Hai biến số khiến chu kỳ giảm của tiền điện tử khác thường

Tổng giá trị tài sản thực được mã hóa có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành, theo người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov...

Người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov, cho rằng đợt suy giảm gần đây của thị trường tiền điện tử không giống diễn biến trước đây. Đó là thị trường dù giảm liên tục nhưng không xuất hiện sự sụp đổ của các doanh nghiệp trong ngành, cùng với đó, tài sản thực được mã hóa vẫn tăng trưởng đáng kể giữa sắc đỏ tiền điện tử.

Dữ liệu thị trường cho thấy tổng vốn hóa tiền điện tử đã giảm khoảng 44% so với mức đỉnh lịch sử 4,4 nghìn tỷ USD thiết lập vào tháng 10/2025, tương đương gần 2 nghìn tỷ USD rời khỏi thị trường chỉ trong bốn tháng. Tuy vậy, ông Nazarov cho rằng có hai yếu tố then chốt khiến chu kỳ giảm lần này khác biệt so với những lần trước.

Thứ nhất, trái với các giai đoạn giảm giá trước đây, thị trường giảm giá là một trong những ngòi nổ dẫn tới sự sụp đổ của FTX và khủng hoảng cho vay tiền điện tử năm 2022, đợt điều chỉnh hiện nay không kéo theo sự phá sản của các định chế lớn.

Theo ông, điều này cho thấy năng lực quản trị rủi ro và khả năng chống chịu của ngành đã được cải thiện, không xuất hiện các thất bại mang tính hệ thống lan truyền diện rộng.

Thứ hai, quá trình token hóa tài sản thực và sự phát triển của các hợp đồng vĩnh viễn (perps) phi tập trung vẫn diễn ra mạnh mẽ bất chấp biến động giá. Ông Nazarov cho rằng điều này chứng minh các đổi mới trên chuỗi đang tạo ra giá trị thực tiễn, không chỉ dựa vào yếu tố đầu cơ. Theo dữ liệu từ RWA.xyz, tổng giá trị tài sản thực được mã hoá đã tăng khoảng 300% trong vòng 12 tháng qua.

Ông nhận định xu hướng này cho thấy tài sản thực được mã hoá có khả năng tăng trưởng độc lập với biến động giá tiền điện tử, nhờ những giá trị riêng như tính minh bạch, khả năng truy xuất và giao dịch liên tục.

Ông dự báo nếu xu hướng tiếp tục, tổng giá trị tài sản thực được mã hoá có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành.

Quan điểm này cũng được nhà phân tích Gautam Chhugani của Bernstein đề cập trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai, khi nhận định thị trường đang trải qua “chu kỳ giảm giá Bitcoin yếu nhất trong lịch sử”. Theo nhóm phân tích, biến động giá hiện nay chủ yếu phản ánh khủng hoảng niềm tin, thay vì sự đổ vỡ của các nền tảng cốt lõi.

Trong khi đó, ông Jeff Mei, Giám đốc điều hành sàn giao dịch BTSE, cho rằng đợt bán tháo lần này khác biệt khi phần lớn xuất phát từ các yếu tố ngoài thị trường tiền điện tử.

Các yếu tố này bao gồm lo ngại về khả năng hạ nhiệt của làn sóng công nghệ AI có thể kéo theo sự điều chỉnh của cổ phiếu công nghệ cùng với việc bổ nhiệm ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, động thái mà nhiều nhà đầu tư cho rằng có thể khiến thanh khoản trong hệ thống tài chính bị thắt chặt.