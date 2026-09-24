Softdreams tích hợp tiện ích kết nối vốn BizLoan trên EasyBooks và toàn hệ sinh thái

Ngày 22/9/2026 - Công ty cổ phần BizBank (đơn vị đầu tư phát triển nền tảng kết nối vốn kinh doanh BizLoan) và Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams vừa ký kết công bố hợp tác chiến lược toàn diện.

Ra mắt tiện ích kết nối vốn BizLoan trên EasyBooks thuộc hệ sinh thái Softdreams.

Theo thỏa thuận, tiện ích kết nối vốn BizLoan được tích hợp trên toàn hệ sinh thái các phần mềm của Softdreams, bắt đầu từ phần mềm kế toán EasyBooks, giúp các doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh thực hiện nhu cầu kết nối vốn ngay trên giao diện phần mềm đang sử dụng hàng ngày.

Softdreams là công ty công nghệ với hệ sinh thái các phần mềm thông minh giúp tự động hóa trong quản trị doanh nghiệp. Với hơn 14 năm kinh nghiệm, công ty đã phát triển thành công 12+ sản phẩm trong hệ sinh thái gồm: EasyInvoice, EasyCA, EasyBooks, EasyHRM, EasyPos, EasyDocs, EasyPIT, EasyKYC…

Hệ sinh thái Softdreams bước sang năm hoạt động thứ 15.

Công ty cổ phần BizBank là doanh nghiệp công nghệ, đơn vị đầu tư phát triển nền tảng kết nối vốn kinh doanh BizLoan. Nền tảng BizLoan ứng dụng công nghệ AI trong việc giới thiệu, tiếp nhận, sàng lọc và khớp nối nhu cầu vốn của doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp với các ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác uy tín tại Việt Nam đang cung cấp các sản phẩm vay. Quy trình thẩm định, phê duyệt, giải ngân khoản vay được thực hiện tại các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Theo thỏa thuận, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang sử dụng các phần mềm Softdreams có thể đăng ký tiện ích kết nối vốn BizLoan ngay trên giao diện phần mềm qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trên cơ sở hồ sơ khách hàng cung cấp và đồng ý chia sẻ, BizLoan sàng lọc theo bộ tiêu chí khẩu vị, điều kiện sản phẩm rồi khớp nối tới các ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác, nhằm gia tăng lựa chọn và khả năng duyệt vay vốn cho doanh nghiệp. Nền tảng BizLoan đang hỗ trợ chi phí nền tảng đối với doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh.

BizLoan và Softdreams ký kết hợp tác chiến lược toàn diện.

Ông Vũ Văn Luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams, chia sẻ: “Softdreams luôn đặt khách hàng làm trung tâm và hướng tới việc biến dữ liệu quản trị hàng ngày thành lợi thế thực tế cho doanh nghiệp. Việc hợp tác chiến lược toàn diện với BizLoan giúp khách hàng EasyBooks và hệ sinh thái Softdreams không chỉ quản trị tốt hơn mà còn tiếp cận nguồn vốn cho tăng trưởng kinh doanh ngay trên phần mềm đang dùng, giảm thao tác rời rạc, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đây là bước đi tự nhiên khi chuyển đổi số đi cùng nhu cầu tăng trưởng của SME và hộ kinh doanh.”

Ông Trần Mạnh Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần BizBank, chia sẻ: “BizLoan được thiết kế như cầu nối công nghệ giữa nhu cầu vốn tăng trưởng của SME, hộ kinh doanh với khẩu vị của các ngân hàng và tổ chức tài chính, chứ không thay thế hoạt động tín dụng. Khi doanh nghiệp đã có dữ liệu vận hành trên các phần mềm thuộc hệ sinh thái Softdreams, việc đăng ký và khớp nối trở nên gần hơn với thực tế kinh doanh. Hợp tác chiến lược toàn diện cùng Softdreams và hơn 350.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang sử dụng các phần mềm trong hệ sinh thái giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiếp cận vốn minh bạch, đúng phân khúc.”

Hai bên cho biết sẽ tiếp tục mở rộng tiện ích kết nối vốn kinh doanh trên các phần mềm khác trong toàn hệ sinh thái Softdreams, hướng tới hành trình “quản trị - dữ liệu - kết nối vốn” trên cùng một nền tảng cho SME và hộ kinh doanh.

* Tiện ích kết nối vốn BizLoan trên EasyBooks đã chính thức ra mắt và tiếp nhận nhu cầu từ ngày 22/9/2026, tích hợp ngay trên phần mềm và tại địa chỉ https://bizloan.vn/partner/easybooks