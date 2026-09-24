Giao Hàng Nặng đưa 25 xe tải điện vào vận hành, tự xây hạ tầng cho hành trình điện khí hóa đội xe

Ngày 4/9, Giao Hàng Nặng đã tiếp nhận 25 xe tải điện tải trọng 945 kg từ Kim Long Motor. Đây là lô xe đầu tiên trong kế hoạch đưa 50 xe tải điện cùng tải trọng vào vận hành trong năm 2026, trước khi doanh nghiệp mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo.
Quyết định điện khí hóa đội xe cũng xuất phát từ bài toán chi phí vận hành. Nhiên liệu là một trong những khoản chi lớn của hoạt động vận tải và biến động theo giá thị trường, khiến chi phí giao nhận khó duy trì ổn định. Thay vì chỉ xử lý biến động này bằng cách điều chỉnh giá cước hoặc phụ phí, Giao Hàng Nặng lựa chọn tối ưu từ cấu trúc năng lượng vận hành, trong đó điện có chi phí trên mỗi ki-lô-mét thấp hơn và ít biến động hơn so với nhiên liệu lỏng, đặc biệt khi việc sạc được bố trí vào khung giờ thấp điểm.
Điểm đáng chú ý của kế hoạch này nằm ở cách Giao Hàng Nặng tiếp cận bài toán điện khí hóa. Trong bối cảnh hệ sinh thái dành riêng cho xe tải điện chở hàng tại Việt Nam chưa hoàn thiện, doanh nghiệp phải chuẩn bị đồng thời phương tiện, hạ tầng sạc và công cụ quản trị đội xe.
Nguồn cung xe tải điện phù hợp cho hoạt động logistics vẫn còn hạn chế, trong khi dữ liệu vận hành thực tế chưa nhiều. Sau quá trình làm việc với các đối tác, Giao Hàng Nặng lựa chọn Kim Long Motor, doanh nghiệp có nhà máy tại Huế, công suất mục tiêu 20.000 xe mỗi năm và tỷ lệ nội địa hóa trên 80%.
Lô 25 xe đầu tiên được triển khai theo số lượng điểm sạc đã hoàn thiện, nhằm bảo đảm mỗi phương tiện có hạ tầng phục vụ vận hành. Bài toán hạ tầng sạc cũng chưa có lời giải sẵn trên thị trường. Cả nước hiện có hơn 150.000 cổng sạc, nhưng gần như toàn bộ phục vụ phương tiện chở người, chưa đáp ứng nhu cầu một đội xe tải cùng sạc qua đêm tại kho. Đây cũng là thách thức chung của quá trình điện khí hóa vận tải. Doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống sạc tại các trung tâm khai thác, nâng cấp nguồn điện, trạm biến áp và tổ chức sạc vào khung giờ thấp điểm.
Với phần mềm quản trị, Giao Hàng Nặng phát triển hệ thống theo dõi hiệu suất từng xe, mức tiêu thụ điện trên mỗi km, mỗi đơn hàng cùng lịch sử sạc của tài xế. Dữ liệu này tạo cơ sở để doanh nghiệp kiểm soát chi phí vận hành, đồng thời phục vụ yêu cầu báo cáo phát thải của khách hàng.
Bà Lê Thị Đoan Trinh, Phó Tổng giám đốc Giao Hàng Nặng, cho biết: “Tại thời điểm khởi động dự án, thị trường trong nước chưa hình thành hệ sinh thái phục vụ xe tải điện trong vận tải hàng hóa. Giao Hàng Nặng xác định tham gia xây dựng một phần hạ tầng và công cụ quản trị, thay vì chờ điều kiện thị trường hoàn thiện.”
25 xe tải điện được bàn giao ngày 4/9 mới là bước đầu trong kế hoạch chuyển đổi đội xe của Giao Hàng Nặng. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đưa tổng cộng 50 xe tải điện tải trọng 945 kg vào khai thác. Từ năm 2027, kế hoạch mở rộng thêm 300 phương tiện, gồm xe van và xe tải 1,9 tấn.
Giai đoạn 2028 đến 2029, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bổ sung 500 phương tiện, trong đó có nhóm xe tải trên 4 tấn. Theo kế hoạch cộng dồn, đội xe điện của Giao Hàng Nặng sẽ đạt hơn 800 phương tiện vào năm 2029. Lộ trình này đồng thời nằm trong định hướng chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải theo Quyết định 876/QĐ-TTg, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Lộ trình này diễn ra trong bối cảnh các đô thị lớn đang từng bước thay đổi chính sách đối với phương tiện phát thải. Hà Nội hiện hạn chế khung giờ xe tải trên 3,5 tấn chạy xăng, dầu trong vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và sẽ cấm xe tải trên 3,5 tấn sử dụng động cơ đốt trong từ ngày 1/7/2027. TP. HCM đang lên kế hoạch hạn chế phương tiện thương mại không đạt chuẩn khí thải tại khu vực trung tâm từ năm 2026.
Với doanh nghiệp logistics, thay đổi này liên quan trực tiếp tới khả năng tổ chức giao hàng tại khu vực trung tâm, nơi tập trung mật độ đơn hàng cao. Việc chuẩn bị đội xe điện vì vậy gắn với bài toán duy trì năng lực vận hành khi các quy định về phương tiện phát thải tiếp tục được điều chỉnh.
Cùng với yêu cầu về phương tiện, dữ liệu phát thải đang trở thành một vấn đề được quan tâm trong chuỗi cung ứng. Từ năm 2026, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu (CBAM) vận hành đầy đủ. Theo thông tin Giao Hàng Nặng cung cấp, phát thải Scope 3, trong đó có logistics, chiếm 75% đến hơn 90% dấu chân carbon của một tổ chức.
Với hệ thống theo dõi điện năng tiêu thụ trên từng km và từng đơn hàng, Giao Hàng Nặng hướng tới việc hình thành dữ liệu phát thải gắn với hoạt động vận chuyển. Đây có thể trở thành một phần dữ liệu phục vụ nhu cầu quản trị và báo cáo của khách hàng doanh nghiệp.
“Điện khí hóa đội xe là quyết định đầu tư dài hạn, gắn với chi phí vận hành và yêu cầu báo cáo phát thải từ khách hàng. Dữ liệu giai đoạn đầu là cơ sở để mở rộng quy mô”, đại diện Giao Hàng Nặng cho hay.
Từ 25 xe tải điện đầu tiên, Giao Hàng Nặng đang triển khai lộ trình điện khí hóa theo từng bước, trong đó phương tiện, hạ tầng sạc và hệ thống dữ liệu được xây dựng song song. Kế hoạch hơn 800 phương tiện vào năm 2029 sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện những hạ tầng cần thiết để đội xe có thể vận hành ở quy mô lớn.
Với lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, Huế đang từng bước nghiên cứu thị trường Halal, hướng tới đa dạng hóa nguồn khách quốc tế và mở rộng không gian hợp tác với các thị trường Hồi giáo giàu tiềm năng...
Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk.
Ngày 22/9/2026 - Công ty cổ phần BizBank (đơn vị đầu tư phát triển nền tảng kết nối vốn kinh doanh BizLoan) và Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams vừa ký kết công bố hợp tác chiến lược toàn diện.
Thương hiệu không chỉ là danh xưng hoa mỹ mà cốt lõi chính là niềm tin được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, nếu không được nâng đỡ bởi năng lực công nghệ nội tại và hoạt động đổi mới sáng tạo liên tục, thương hiệu chỉ là một lớp vỏ rỗng, khiến nền kinh tế dễ rơi vào bẫy gia công giá trị thấp...
Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: Từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...