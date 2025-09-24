Thứ Tư, 24/09/2025

Tiêu điểm

Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80: Hướng tới một thế giới đa cực và bền vững

Hà Lê

24/09/2025, 08:47

Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN)

Sáng ngày 23/9, theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người”.

Sự kiện này thu hút gần 150 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh thế giới hiện nay đang hướng tới một hệ thống đa cực và cần có một cơ chế đa phương hiệu quả để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ, dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Ông Guterres đã chỉ ra rằng Liên hợp quốc không chỉ là một tổ chức quốc tế mà còn là kim chỉ nam về đạo đức, là lực lượng duy trì hòa bình, bảo vệ luật pháp quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có những lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh hiện nay, bao gồm việc bảo đảm hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện các cam kết về quyền con người, thúc đẩy công lý khí hậu, khai thác công nghệ tiên tiến và cải tổ Liên hợp quốc để phù hợp với thế kỷ 21.

Còn Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80, Annalena Baerbok nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong suốt 80 năm qua. Bà kêu gọi các quốc gia thành viên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh về bình đẳng giới và kêu gọi sớm có một nữ Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Điều này không chỉ thể hiện sự tiến bộ trong việc thúc đẩy quyền phụ nữ mà còn phản ánh sự cần thiết phải có những thay đổi trong cách thức lãnh đạo tại các tổ chức quốc tế.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đưa ra một quan điểm mạnh mẽ về việc sắp xếp lại các ưu tiên toàn cầu, cần giảm ngân sách cho quân sự và tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững. Quan điểm này phản ánh một xu hướng ngày càng gia tăng trong cộng đồng quốc tế, nơi mà các quốc gia đang nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển bền vững và hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ ra rằng Liên hợp quốc có nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông khẳng định rằng Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu trong việc chấm dứt xung đột và đạt được các thỏa thuận thương mại, trong đó có Việt Nam.

Nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống đa phương, nhấn mạnh luật pháp quốc tế và cải tổ Liên hợp quốc để ứng phó với những thách thức chưa từng có. Họ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là tài chính xanh, và chia sẻ tiến bộ khoa học - công nghệ.

Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80 không chỉ là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của Liên hợp quốc mà còn là một cơ hội để các quốc gia cùng nhau thảo luận và tìm ra những giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, và bất bình đẳng xã hội, việc xây dựng một hệ thống đa phương hiệu quả và bền vững là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Kết thúc phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo đã thể hiện quyết tâm cao trong việc hợp tác để xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển và bảo đảm quyền con người.

Trước đó ngày 22/9, cũng tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Liên hợp quốc.

Từ khóa:

Chủ tịch nước Lương Cường

