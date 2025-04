Giảm phát vẫn “ám” Trung Quốc, đòi hỏi kích cầu nhiều hơn

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 3 vừa qua, trong khi giá nhà sản xuất duy trì xu hướng giảm kéo dài. Số liệu này được công bố trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế thứ hai thêm phần ảm đạm vì cuộc chiến thuế quan với Mỹ.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố sáng 10/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này nông hơn so với mức giảm 0,7%, nhưng không đạt dự báo mà hãng tin Reuters đưa ra là đi ngang.

So với tháng trước, CPI giảm 0,4%, sau khi giảm 0,2% trong tháng 2 và sâu hơn mức dự báo giảm 0,3%. Tuy nhiên, CPI lõi, thước đo không bao gồm giá của hai nhóm hàng hóa nhiều biến động là thực phẩm và xăng dầu, tăng 0,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, đảo ngược mức giảm 0,1% của tháng 2.

Nền kinh tế Trung Quốc phát đi những tín hiệu không đồng nhất từ đầu năm đến nay. Doanh thu bán lẻ và thị trường bất động sản khởi sắc nhẹ, hoạt động của các nhà máy vẫn tăng trưởng, nhưng áp lực giảm phát đeo đẳng và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng. Giới phân tích cho rằng tình trạng này của nền kinh tế đòi hòi Bắc Kinh có thêm các biện pháp kích để ứng phó với những tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Thúc đẩy tiêu dùng là một trọng tâm chính sách của Trung Quốc trong năm nay, vì theo dự báo, đóng góp của xuất khẩu ròng vào tăng trưởng kinh tế cả năm được dự báo sẽ chuyển sang trạng thái âm do Mỹ và Trung Quốc mạnh tay áp thuế quan lên hàng hóa của nhau. Theo nhận định của giới chuyên gia, xung đột thương mại có thể thử thách mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm khoảng 5% mà Bắc Kinh đề ra.

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng mức thuế quan áp lên hàng Trung Quốc lên 125% từ 104% trước đó, có hiệu lực tức thì, để đáp trả việc Bắc Kinh áp thuế quan 84% lên hàng Mỹ.

Cũng theo NBS, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 3 giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ 29 liên tiếp, sau khi giảm 2,2% trong tháng 2. Đây cũng là mức thấp nhất trong 4 tháng, sâu hơn mức dự báo giảm 2,3% mà các chuyên gia đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters.

“Chúng tôi dự báo chính sách tài khóa Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn dắt sự tăng trưởng của nhu cầu trong nước trong bối cảnh có những cú sốc từ bên ngoài”, một báo cáo của ngân hàng Citi dự báo. Citi cho rằng vào giữa năm nay, Trung Quốc có thể bơm thêm từ 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 136 tỷ USD, đến 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ vào nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa.

Các biện pháp được dự báo sẽ được đẩy mạnh bao gồm trợ cấp cho việc người dân đổi thiết bị gia dụng cũ lây hàng mới, hỗ trợ cho các gia đình có con nhỏ và hỗ trợ các hộ thu nhập thấp. Tháng trước, cơ quan giám sát tài chính của Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng thương mại nới hạn ngạch tín dụng tiêu dùng và điều kiện cấp khoản vay tiêu dùng để kích thích người dân chi tiêu nhiều hơn.

“Chúng tôi cho rằng có thể sẽ có một sự phân kỳ giữa giá tiêu dùng và giá nhà sản xuất của Trung Quốc”, nhà kinh tế cấp cao Tianchen Xu của công ty Economist Intelligence Unit (EIU) nhận định. Ông Xu lý giải rằng giá tiêu dùng lõi của Trung Quốc đã có dấu hiệu khởi sắc, trong khi giá nhà sản xuất vẫn tiếp tục suy yếu do căng thẳng thương mại. “Các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải cạnh tranh trên một thị trường toàn cầu nhỏ hơn”, ông nói.

Sau khi các chỉ số giá nói trên được công bố, tỷ giá đồng nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc đại lục dao động gần mức thấp nhất mức thấp nhất kể từ năm 2007 là 7,3469 nhân dân tệ đổi 1 USD thiết lập trước đó trong phiên sáng 10/4. Tỷ giá nhân dân tệ tại thị trường ngoài đại lục giảm 0,23%, còn 7,3611 nhân dân tệ/USD.

“Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã phát tín hiệu sẵn sàng hành động nhiều hơn để hỗ trợ nhu cầu trong nước, nhưng một lượng lớn chi tiêu tài khóa của nước này vẫn đang dành cho việc mở rộng phía nguồn cung trong nền kinh tế”, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của công ty Capital Economics, ông Julian Evans-Pritchard, nhận xét với hãng tin CNBC.

“Có vẻ như sự hỗ trợ tiêu dùng hiện vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn tình trạng suy yếu trong hoạt động xuất khẩu. Nếu vậy, tình trạng dư thừa công suất có thể trở nên tồi tệ hơn, gây áp lực suy giảm giá cả nhiều hơn”, vị chuyên gia nói.