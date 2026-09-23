VinSpeed và Siemens ký hợp đồng 1 tỷ Euro triển khai hai tuyến đường sắt cao tốc

Theo thông tin từ Siemens, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thành viên của Tập đoàn Vingroup) và Siemens Mobility GmbH vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ Euro cho hai tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.
Hợp đồng được ký sau Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao Công nghệ giữa hai bên hồi tháng 12/2025, nhằm triển khai các hạng mục cụ thể tại hai dự án.
Theo hợp đồng, VinSpeed phụ trách phát triển dự án, thi công đường ray và các hạng mục xây dựng dân dụng. Siemens Mobility đảm nhiệm vai trò đối tác công nghệ, cung cấp đoàn tàu, hệ thống thông tin, hệ thống cấp điện và các giải pháp kỹ thuật liên quan.
Cụ thể, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài 121 km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.
Velaro Novo là thế hệ tàu điện động lực phân tán (EMU) tiếp theo của Siemens Mobility, có tốc độ vận hành lên tới 350 km/h. Mỗi đoàn tàu dài 200 m gồm 7 toa, với sức chứa 760 hành khách, được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lực chuyên chở. Với thân tàu rộng và thiết kế kết cấu “ống rỗng”, Velaro Novo có sức chứa hành khách cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cho các đơn vị vận hành.
Các đoàn tàu cũng được tích hợp công nghệ vận hành tàu tự động (ATO) trên nền tảng hệ thống tín hiệu Điều khiển tàu châu Âu (ETCS) cấp độ 2. Hệ thống này hỗ trợ điều chỉnh khoảng cách giữa các đoàn tàu và tự động hóa việc điều khiển tốc độ, gia tốc và phanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
Theo Siemens Mobility, việc kết hợp ATO với ETCS trên các tuyến đường sắt cao tốc này sẽ là lần đầu tiên công nghệ này được triển khai trên một mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia.
Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc Siemens Mobility, chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy triển vọng về giao thông và chúng tôi tự hào được góp phần vào quá trình chuyển đổi này”.
Với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn 30% so với các mẫu trước đây và sức chứa hành khách tăng hơn 10%, theo ông Michael Peter, các đoàn tàu Velaro Novo kết hợp cùng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 và các hệ thống điện khí hóa, qua đó cung cấp giải pháp giao thông hướng tới hiệu quả sử dụng năng lượng và tính bền vững.
“Quan hệ hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ các quốc gia hiện đại hóa hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường”, Tổng Giám đốc Siemens Mobility nhấn mạnh.
Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, cho biết việc ký kết hợp đồng với Siemens Mobility đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các tuyến đường sắt cao tốc của VinSpeed tại Việt Nam.
“Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án của VinSpeed với công nghệ đường sắt tiên tiến và kinh nghiệm toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng để đưa các giải pháp vận hành hiện đại, hiệu quả và bền vững vào các tuyến đường sắt mới; đồng thời đặt nền móng cho việc phát triển một hệ thống giao thông đường sắt cao tốc tích hợp tại Việt Nam”, ông Phạm Thiếu Hoa nhận định.
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