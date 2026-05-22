UNIQLO và hành trình hiện thực hóa tham vọng dẫn đầu

Doanh thu toàn cầu tăng 22,4%, lần đầu tiên vào danh sách TIME100 và loạt hợp tác chưa có tiền lệ trong vòng chưa đầy 12 tháng. Những dữ kiện đó, đặt cạnh nhau, đang phác thảo bức tranh về một thương hiệu đang chuyển từ tăng trưởng sang bứt phá.

Trong nửa đầu năm tài chính 2026, UNIQLO tăng trưởng mạnh ở cả thị trường Nhật Bản lẫn quốc tế, với tốc độ tăng lợi nhuận đều vượt xa tốc độ tăng doanh thu. Thị trường nội địa (Nhật Bản) ghi nhận doanh thu tăng 7,4%, lợi nhuận tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các thị trường quốc tế có kết quả ấn tượng hơn, với tổng doanh thu đạt 1.241,3 tỷ yên (tăng 22,4%) và 233,0 tỷ yên (tăng 37,4%). Điều này cho thấy hiệu quả vận hành đang cải thiện thực chất, và cũng là sự nối dài chuỗi tăng trưởng ấn tượng khi năm tài chính 2025 trước đó đã là năm thứ tư liên tiếp Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO lập kỷ lục lợi nhuận.

BỐN NĂM, BỐN KỶ LỤC

Theo Fast Retailing, động lực tăng trưởng đến từ cả doanh số theo mùa lẫn sức hút ngày càng lớn của dòng sản phẩm mặc quanh năm, cùng với hiệu ứng thương hiệu từ chiến lược mở rộng cửa hàng flagship. Nói cách khác, UNIQLO đang dần bớt phụ thuộc vào chu kỳ mùa vụ, sản phẩm đang thực sự đáp ứng nhu cầu mặc hàng ngày của người tiêu dùng, không chỉ khai thác tâm lý mua sắm theo thời điểm.

Sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng toàn cầu cũng đang tạo ra điều kiện thuận lợi cho UNIQLO. Trong bối cảnh hiện tại, người mua đang xem xét lại cách chi tiêu cho trang phục, ưu tiên chất lượng bền lâu và tính ứng dụng thực tế hơn là chạy theo xu hướng ngắn hạn. Triết lý LifeWear, vốn được xây dựng quanh những giá trị đó ngay từ đầu, vì thế đang ở đúng thời điểm để phát triển bùng nổ. Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm trang phục được sản xuất cẩn trọng, từ nguồn nguyên liệu đáng tin cậy và có thể mặc trong nhiều năm chứ không phải nhiều mùa. Đây không phải xu hướng nhất thời mà là sự thay đổi cơ bản trong cách con người nghĩ về tủ đồ của mình.

Tháng 5/2026, Tạp chí TIME lần đầu tiên đưa UNIQLO vào danh sách 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Đây là sự ghi nhận từ bên ngoài ngành thời trang, phản ánh mức độ tác động của thương hiệu lên văn hóa tiêu dùng toàn cầu theo cách vượt ra ngoài phạm vi một công ty bán quần áo thông thường.

NHỮNG CÁI BẮT TAY CÓ CHỌN LỌC

Trong cùng giai đoạn, danh sách đối tác chiến lược của UNIQLO mở rộng đáng kể, từ điện ảnh, thể thao đến thiết kế thời trang và hoạt động cộng đồng. Tháng 8/2025, Cate Blanchett, nữ diễn viên từng đoạt Oscar, BAFTA và Quả cầu Vàng, trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu. Không chỉ nổi bật trong nghệ thuật, Cate Blanchett còn được biết đến với các hoạt động nhân đạo và cam kết bền bỉ với thế hệ nghệ sĩ trẻ, những giá trị tương đồng với triết lý LifeWear.

Tháng 2/2026, Emma Raducanu, nữ vận động viên quần vợt người Anh đầu tiên giành Grand Slam kể từ năm 1977, được bổ sung vào đội ngũ đó. Raducanu tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế trang phục thi đấu, không đơn thuần là gương mặt đại diện, cho thấy cách UNIQLO đưa chuyên môn thực tế của vận động viên vào phát triển sản phẩm, từ đó phản ánh cam kết với hiệu năng kỹ thuật thực chất. Cùng với Roger Federer đã gắn bó từ năm 2018, UNIQLO đang xây dựng đội ngũ đại sứ dựa trên sự tương đồng về tầm nhìn và giá trị với những gì UNIQLO theo đuổi, không chỉ vì danh tiếng.

Trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO, Emma Raducanu sẽ đưa triết lý LifeWear đến với đông đảo công chúng quốc tế

Tháng 3/2026, UNIQLO và Los Angeles Dodgers công bố thỏa thuận đặt tên "UNIQLO Field" tại Dodger Stadium. Lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, Dodgers ký kết hợp đồng đặt tên với một công ty ngoài nước Mỹ.

Ngoài quyền đặt tên, thỏa thuận còn bao gồm các chương trình đóng góp cộng đồng do hai bên cùng triển khai, hướng đến việc tạo ra giá trị thực tế cho cộng đồng địa phương tại Los Angeles. Với một thương hiệu đang mở rộng tại thị trường Bắc Mỹ, bước đi này có ý nghĩa thực chất hơn biểu tượng.

Việc hợp tác cùng Los Angeles Dodgers là một bước đệm quan trọng để đưa UNIQLO trở thành thương hiệu được yêu mến và tin cậy nhất toàn cầu.

Cùng giai đoạn, UNIQLO mở rộng dự án áo thun từ thiện vì hòa bình PEACE FOR ALL với sự tham gia của Quan Kế Huy và Sofia Coppola, cả hai đều từng đoạt giải Oscar. Nhà thiết kế Cecilie Bahnsen cũng ra mắt bộ sưu tập hợp tác trong cùng thời điểm.

Dự án PEACE FOR ALL không phục vụ doanh số trực tiếp mà phản ánh chiều kích xã hội trong chiến lược thương hiệu dài hạn của tập đoàn. Nhìn tổng thể, những hợp tác này không được xây dựng để phục vụ một mùa truyền thông cụ thể mà là cách UNIQLO định hình nhận thức về vị thế thương hiệu trên nhiều thị trường cùng lúc.

THAM VỌNG ĐƯỢC ĐO BẰNG HÀNH ĐỘNG

Ông Tadashi Yanai - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và CEO của Fast Retailing chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình: “Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành thương hiệu số một thế giới, cung cấp trang phục hàng ngày đơn giản, chất lượng cao, mang cảm thức thẩm mỹ và tính năng thiết thực”.

Tuyên bố đó không mới. Thực chất ông Yanai đã nói điều này trong nhiều năm. Điều khác biệt lần này là tốc độ và chiều rộng của các bước đi cụ thể đang diễn ra trong một chu kỳ kinh doanh: 4 năm liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận; lần đầu tiên vào TIME100; lần đầu tiên Dodgers ký kết với một công ty ngoài nước Mỹ; một đội ngũ đại sứ toàn cầu được mở rộng có chọn lọc, cùng kết quả tài chính tăng trưởng đồng đều trên tất cả các thị trường.

Câu hỏi về vị trí số một toàn cầu vẫn còn phía trước. Đó không chỉ là cuộc đua về doanh thu, mà còn về độ phủ văn hóa và khả năng thực sự trở thành một phần của đời sống hàng ngày trên nhiều thị trường khác nhau. Đây là bài toán dài hạn mà không một kết quả tài chính hay một thỏa thuận hợp tác đơn lẻ nào có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra, có thể nói rằng UNIQLO đang triển khai tham vọng đó một cách có hệ thống, với kết quả kinh doanh và danh mục đối tác đủ để tạo ra sức nặng trên thị trường toàn cầu.