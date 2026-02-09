Thứ Hai, 09/02/2026

Một sàn giao dịch tiền điện tử “tặng nhầm” hơn 40 tỷ USD cho người dùng

Bạch Dương

09/02/2026, 09:19

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Hàn Quốc tặng nhầm hơn 600.000 Bitcoin cho người dùng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc mới đây đã cho biết tặng nhầm hơn 40 tỷ USD Bitcoin cho khách hàng như phần thưởng khuyến mãi, gây ra đợt bán tháo mạnh trên sàn giao dịch này.

Bithumb đã lên tiếng xin lỗi về sai sót, đồng thời cho biết đã thu hồi lại 99,7% trong tổng số 620.000 Bitcoin bị phát nhầm tương đương khoảng 44 tỷ USD theo giá hiện hành.

Sàn cũng nhanh chóng áp dụng biện pháp hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 tài khoản liên quan, chỉ trong vòng 35 phút kể từ thời điểm phát hiện sự cố.

Trước đó, Bithumb dự kiến tặng thưởng tiền mặt nhỏ, từ 2.000 won (khoảng 1,4 USD) trở lên cho mỗi người dùng tham gia chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống, những người trúng thưởng lại nhận được tối thiểu tới 2.000 Bitcoin mỗi người.

Trong thông báo chính thức, Bithumb khẳng định: “Sự cố này không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng hay vi phạm an ninh nào từ bên ngoài. Hệ thống bảo mật và hoạt động quản lý tài sản khách hàng vẫn vận hành bình thường”.

Dù vậy, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, trong đó có Ủy ban Dịch vụ Tài chính, nhận định sự việc đã “bộc lộ rõ những điểm yếu và rủi ro tiềm ẩn của thị trường tài sản mã hoá”.

Sau cuộc họp khẩn, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Bithumb cũng như các sàn giao dịch tiền mã hóa khác nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động vận hành và lượng tài sản số đang được nắm giữ.

Hiện Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Hàn Quốc, xếp sau Upbit.

Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Sợ hãi cực độ trở lại với tiền điện tử

Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 20% hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu

giao dịch Bitcoin kiểm tra sàn giao dịch kinh tế số rủi ro thị trường tài sản mã hoá sàn giao dịch Bithumb sự cố phát nhầm Bitcoin tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử Hàn Quốc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy