Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%

Dòng tiền điện tử sử dụng trong các dịch vụ liên quan đến mạng lưới buôn người được cho là đã tăng 85% trong năm 2025, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD qua những dịch vụ đã được nhận diện...

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, dù việc sử dụng tiền điện tử trong các mạng lưới buôn người đang gia tăng nhanh chóng, tính minh bạch của công nghệ blockchain vẫn có thể giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền và hỗ trợ công tác thực thi pháp luật.

Theo báo cáo mới công bố, dòng tiền điện tử phục vụ các giao dịch bị nghi liên quan đến mạng lưới buôn người trong năm 2025 được cho là đã tăng tới 85% so với cùng kỳ năm trước. Tổng khối lượng giao dịch chuyển đến các tổ chức này, phần lớn hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, đã đạt quy mô hàng trăm triệu USD thông qua những giao dịch đã được cơ quan phân tích nhận diện.

Báo cáo cho biết nhiều dịch vụ có mối liên hệ chặt chẽ với các tổ hợp lừa đảo trực tuyến, sòng bạc trên mạng và những mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung. Trong đó, các hoạt động buôn người có sử dụng tiền điện tử mà đơn vị này theo dõi bao gồm các dịch vụ hoạt động trên nền tảng nhắn tin Telegram để môi giới dịch vụ hộ tống quốc tế; các nhóm tuyển dụng lao động trái phép, dụ dỗ và đưa người vào những khu phức hợp lừa đảo; cùng với các mạng lưới mại dâm và các đường dây phát tán tài liệu bóc lột trẻ em.

Các hoạt động này gần như chỉ sử dụng stablecoin để thực hiện giao dịch, cho thấy mức độ thích nghi nhanh chóng của các nhóm tội phạm với những công cụ tài chính mới.

Dù vậy, báo cáo nhấn mạnh rằng blockchain vẫn có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng. Nhờ khả năng truy vết dòng tiền và nhận diện các mẫu giao dịch bất thường, cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi hoạt động, đánh giá mức độ tuân thủ, đồng thời nhắm vào những điểm nghẽn chiến lược như các sàn giao dịch hoặc chợ trực tuyến bất hợp pháp.

“Khác với giao dịch tiền mặt thường khó lần dấu vết, tính minh bạch của blockchain cho phép theo dõi các hoạt động này ở mức độ chưa từng có, qua đó mở ra cơ hội phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống”, báo cáo cho biết.

Theo Chainalysis, trong năm qua, cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia đã đạt được một số kết quả đáng chú ý trong việc triệt phá các đường dây buôn người. Chẳng hạn Đức đã gỡ bỏ một nền tảng bóc lột trẻ em, trong đó phân tích dữ liệu blockchain đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra và xử lý.