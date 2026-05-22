Cổ phiếu trụ tiếp tục lao dốc, khối ngoại bán ròng đột biến kỷ lục 3 tháng
Kim Phong
22/05/2026, 12:13
Sắc đỏ tiếp tục lan tràn trên bảng điện sáng nay khi sức ép từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index bốc hơi tới gần 32 điểm. Tâm lý rất tiêu cực và cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ gấp 2,7 lần số tăng.
Chỉ số chốt phiên giảm 1,68%
so với tham chiếu với toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm cực mạnh. Dẫn
đầu là VIC giảm 3,52%, VHM giảm 4,88%, VCB giảm 139%, BID giảm 2,05%. Bốn cổ
phiếu này đã lấy đi khoảng 11 điểm của VN-Index.
Nhóm VN30 cũng chỉ có 5 mã tăng
nhưng 24 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 1,03%. Tới 14 mã trong nhóm này đang giảm
quá 1% trong khi các mã tăng thì hoặc là quá yếu, hoặc vốn hóa chưa đủ tầm: SAB
tăng 0,94%, FPT tăng 0,65%, LPB tăng 0,56%, SSB tăng 0,3%, ACB tăng 0,22%.
VN-Index đã mất hoàn toàn các
nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt. Nhóm Vin giảm đồng loạt, thậm chí còn là tác
nhân chính khiến chỉ số mất điểm mạnh. Nhóm ngân hàng chỉ còn 3/27 mã xanh và đều
là các mã ít quan trọng. Cổ phiếu dầu khí cũng rơi rất sâu: GAS giảm 1,49%, BSR
giảm 1,63%, PLX giảm 1,05%, PVD giảm 3,36%, PVS giảm 1,98%...
Toàn sàn HoSE kết phiên sáng
có độ rộng rất tệ, 97 mã tăng và 217 mã giảm. Trong đó 109 cổ phiếu đang rơi từ
1% trở lên và nhóm này chiếm 57,7% tổng thanh khoản sàn. Điều này phản ánh sức ép
đang tập trung dưới ngưỡng tham chiếu một cách rõ ràng. Khi nhìn vào biến động
của độ rộng thị trường cũng phù hợp: Thời điểm tốt nhất lúc sau 10h VN-Index cũng
chỉ có 95 mã tăng/145 mã giảm và càng về cuối phiên độ rộng càng hẹp lại.
15 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất
thị trường đang có thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Ngoài những blue-chips
như VHM, VIC, VCB, MBB… còn có VIX giảm 3,66%, GEX giảm 5,43%, HCM giảm 2,42%,
PDR giảm 2,8%, GEE giảm 4,58%. Chỉ số midcap đang giảm 1,19%, Smallcap giảm 0,45%.
Ở phía tăng giá, khả năng đi
ngược dòng hoàn toàn không mang tính đại diện mà phụ thuộc vào thanh khoản. Những
cổ phiếu cònxanh hầu hết giao dịch nhỏ. PC1 tăng 1,48% với 150,3 tỷ đồng; NVL
tăng 1,63% với 114,9 tỷ; VND tăng 2,14% với 79,1 tỷ; DGC tăng 1,88% với 43,8 tỷ;
HSG tăng 2,05% với 39,2 tỷ; DPM tăng 1,14% với 38,2 tỷ; BFC tăng 3,51% với 7,7
tỷ là đáng kể nhất.
Điểm nhấn sáng nay là khối
ngoại cũng giảm mua đột biến, còn chưa tới 500 tỷ đồng, thấp kỷ lục từ tháng
6/2025. Điều này khiến vị thế ròng nổi bật với -1.802 tỷ đồng, cao nhất 3 tháng.
Trên thực tế khối này đã không bán ra mạnh, tổng giá trị chỉ khoảng 2.302 tỷ đồng
trên HoSE, tương đương với sáng hôm qua. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là
MSB -700,8 tỷ, VHM -210,1 tỷ, VIC -146,3 tỷ, HPG -100,2 tỷ, VIX -73,9 tỷ, MBB
-73,3 tỷ. Phía mua ròng có FPT +26,5 tỷ, HCM +24,6 tỷ là lớn nhất.
VN-Index bốc hơi 31,92 điểm
trong sáng nay và rơi xuống mức 1864,97 điểm. Như vậy chỉ số đã hoàn toàn quay đầu
xuống dưới vùng đỉnh hồi tháng 3/2026 lẫn tháng 1/2026. Nói cách khác, về mặt kỹ
thuật chỉ số đã thất bại trong việc đột phá vùng đỉnh lịch sử. Mặc dù nhịp kiểm
định đỉnh này có yếu tố kéo trụ rất rõ, nhưng hậu quả lại lớn hơn nhiều việc giảm
ở trụ. Độ rộn thị trường liên tục nhiều tuần này xác nhận cổ phiếu giảm giá nhiều
hơn tăng giá, nghĩa là mức độ thiệt hại cao trong tình huống VN-Index tăng.
Có tới 81/83 quỹ cổ phiếu báo lãi trong tháng 4/2026
Sự hồi phục này diễn ra trên diện rộng khi phần lớn (81/83 quỹ) ghi nhận hiệu suất cao hơn so với tháng trước trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng mạnh +10,7% so với tháng trước.
