Đề xuất xây dựng hệ sinh thái UAV tại Điện Biên gần 200 tỷ

Hệ sinh thái này gồm nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ…

Điện Biên đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm (đến hết tháng 5/2027) - Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Tổng Công ty Tập đoàn OSB vừa có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên về đề xuất đầu tư các dự án phát triển công nghệ UAV trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Tổng Công ty Tập đoàn OSB đề xuất sẽ triển khai đầu tư 3 dự án thành phần tại tỉnh Điện Biên với tổng vốn dự kiến gần 200 tỷ đồng, gồm nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ.

Trong đó, Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay UAV dự kiến đặt tại thị xã Mường Lay. Công trình có diện tích khoảng 10.700m2, gồm vùng hành lang bay, sân bay UAV, sân bay thủy phi cơ, khu kỹ thuật trường bay và đài điều khiển bay.

Nhà máy sản xuất UAV dự kiến được nghiên cứu đặt tại Mường Lay hoặc phường Điện Biên Phủ, diện tích sử dụng đất khoảng 5.500m2. Nhà máy dự kiến có các khu chức năng sản xuất khung vỏ, CNC và cơ khí chính xác, lắp ráp điện tử, lắp ráp thành phẩm, kiểm định - thử nghiệm, kho, văn phòng và hạ tầng phụ trợ.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên với Tổng Công ty Tập đoàn OSB - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên.

Trong hệ sinh thái trên, OSB cũng đề xuất xây dựng Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, diện tích khoảng 1.000m2. Trung tâm sẽ bố trí khu vực trưng bày công nghệ UAV, phòng mô phỏng bay, phòng đào tạo chuyên môn, hạ tầng số và học liệu.

Để triển khai các dự án trên, lãnh đạo OSB đề nghị Điện Biên hướng dẫn quy trình, thủ tục và xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư; nghiên cứu đưa dự án vào đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất hỗ trợ khảo sát, lựa chọn địa điểm, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về thuế, đất đai, tín dụng, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa và đào tạo nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, đánh giá cao chủ trương đầu tư của Tổng Công ty Tập đoàn OSB trong lĩnh vực UAV tại Điện Biên.

Đồng thời cho rằng đề xuất đầu tư của OSB mở ra hướng hợp tác mới giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và đào tạo công nghệ UAV; qua đó góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.

Ông Thanh cho biết sẽ sẽ báo cáo tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp để dự án sớm được triển khai.

Trước đó, tháng 6/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thử nghiệm được triển khai từ khi Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2027, tập trung vào bốn lĩnh vực gồm nông nghiệp, logistics, y tế và đo đạc bản đồ số.

Các hoạt động thử nghiệm bao gồm vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc men, vật tư y tế, mẫu xét nghiệm và hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, giám sát sinh trưởng cây trồng và phát hiện sâu bệnh; khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số (DEM).

Điện Biên đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%. Đồng thời, tỉnh sẽ từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hoạt động bay, giám sát chuyến bay, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số trong phạm vi thử nghiệm…