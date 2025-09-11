Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

An Huy

11/09/2025, 21:00

Nhiều người có thể đổ lỗi cho thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra tình trạng lạm phát yếu ở châu Á. Tuy nhiên, đó không phải là thực tế của những tháng gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong lúc lạm phát ở Mỹ còn nóng, phần lớn khu vực châu Á đối mặt với tình trạng ngược lại. Ngoại trừ một số ít “điểm nóng” lạm phát như Nhật Bản và Bangladesh, tốc độ lạm phát bình quân tại 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á đang ở mức thấp, chỉ 1,3% - theo tạp chí The Economist.

Giá tiêu dùng đã giảm trong nhiều tháng ở Trung Quốc, nước ghi nhận mức giảm giá lớn nhất, và ở Thái Lan. Các nền kinh tế châu Á khác, bao gồm cả Philippines, cũng đang mấp mé giảm phát. Ngay cả ở Ấn Độ, quốc gia có khuynh hướng lạm phát, giá cả cũng chỉ tăng 1,6% trong kỳ 1 năm tính đến tháng 7 năm nay, mức tăng chậm nhất kể từ năm 2017.

Tại một số nền kinh tế châu Á, lạm phát hiện đáng nằm trong phạm vi mục tiêu của các ngân hàng trung ương. Nhưng hiện tại, lạm phát ở 5 nền kinh tế trong khu vực đang thấp hơn mức mục tiêu, và ngay cả ở những quốc gia lạm phát đạt mục tiêu, xu hướng cũng đang là thiểu phát (disinflation).

Nhiều người có thể đổ lỗi cho thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra tình trạng lạm phát yếu ở châu Á. Về lý thuyết, thuế quan Mỹ sẽ tác động đến châu Á như một cú sốc cầu, làm giảm cả giá và khối lượng của hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đó không phải là thực tế của những tháng gần đây.

Thay vào đó, các công ty đã đẩy nhanh các lô hàng trước khi thuế quan có hiệu lực, dẫn đến việc xuất khẩu của nhiều quốc gia châu Á sang Mỹ tăng vọt trong những tháng qua. Và tình trạng lạm phát thấp của châu Á thực ra đã bắt đầu xuất hiện từ nửa cuối năm 2024, trước khi ông Trump tái đắc cử. Thuế quan của ông Trump có thể kéo giá cả ở châu Á giảm xuống trong tương lai, nhưng không phải là nguyên nhân của tình trạng lạm phát thấp ở khu vực này trong 1 năm qua.

Vậy đâu là nguyên nhân?

Một nguyên nhân ở đây là tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc, vốn đã và đang làm trầm trọng thêm tình trạng giảm phát ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Không chỉ gây giảm phát trong nước, dư thừa công suất ở Trung Quốc cũng gây áp lực lên giá cả ở những nơi khác. Kể từ năm 2022, chỉ số giá xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 15%, dù kim ngạch xuất khẩu nhìn chung vẫn tăng trưởng.

Tác động lan tỏa của dư thừa công suất ở Trung Quốc là mang tính toàn cầu, nhưng các nền kinh tế châu Á có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả. Cũng trong thời gian từ năm 2022 đến nay, thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc với các nước đang phát triển ở châu Á đã tăng gần gấp đôi. Giá ô tô tại Thái Lan, nơi các mẫu xe giá rẻ của Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế, đã giảm 6% trong vòng 1 năm tính đến tháng 7 năm nay. Sự cạnh tranh không ngừng từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc cũng đã kéo giá mặt hàng này xuống ở Việt Nam và Singapore.

Thị trường hàng hóa cơ bản, chủ yếu là xăng dầu và thực phẩm, cũng đã có tác động làm dịu giá cả. Quyết định tăng sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh, tức liên minh OPEC+, đã kéo giá dầu xuống. Trong khi đó, tình trạng lạm phát giá lương thực - vốn đã ở mức cao trong nhiều năm do chiến tranh ở Ukraine và thiệt hại mùa màng do thời tiết nóng bức - đã giảm bớt. Năm 2024, tỷ lệ lạm phát giá lương thực trung bình ở 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á (không tính Nhật Bản và Bangladesh) là 5%. Đến tháng 7/2025, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 1%.

Tốc độ giảm lạm phát nhanh chóng không chỉ do hiệu ứng cơ sở - nghĩa là tỷ lệ lạm phát hiện tại được tính toán dựa trên mức giá cao của năm ngoái làm cơ sở so sánh. Tình trạng dư thừa lợn ở Trung Quốc đã dẫn đến giảm phát giá thịt lợn, và giới Trung Quốc gần đây đã phải đưa ra cam kết sẽ giải quyết vấn đề bằng cách giảm đàn lợn xuống còn 1 triệu con.

Hơn nữa, nhu cầu ở nhiều nước châu Á đang suy yếu. Một số nền kinh tế, bao gồm cả Hàn Quốc, đang trải qua sự suy giảm do chu kỳ kinh doanh. Ở những quốc gia khác, nhu cầu chậm lại phản ánh những sai sót về cấu trúc trong nền kinh tế. Ngành sản xuất ngày càng kém cạnh tranh của Indonesia đã phải sa thải công nhân, dẫn tới làm giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Chưa kể, tiền lương trên khắp châu Á đang tăng trưởng với tốc độ chậm lại. Tại một số quốc gia, nguồn cung lao động ngày càng tăng đã gây áp lực giảm lương - theo nhà kinh tế Miguel Chanco của công ty tư vấn Pantheon Macroeconomics. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã tăng vọt ở Philippines và phá vỡ kỷ lục ở Ấn Độ, Indonesia và Malaysia. Những ký ức còn mới về thời kỳ lạm phát leo thang trên toàn cầu năm 2022 - đợt giá cả tăng nóng mà hầu hết các hộ gia đình châu Á phải đương đầu - có thể đã thúc đẩy nhiều người tìm kiếm việc làm hơn.

Các ngân hàng trung ương châu Á dường như cũng lo ngại về sự trở lại của lạm phát nên đã có chính sách phòng ngừa. Nhìn chung, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong khu vực đang ở tình trạng thắt chặt quá mức nếu xét tới các mối đe dọa nhu cầu - theo nhà kinh tế Alex Holmes của công ty nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU).

Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có thể sẽ củng cố xu hướng lạm phát thấp ở châu Á. Khi thuế quan làm giảm nhu cầu của Mỹ đối với hàng xuất khẩu từ châu Á, điều đó sẽ đẩy mạnh cuộc đua tìm kiếm thị trường mới. Một cuộc chạy đua giảm giá có thể xảy ra.

Đối với những người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cú sốc chi phí sinh hoạt gần đây, giá cả giảm có vẻ là một tin tốt. Nhưng theo The Economist, trên thực tế, giảm phát là triệu chứng cho thấy sức khỏe kinh tế châu Á đang suy yếu.

Cuộc chiến chống giảm phát của Trung Quốc bước đầu có tác dụng

07:35, 11/09/2025

Cuộc chiến chống giảm phát của Trung Quốc bước đầu có tác dụng

Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất

10:02, 21/08/2025

Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất

Vì sao thuế quan chưa khiến lạm phát ở Mỹ tăng nóng?

18:36, 18/08/2025

Vì sao thuế quan chưa khiến lạm phát ở Mỹ tăng nóng?

Từ khóa:

giảm phát kinh tế châu á lạm phát Trung Quốc

Đọc thêm

Thuế quan có thể đẩy gần 1 triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo

Thuế quan có thể đẩy gần 1 triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo

Theo một nghiên cứu, tỷ lệ nghèo ở Mỹ có thể tăng lên mức 10,7% sau khi tính đến thuế quan của ông Trump...

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

Mexico đang có kế hoạch áp thuế quan 50% lên ô tô nhập khẩu vào Trung Quốc nhằm bảo toàn thỏa thuận tự do mậu dịch với Mỹ...

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (11/9) trong bối cành nhà đầu tư trên toàn cầu chờ báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ để định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đà Nẵng: Người đã sở hữu nhà nhưng cách nơi làm việc từ 30 km trở lên vẫn được mua nhà ở xã hội

Bất động sản

2

Số doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu và tiêu dùng đặt mục tiêu Net Zero đang tăng mạnh

Chuyển động xanh

3

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Kinh tế xanh

4

Chăm sóc da: Lĩnh vực "khó nhằn" của các nhà mốt xa xỉ

Đẹp +

5

Blog chứng khoán: Rung mạnh kích thích cầu bắt đáy

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: