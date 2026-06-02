Đột phá trong thiết kế trải nghiệm sống trên cao tại Forest Onsen
Mai Phương
02/06/2026, 08:00
Forest Onsen có trục căn hộ thiết kế biệt lập, tầm nhìn hồ Thiên Nga mãn nhãn, sở hữu sân vườn trên cao, ôm trọn phòng khách để biến căn hộ thành biệt thự đơn lập giữa không trung. Đây là loại hình sản phẩm kết hợp lợi thế về tiện ích của căn hộ, mở ra sự tiếp cận đến nhiều sở thích khác nhau của khách hàng, thay vì chỉ giới hạn phiên bản tầng penthouse mới có thể sở hữu sân vườn như các thiết kế toà căn hộ thường gặp.
Forest Onsen thuộc khu đô thị Eco Retreat, rộng 220ha ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển, do nhà sáng lập Ecopark phát triển.
KHI CĂN HỘ KHÔNG CHỈ LÀ LỰA CHỌN CỦA TIỆN NGHI
Căn hộ là lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi tích hợp nhiều giải pháp đô thị trong cùng một tọa độ: Bãi đỗ xe tầng hầm, thương mại đặt tại khối đế, tiện ích như phòng gym, bể bơi, các phòng chức năng ngay trong toà nhà, sân chơi nội khu an toàn và tiện lợi đối với cư dân. Thế nhưng, khi đã có nhiều kinh nghiệm sống trong căn hộ và vẫn muốn sở hữu những trải nghiệm sân vườn riêng, hầu hết khách hàng phải lựa chọn đánh đổi giữa loại hình biệt thự hoặc căn hộ đặc biệt như penthouse, duplex.
Tiên phong trong việc thiết kế trải nghiệm sống, nhà sáng lập Ecopark mới đây cho ra mắt dòng sản phẩm tích hợp giải pháp không gian độc đáo: Khi trục căn hộ được thiết kế biệt lập và sở hữu sân vườn trên cao, ôm trọn phòng khách để biến căn hộ thành biệt thự đơn lập giữa không trung. Đây là loại hình sản phẩm kết hợp tất cả lợi thế về tiện ích của căn hộ, lại có không gian rộng dành cho sân vườn, và đa dạng lựa chọn về tầng cao (từ tầng 6 – 40), mở ra sự tiếp cận đến nhiều sở thích khác nhau của khách hàng, thay vì chỉ giới hạn phiên bản tầng penthouse mới có thể sở hữu sân vườn như các thiết kế toà căn hộ thường gặp.
TỔ HỢP KHOÁNG NÓNG TRỊ LIỆU CAO TẦNG ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN NAM
Được phát triển trên quỹ đất rộng 2,2ha với hai cặp tháp đôi Forest và Onsen, Forest Onsen được thiết kế theo tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị. Hệ thống 2 tầng hầm cùng 6 thang máy mỗi tòa đáp ứng nhu cầu di chuyển nhanh chóng, thuận tiện của cư dân trong nhịp sống tiện nghi.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là tổ hợp khoáng nóng trị liệu rộng 1.800m2 được đưa lên tầng 5A - tầng tiện ích kết nối cả bốn tòa tháp. Đây cũng là tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong việc tích hợp các giá trị nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trị liệu vào không gian sống đô thị.
Tại Forest Onsen, khoáng nóng được phát triển là một phần trong hệ giá trị sống được thiết kế xuyên suốt. Từ những cung đường dạo bộ dưới tán cây trong tổng thể khu đô thị, cảnh quan Zen Tropical tại không gian khối đế và các tiện ích thường nhật, đến khu khoáng nóng trên tầng cao và không gian riêng tư bên trong mỗi căn hộ, mọi yếu tố đều được kết nối để tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch.
Forest Onsen ưu tiên chất lượng trải nghiệm sống của cư dân. Các tòa tháp được nghiên cứu kỹ lưỡng về vị trí và góc xoay nhằm mở rộng tầm nhìn ra hồ Thiên Nga 12ha và cảnh quan xung quanh, đón gió tự nhiên từ mặt nước, hạn chế tác động của hướng nắng chính Tây, đồng thời tận dụng lợi thế mặt nước và hệ cây xanh để hình thành vi khí hậu mát mẻ cho toàn khu. Khoảng cách và hướng nhìn giữa các tòa nhà cũng được tính toán nhằm đảm bảo sự riêng tư cho từng căn hộ.
CĂN HỘ ĐẦU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG SỞ HỮU SÂN VƯỜN RIÊNG TRƯỚC NGƯỠNG CỬA
Kế thừa kinh nghiệm phát triển các biểu tượng căn hộ tại Ecopark (Hưng Yên) và Eco Central Park (Nghệ An), Ecopark tiếp tục nâng chuẩn sống căn hộ khi đưa những khu vườn riêng lên trước ngưỡng cửa các căn hộ 2-3 phòng ngủ. Thiết kế này tạo nên một trải nghiệm hiếm có trên thị trường: cư dân trở về căn hộ qua một khoảng xanh riêng tư thay vì bước thẳng từ hành lang vào không gian sống.
Những khu vườn này không đơn thuần là chi tiết cảnh quan hay phần mở rộng của ban công. Chúng được thiết kế như một “vùng đệm cảm xúc”, chuyển tiếp giữa nhịp sống bên ngoài và không gian riêng tư bên trong căn hộ - nơi có thể đọc sách, thưởng trà, thiền định hoặc tận hưởng những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.
Bên cạnh không gian sân vườn riêng, nhiều căn hộ 3 phòng ngủ tại Forest Onsen phát triển theo định hướng sống đa thế hệ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ ngay trong chính tổ ấm của mình. Khi tuổi thọ ngày càng tăng và nhu cầu sống chất lượng ngày càng được quan tâm, một ngôi nhà lý tưởng không chỉ cần đẹp hay tiện nghi mà còn phải sở hữu môi trường sống yên tĩnh, trong lành và phù hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và tận hưởng cuộc sống của người lớn tuổi.
Thay vì xem nghỉ dưỡng và trị liệu là những trải nghiệm chỉ diễn ra vào cuối tuần hay trong các kỳ nghỉ, Forest Onsen đưa những giá trị đó trở thành một phần của đời sống hàng ngày. Đây cũng là hướng phát triển tạo nên sự khác biệt của Forest Onsen.
ĐA DẠNG KHÔNG GIAN SỐNG, CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM CƯ DÂN
Forest Onsen cung cấp đa dạng loại hình căn hộ với diện tích từ 38m2 đến 200m2. Ngoài các dòng căn hộ tiêu chuẩn, Forest Onsen phát triển nhiều loại hình sản phẩm đặc biệt như garden, mezza, dual key, duplex và penthouse nhằm đáp ứng những nhu cầu sống ngày càng đa dạng của cư dân hiện đại. Mỗi loại hình không chỉ khác biệt về công năng mà còn được nghiên cứu như một phong cách sống riêng.
Các căn Garden và Mezza được phát triển theo định hướng đưa trải nghiệm nhà thấp tầng lên không gian cao tầng. Khoảng xanh riêng, không gian mở và chiều cao trần lớn giúp gia tăng cảm giác rộng thoáng, tăng cường sự kết nối với thiên nhiên ngay trong lòng tòa tháp.
Trong khi đó, các căn Duplex và Penthouse hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống có tính cá nhân hóa cao. Thiết kế thông tầng, mặt thoáng rộng cùng tầm nhìn panorama mang lại trải nghiệm sống khác biệt, nơi giá trị của căn hộ không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở chất lượng không gian và phong cách sống của chủ nhân.
Một điểm nhấn khác là dòng căn hộ Dual Key. Thiết kế hai không gian sinh hoạt tương đối độc lập trong cùng một căn hộ giúp đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, chăm sóc các thành viên trong gia đình hoặc khai thác cho thuê, đồng thời vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Tại Forest Onsen, các căn Dual Key còn được nhận diện bởi hệ ban công tạo hình “vườn nấm” lấy cảm hứng từ những cây nấm dưới tán rừng, góp phần tạo nên dấu ấn kiến trúc riêng cho dự án.
Dù lựa chọn bất kỳ loại hình căn hộ nào, cư dân Forest Onsen đều được thụ hưởng hệ sinh thái cảnh quan đặc trưng của Eco Retreat với hồ Thiên Nga rộng 12ha, hệ thống vườn chủ đề, các tuyến dạo bộ giữa thiên nhiên cùng mạng lưới cây xanh đa tầng được quy hoạch xuyên suốt toàn khu đô thị. Hệ tiện ích nội khu như tổ hợp khoáng nóng, bể bơi điện phân muối, khu gym, yoga, sân thể thao và không gian thương mại cũng được bố trí trong cự ly tiếp cận thuận tiện, phục vụ nhu cầu sống, vận động và thư giãn hàng ngày của cư dân.
Trong bối cảnh chất lượng môi trường sống ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi an cư, Forest Onsen không chỉ mang đến nhiều lựa chọn về diện tích hay công năng, mà còn mở ra những cách sống khác nhau cho từng nhóm cư dân. Từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ đến các gia đình đa thế hệ, mỗi sản phẩm đều được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cá nhân hóa trong đô thị hiện đại.
* Khách hàng quan tâm Forest Onsen có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Retreat để được tư vấn chi tiết.
Shophouse Bắc Hà Tĩnh: Khi "tọa độ giao thương" trở thành mục tiêu săn đón của dòng tiền tích sản
Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững, dòng Shophouse tại ROX Living Đức Thọ đang trở thành tọa độ giao thương huyết mạch phía Bắc Hà Tĩnh nhờ sự cộng hưởng từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện và vị thế đón đầu luồng khách quy mô lớn.
Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới
Sự phục hồi của thị trường bất động sản Đà Nẵng đang kéo theo làn sóng mở rộng nguồn cung về phía ven đô và các trục phát triển mới.
Thủ tướng yêu cầu 5 địa phương khởi công dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này
Chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê (chiều 1/6/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngay trong tháng này, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 01 dự án nhà ở cho thuê; đồng thời, sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý 3, quý 4 năm nay…
Thị trường bất động sản sẽ đón nhận nhiều động lực tăng trưởng
Trong khoảng 5 năm tới, thị trường bất động sản sẽ đón nhiều động lực tăng trưởng tích cực, nhờ nguồn cung được khơi thông, điểm nghẽn pháp lý dần được tháo gỡ và nhu cầu thực ngày càng đóng vai trò trung tâm…
Hà Nội: Số hóa toàn bộ quy trình bốc thăm nhà ở xã hội CT3 - Kim Chung
Đợt mở bán chung cư CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) dự kiến diễn ra trong tháng 6/ 2026 theo hình thức bốc thăm trực tuyến...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: