành một hệ sinh thái tương tác tự nhiên hơn trên nền tảng.
Vai trò của người dùng vì thế không chỉ dừng lại ở người tiêu dùng đơn thuần, mà còn được mở rộng thành người tham gia trải nghiệm, người chia sẻ và người kết nối trong hệ sinh thái tiêu dùng số.
EU ưu tiên vonfram, MSR hưởng lợi trong chiến lược mới
Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa vonfram và đất hiếm vào danh sách ưu tiên trong chương trình dự trữ chiến lược đầu tiên nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Theo Reuters, động thái này phản ánh sự thay đổi lớn trong cách các nền kinh tế phương Tây nhìn nhận các vật liệu chiến lược: không còn đơn thuần là hàng hóa công nghiệp, mà là tài sản có ý nghĩa an ninh chuỗi cung ứng và công nghệ.
Công bố 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố Danh mục 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao…
Unilever Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Unilever Việt Nam trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân...
Managed Database cho hệ thống vận hành nghiệp vụ trên FPT Cloud
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn đang sử dụng MongoDB phiên bản Community với chức năng cơ bản: sao lưu kết hợp bảo mật thủ công, tận dụng nhân sự nội bộ xử lý sự cố. Tuy nhiên, khi bài toán bảo mật lưu trữ, áp lực tích hợp AI vào vận hành đòi hỏi hạ tầng dữ liệu tại doanh nghiệp phải linh hoạt, mạnh mẽ và an toàn hơn.
FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực
Nhằm định hình tầm nhìn và giải pháp cho giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng này, tại Diễn đàn “Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế cho rằng để khơi thông dòng vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần giải quyết rốt ráo các “điểm nghẽn” về thể chế vốn, hạ tầng năng lượng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: