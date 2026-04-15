Giá vàng nhảy 100 USD/oz sau tin tốt về chiến tranh Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/4), khi đồng USD và giá dầu cùng suy yếu trong lúc có những tia hy vọng về việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng thận trọng sau khi bán mạnh trong phiên trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.841,9 USD/oz, tăng 100 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 79,66 USD/oz, tăng 3,96 USD/oz, tương đương tăng 5,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 1,7%, đóng cửa ở mức 4.500,1 USD/oz.

Những tin tức về cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh tiếp tục chi phối diễn biến giá vàng, thông qua tác động tới giá dầu, triển vọng lạm phát và tỷ giá đồng USD.

Vào ngày thứ Ba, Tổng thống Donald Trump nói rằng đàm phán để đi đến một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến này có thể được nối lại ở Pakistan sau 2 ngày nữa. Tuyên bố này xoa dịu mối bất an trước đó của thị trường về nguy cơ kéo dài cuộc chiến sau khi đàm phán thất bại vào cuối tuần trước và Mỹ tiến hành phong tỏa các hải cảng của Iran.

Những tia hy vọng mới về một thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran cùng khả năng eo biển Hormuz được khai thông đã đẩy giá dầu thô lao dốc trong phiên này. Giá dầu giảm giúp giải tỏa áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Sự dịch chuyển kỳ vọng này có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Ngoài ra, tình hình Trung Đông bớt căng thẳng cũng làm suy yếu vai trò “hầm trú ẩn” của đồng USD. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong năm nay tăng lên cũng là một nguyên nhân khiến USD mất giá. Do vàng được định giá bằng USD, việc USD giảm giá dẫn tới động lực tăng giá cho vàng.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm gần 8%, đóng cửa ở mức hơn 91 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, còn gần 95 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD giảm 0,26%, đóng cửa ở mức 98,11 điểm.

“Hướng đi của thị trường vàng sắp tới phụ thuộc vào đàm phán ở Pakistan sẽ đi về đâu và liệu các bên có đạt được bước tiến nào trước cuối tuần này hay không. Nếu có thêm tin tốt, giá kim loại quý sẽ còn tăng”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Ông Haberkorn nói thêm: “Đồng USD giảm giá và dầu giảm giá đang hỗ trợ giá vàng. Đó là vì khi chiến tranh mới bắt đầu, nhu cầu tiền mặt đã tăng mạnh và ai cũng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng”.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 33% Fed hạ lãi suất một lần trong năm nay, tăng nhẹ so với mức đặt cược 29% của ngày hôm trước.

Khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026 cũng tăng lên sau khi số liệu thống kê công bố ngày thứ Ba cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ tăng yếu hơn dự báo. PPI toàn phần chỉ tăng 0,5% trong tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 1,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. PPI lõi - loại trừ giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,1%, so với mức báo là tăng 0,5%.

“Chừng nào thị trường chưa nhận thấy khả năng cao Fed tăng lãi suất, giá vàng khó có thể giảm sâu hơn. Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào như vậy”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.049,5 tấn vàng. Hôm thứ Hai, quỹ bán ròng 5,2 tấn vàng.

Khi mới mở cửa sáng nay (15/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng giảm nhẹ

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao giảm 1,9 USD/oz, giao dịch ở mức hơn 4.840 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay giảm 0,06 USD/oz, giao dịch ở mức 79,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 153,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.111 đồng (mua vào) và 26.361 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.