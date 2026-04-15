Giao dịch tài chính bùng nổ, các ngân hàng Phố Wall “kiếm đậm”

Biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý 1 do xung đột địa chính trị - từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cho tới chiến sự Iran - đã mang lại cú hích lớn cho các ngân hàng lớn nhất Phố Wall...

Nổi bật nhất là ngân hàng JPMorgan Chase, khi doanh thu từ mảng giao dịch trong quý đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Lợi nhuận ròng của ngân hàng này cũng chỉ thấp hơn năm 2024 - thời điểm JPMorgan ghi nhận khoản thu bất thường lớn từ thương vụ bán cổ phần tại công ty dịch vụ thanh toán Visa.

Ngân hàng Citi cũng ghi nhận doanh thu quý 1 cao nhất 10 năm, còn lợi nhuận ròng tăng 42%, giúp giá cổ phiếu tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tính chung, JPMorgan Chase, Citi và Wells Fargo - ba ngân hàng thuộc nhóm 4 ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản - ghi nhận tổng lợi nhuận hơn 27 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm. Bank of America, ngân hàng còn lại trong nhóm “Big 4”, chưa được tính trong số liệu trên vì dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 1 vào ngày 14/4 theo giờ Mỹ.

Quý đầu năm chứng kiến liên tiếp nhiều cú sốc địa chính trị, từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela đến chiến sự Iran. Những diễn biến này làm gia tăng biến động trên thị trường hàng hóa, đồng thời khiến kỳ vọng của nhà đầu tư về đường đi lãi suất thay đổi mạnh.

Đây là môi trường thuận lợi cho các ngân hàng đầu tư, bởi biến động mạnh trên thị trường thường thúc đẩy khách hàng giao dịch nhiều hơn, qua đó giúp nhà băng tăng doanh thu từ phí giao dịch. Trong khi đó, giá dầu tăng chưa tạo sức ép đáng kể lên khách hàng vay vốn tại Mỹ.

Trong quý, lợi nhuận của JPMorgan tăng 13%, lên 16,5 tỷ USD, cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với dự báo của các nhà phân tích. Trong đó, bộ phận giao dịch của ngân hàng này mang về 11,6 tỷ USD doanh thu từ các tài sản sinh lời cố định như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay.

Vốn dẫn đầu ngành về doanh thu phí giao dịch trong nhiều năm qua, trong quý 1, JPMorgan tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Doanh thu phí giao dịch của nhà băng này nhiều hơn 2,3 tỷ USD so với đối thủ Goldman Sachs.

Tại Citi, doanh thu từ mảng giao dịch đạt 7,2 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 10 năm. Ngân hàng này đồng thời cũng đạt một mục tiêu lợi nhuận quan trọng, cho thấy quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm qua đang đi tới giai đoạn cuối.

Lợi nhuận ròng trong quý 1 của Citi tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025, lên 5,8 tỷ USD, vượt xa mức dự báo 4,9 tỷ USD của giới phân tích.

Trong khi đó, Wells Fargo - ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào các mảng kinh doanh truyền thống như ngân hàng bán lẻ và ngân hàng thương mại - cho biết lợi nhuận quý 1 tăng 7%, lên 5,3 tỷ USD, cũng cao hơn dự báo của các nhà phân tích.

Danh mục cho vay của Wells Fargo đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD trong quý 1, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý chưa đầy một năm sau khi nhà băng này được dỡ bỏ trần tài sản - biện pháp xử phạt từng hạn chế quy mô bảng cân đối kế toán của ngân hàng.

Tuy nhiên, ông Mike Santomassimo, giám đốc tài chính của Wells Fargo, cảnh báo tác động từ chiến sự Iran lên giá dầu đang bắt đầu ảnh hưởng tới chi tiêu của người tiêu dùng. Ông cho biết khách hàng bán lẻ của ngân hàng hiện phải chi cho xăng dầu nhiều hơn 25% - 30% so với trước khi chiến sự nổ ra.

Dù vậy, Wells Fargo chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể nào trong xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này cũng phù hợp với đánh giá của ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan, về sức chống chịu của các hộ gia đình Mỹ.

Trong một phát biểu ngày 14/4, ông Dimon cho rằng nền kinh tế Mỹ “vẫn chống chịu tốt” bất chấp một loạt rủi ro đang diễn biến ngày càng phức tạp. Ông cũng chỉ ra rằng chi phí năng lượng chỉ chiếm khoảng 3% tổng chi tiêu của một người tiêu dùng bình thường.

“Xăng dầu chỉ chiếm một phần khá nhỏ trong tổng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Dĩ nhiên, với nhóm thu nhập thấp, tác động sẽ lớn hơn. Nhưng họ vẫn có việc làm, vẫn có thu nhập”, ông Dimon nói.