Giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường tại Cần Thơ

Chiều 7/8, Đoàn công tác số 2 của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” đã làm việc với UBND TP. Cần Thơ.

Báo cáo với đoàn giám sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ cho biết công tác quản lý môi trường sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ban hành và có hiệu lực, công tác triển khai đã được địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai đồng bộ ở các cấp, ngành, địa phương trên toàn thành phố. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cũng như ý thức tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và người dân được nâng cao, ngày càng đi vào khuôn khổ.

PHÒNG NGỪA, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM ĐỐI MẶT MỘT SỐ THÁCH THỨC

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ở các nhiệm vụ như: xây dựng chính sách, quy định pháp luật còn gặp khó khăn do có nhiều điểm mới, phức tạp, thiếu hướng dẫn, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội.

Việc triển khai các chính sách pháp luật về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm đối mặt với nhiều thách thức do lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn, thành phần chất gây ô nhiễm ngày càng phức tạp trong khi công nghệ xử lý còn lạc hậu.

Bên cạnh đó, một số tiêu chuẩn, quy chuẩn còn định tính dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá, kiểm soát và xử lý vi phạm; cơ quan chức năng còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu trang thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy- Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Không những thế, còn một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm, thậm chí cố tình vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, xả thải trái phép, không có biện pháp xử lý chất thải đúng quy định…

UBND TP. Cần Thơ đề nghị sớm tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, mang tính ổn định và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực quan trắc, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường đồng bộ được cập nhật thường xuyên, chia sẻ, kết nối liên thông, bảo đảm thông tin môi trường được cung cấp kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tái chế, tận dụng phụ phẩm, tái chế, xử lý rác thải hữu cơ ở nông thôn, tái chế nhựa…

NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND TP. Cần Thơ làm rõ việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về biến đổi khí hậu, kết quả thực hiện, tồn tại, vướng mắc, giải pháp và kiến nghị. Bên cạnh ô nhiễm môi trường, TP. Cần Thơ hiện đang chịu nhiều thách thức trước biến đổi khí hậu, đặc biệt là các vùng trồng lúa.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị TP. Cần Thơ báo cáo các giải pháp để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa rủi ro xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường khi trên địa bàn thành phố có các cơ sở sản xuất quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường như: Nhiệt điện sông Hậu 1, Nhà máy giấy Lee & Man, Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang…

UBND TP. Cần Thơ làm rõ thêm về các giải pháp tăng tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt; hiệu quả và dự kiến thời gian đi vào hoạt động của một số dự án xử lý chất thải rắn, đốt rác phát điện trên địa bàn nhằm giảm thiểu vấn đề chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố. Triển khai giám sát, đánh giá hiệu quả đối với các dự án xây dựng các tuyến bờ kè chống ngập úng, ứng phó với nước biển dâng, biến đổi khí hậu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy- Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát chỉ rõ qua quan khảo sát thực tế trên địa bàn thành phố cho thấy, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc về đầu tư hạ tầng để xử lý nước thải đô thị; vấn đề đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, cũng như lắp đặt các hệ thống quan trắc…

Ngoài những vấn đề chung, TP. Cần Thơ có 2 điểm môi trường nổi bật cần lưu ý là ô nhiễm môi trường của sông ngòi và nguồn nước và biến đổi khí hậu.

Do vậy, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát đề nghị TP. Cần Thơ nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Rà soát, cập nhật, ban hành đầy đủ cơ chế chính sách bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Khẩn trương rà soát, hợp nhất các văn bản, quy định để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn sau khi sáp nhập tại địa phương để phù hợp với tình hình thực tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác quan trắc môi trường, kịp thời cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động công tác phòng ngừa, bảo vệ môi trường…

Ông Huy cũng đề nghị, các bộ, ngành nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của TP. Cần Thơ để có các giải pháp cho việc hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức thực thi trong thời gian tới. Các thành viên của Đoàn giám sát, Tổ giúp việc tổng hợp, nghiên cứu các thông tin báo cáo, các ý kiến thảo luận, chắt lọc nội dung phù hợp để thể hiện trong dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề báo cáo Quốc hội.

Về phía Tp.Cần Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Lâu khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn công tác và bổ sung trong báo cáo theo yêu cầu của Đoàn; đồng thời đưa vào quy hoạch, kế hoạch của thành phố triển khai trong thời gian tới, tạo môi trường sinh thái phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã khảo sát tại Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 tại xã Châu Thành.