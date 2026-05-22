Cổ phiếu trụ tiếp tục lao dốc, khối ngoại bán ròng đột biến kỷ lục 3 tháng

Kim Phong

22/05/2026, 12:13

Sắc đỏ tiếp tục lan tràn trên bảng điện sáng nay khi sức ép từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index bốc hơi tới gần 32 điểm. Tâm lý rất tiêu cực và cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ gấp 2,7 lần số tăng.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đang giảm rất mạnh.

Chỉ số chốt phiên giảm 1,68% so với tham chiếu với toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm cực mạnh. Dẫn đầu là VIC giảm 3,52%, VHM giảm 4,88%, VCB giảm 139%, BID giảm 2,05%. Bốn cổ phiếu này đã lấy đi khoảng 11 điểm của VN-Index.

Nhóm VN30 cũng chỉ có 5 mã tăng nhưng 24 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 1,03%. Tới 14 mã trong nhóm này đang giảm quá 1% trong khi các mã tăng thì hoặc là quá yếu, hoặc vốn hóa chưa đủ tầm: SAB tăng 0,94%, FPT tăng 0,65%, LPB tăng 0,56%, SSB tăng 0,3%, ACB tăng 0,22%.

VN-Index đã mất hoàn toàn các nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt. Nhóm Vin giảm đồng loạt, thậm chí còn là tác nhân chính khiến chỉ số mất điểm mạnh. Nhóm ngân hàng chỉ còn 3/27 mã xanh và đều là các mã ít quan trọng. Cổ phiếu dầu khí cũng rơi rất sâu: GAS giảm 1,49%, BSR giảm 1,63%, PLX giảm 1,05%, PVD giảm 3,36%, PVS giảm 1,98%...

Toàn sàn HoSE kết phiên sáng có độ rộng rất tệ, 97 mã tăng và 217 mã giảm. Trong đó 109 cổ phiếu đang rơi từ 1% trở lên và nhóm này chiếm 57,7% tổng thanh khoản sàn. Điều này phản ánh sức ép đang tập trung dưới ngưỡng tham chiếu một cách rõ ràng. Khi nhìn vào biến động của độ rộng thị trường cũng phù hợp: Thời điểm tốt nhất lúc sau 10h VN-Index cũng chỉ có 95 mã tăng/145 mã giảm và càng về cuối phiên độ rộng càng hẹp lại.

15 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất thị trường đang có thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Ngoài những blue-chips như VHM, VIC, VCB, MBB… còn có VIX giảm 3,66%, GEX giảm 5,43%, HCM giảm 2,42%, PDR giảm 2,8%, GEE giảm 4,58%. Chỉ số midcap đang giảm 1,19%, Smallcap giảm 0,45%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng hoàn toàn không mang tính đại diện mà phụ thuộc vào thanh khoản. Những cổ phiếu còn xanh hầu hết giao dịch nhỏ. PC1 tăng 1,48% với 150,3 tỷ đồng; NVL tăng 1,63% với 114,9 tỷ; VND tăng 2,14% với 79,1 tỷ; DGC tăng 1,88% với 43,8 tỷ; HSG tăng 2,05% với 39,2 tỷ; DPM tăng 1,14% với 38,2 tỷ; BFC tăng 3,51% với 7,7 tỷ là đáng kể nhất.

Điểm nhấn sáng nay là khối ngoại cũng giảm mua đột biến, còn chưa tới 500 tỷ đồng, thấp kỷ lục từ tháng 6/2025. Điều này khiến vị thế ròng nổi bật với -1.802 tỷ đồng, cao nhất 3 tháng. Trên thực tế khối này đã không bán ra mạnh, tổng giá trị chỉ khoảng 2.302 tỷ đồng trên HoSE, tương đương với sáng hôm qua. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là MSB -700,8 tỷ, VHM -210,1 tỷ, VIC -146,3 tỷ, HPG -100,2 tỷ, VIX -73,9 tỷ, MBB -73,3 tỷ. Phía mua ròng có FPT +26,5 tỷ, HCM +24,6 tỷ là lớn nhất.

VN-Index bốc hơi 31,92 điểm trong sáng nay và rơi xuống mức 1864,97 điểm. Như vậy chỉ số đã hoàn toàn quay đầu xuống dưới vùng đỉnh hồi tháng 3/2026 lẫn tháng 1/2026. Nói cách khác, về mặt kỹ thuật chỉ số đã thất bại trong việc đột phá vùng đỉnh lịch sử. Mặc dù nhịp kiểm định đỉnh này có yếu tố kéo trụ rất rõ, nhưng hậu quả lại lớn hơn nhiều việc giảm ở trụ. Độ rộn thị trường liên tục nhiều tuần này xác nhận cổ phiếu giảm giá nhiều hơn tăng giá, nghĩa là mức độ thiệt hại cao trong tình huống VN-Index tăng.

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu dầu khí cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy