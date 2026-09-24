Softdreams tích hợp tiện ích kết nối vốn BizLoan trên EasyBooks và toàn hệ sinh thái

Theo thỏa thuận, tiện ích kết nối vốn BizLoan được tích hợp trên toàn hệ sinh thái các phần mềm của Softdreams, bắt đầu từ phần mềm kế toán EasyBooks, giúp các doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh thực hiện nhu cầu kết nối vốn ngay trên giao diện phần mềm đang sử dụng hàng ngày.
Softdreams là công ty công nghệ với hệ sinh thái các phần mềm thông minh giúp tự động hóa trong quản trị doanh nghiệp. Với hơn 14 năm kinh nghiệm, công ty đã phát triển thành công 12+ sản phẩm trong hệ sinh thái gồm: EasyInvoice, EasyCA, EasyBooks, EasyHRM, EasyPos, EasyDocs, EasyPIT, EasyKYC…
Công ty cổ phần BizBank là doanh nghiệp công nghệ, đơn vị đầu tư phát triển nền tảng kết nối vốn kinh doanh BizLoan. Nền tảng BizLoan ứng dụng công nghệ AI trong việc giới thiệu, tiếp nhận, sàng lọc và khớp nối nhu cầu vốn của doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp với các ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác uy tín tại Việt Nam đang cung cấp các sản phẩm vay. Quy trình thẩm định, phê duyệt, giải ngân khoản vay được thực hiện tại các ngân hàng và tổ chức tài chính.
Theo thỏa thuận, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang sử dụng các phần mềm Softdreams có thể đăng ký tiện ích kết nối vốn BizLoan ngay trên giao diện phần mềm qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trên cơ sở hồ sơ khách hàng cung cấp và đồng ý chia sẻ, BizLoan sàng lọc theo bộ tiêu chí khẩu vị, điều kiện sản phẩm rồi khớp nối tới các ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác, nhằm gia tăng lựa chọn và khả năng duyệt vay vốn cho doanh nghiệp. Nền tảng BizLoan đang hỗ trợ chi phí nền tảng đối với doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh.
Ông Vũ Văn Luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams, chia sẻ: “Softdreams luôn đặt khách hàng làm trung tâm và hướng tới việc biến dữ liệu quản trị hàng ngày thành lợi thế thực tế cho doanh nghiệp. Việc hợp tác chiến lược toàn diện với BizLoan giúp khách hàng EasyBooks và hệ sinh thái Softdreams không chỉ quản trị tốt hơn mà còn tiếp cận nguồn vốn cho tăng trưởng kinh doanh ngay trên phần mềm đang dùng, giảm thao tác rời rạc, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đây là bước đi tự nhiên khi chuyển đổi số đi cùng nhu cầu tăng trưởng của SME và hộ kinh doanh.”
Ông Trần Mạnh Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần BizBank, chia sẻ: “BizLoan được thiết kế như cầu nối công nghệ giữa nhu cầu vốn tăng trưởng của SME, hộ kinh doanh với khẩu vị của các ngân hàng và tổ chức tài chính, chứ không thay thế hoạt động tín dụng. Khi doanh nghiệp đã có dữ liệu vận hành trên các phần mềm thuộc hệ sinh thái Softdreams, việc đăng ký và khớp nối trở nên gần hơn với thực tế kinh doanh. Hợp tác chiến lược toàn diện cùng Softdreams và hơn 350.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang sử dụng các phần mềm trong hệ sinh thái giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiếp cận vốn minh bạch, đúng phân khúc.”
Hai bên cho biết sẽ tiếp tục mở rộng tiện ích kết nối vốn kinh doanh trên các phần mềm khác trong toàn hệ sinh thái Softdreams, hướng tới hành trình “quản trị - dữ liệu - kết nối vốn” trên cùng một nền tảng cho SME và hộ kinh doanh.
* Tiện ích kết nối vốn BizLoan trên EasyBooks đã chính thức ra mắt và tiếp nhận nhu cầu từ ngày 22/9/2026, tích hợp ngay trên phần mềm và tại địa chỉ https://bizloan.vn/partner/easybooks
Với lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, Huế đang từng bước nghiên cứu thị trường Halal, hướng tới đa dạng hóa nguồn khách quốc tế và mở rộng không gian hợp tác với các thị trường Hồi giáo giàu tiềm năng...
Giao Hàng Nặng vừa đưa 25 xe tải điện vào khai thác tại Hà Nội và TP. HCM, mở đầu kế hoạch điện khí hóa hơn 800 phương tiện vào năm 2029. Để vận hành đội xe, doanh nghiệp phải đồng thời giải bài toán phương tiện, hạ tầng sạc và quản trị năng lượng.
Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk.
Thương hiệu không chỉ là danh xưng hoa mỹ mà cốt lõi chính là niềm tin được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, nếu không được nâng đỡ bởi năng lực công nghệ nội tại và hoạt động đổi mới sáng tạo liên tục, thương hiệu chỉ là một lớp vỏ rỗng, khiến nền kinh tế dễ rơi vào bẫy gia công giá trị thấp...
Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: Từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...