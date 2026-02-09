Một sàn giao dịch tiền điện tử “tặng nhầm” hơn 40 tỷ USD cho người dùng

Giá vàng trong nước và thế giới
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Hàn Quốc tặng nhầm hơn 600.000 Bitcoin cho người dùng...
Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc mới đây đã cho biết tặng nhầm hơn 40 tỷ USD Bitcoin cho khách hàng như phần thưởng khuyến mãi, gây ra đợt bán tháo mạnh trên sàn giao dịch này.
Bithumb đã lên tiếng xin lỗi về sai sót, đồng thời cho biết đã thu hồi lại 99,7% trong tổng số 620.000 Bitcoin bị phát nhầm tương đương khoảng 44 tỷ USD theo giá hiện hành.
Sàn cũng nhanh chóng áp dụng biện pháp hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 tài khoản liên quan, chỉ trong vòng 35 phút kể từ thời điểm phát hiện sự cố.
Trước đó, Bithumb dự kiến tặng thưởng tiền mặt nhỏ, từ 2.000 won (khoảng 1,4 USD) trở lên cho mỗi người dùng tham gia chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống, những người trúng thưởng lại nhận được tối thiểu tới 2.000 Bitcoin mỗi người.
Trong thông báo chính thức, Bithumb khẳng định: “Sự cố này không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng hay vi phạm an ninh nào từ bên ngoài. Hệ thống bảo mật và hoạt động quản lý tài sản khách hàng vẫn vận hành bình thường”.
Dù vậy, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, trong đó có Ủy ban Dịch vụ Tài chính, nhận định sự việc đã “bộc lộ rõ những điểm yếu và rủi ro tiềm ẩn của thị trường tài sản mã hoá”.
Sau cuộc họp khẩn, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Bithumb cũng như các sàn giao dịch tiền mã hóa khác nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động vận hành và lượng tài sản số đang được nắm giữ.
Hiện Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Hàn Quốc, xếp sau Upbit.
