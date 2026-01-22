Giao quyền sử dụng gần 64 nghìn ha biển cho EVN và PVN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành 2 quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) để triển khai hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành 2 quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển để triển khai đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi.

Cụ thể, tại Quyết định số 137/QĐ-BNNMT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyền sử dụng khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vỹ (Thành phố Hải Phòng) nhằm phục vụ khảo sát cho các dự án Điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và Bắc Bộ 1.4.

Khu vực biển được giao có diện tích 24.000 ha, được giới hạn bởi 11 điểm góc với tọa độ xác định cụ thể; độ sâu sử dụng đến 140 m và độ cao sử dụng đến 40 m so với mặt nước biển.

Còn tại Quyết định 138/QĐ-BNNMT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam để thực hiện khảo sát phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.

Khu vực biển được giao nằm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 39.811,19 ha, với các thông số kỹ thuật về độ sâu và độ cao sử dụng tương tự, thời hạn giao quyền sử dụng là 36 tháng và không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Các tập đoàn không được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển được giao; không được lợi dụng hoạt động khảo sát để thu thập thông tin trái quy định pháp luật. Ảnh minh họa

Các quyết định đều nêu rõ trong quá trình sử dụng khu vực biển, 2 tập đoàn phải sử dụng khu vực biển đúng mục đích, đúng ranh giới, diện tích, độ sâu, độ cao và thời hạn được giao; không lấn chiếm biển, không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, các hoạt động khảo sát không được gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; không gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái biển hay cản trở giao thông hàng hải và các hoạt động hợp pháp khác.

Các quyết định này nhấn mạnh rõ yêu cầu các tập đoàn không được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển được giao; không được lợi dụng hoạt động khảo sát để thu thập thông tin trái quy định pháp luật. Việc sử dụng phương tiện, thiết bị khảo sát phải tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm định và cho phép lưu hành hợp pháp.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai khảo sát, các tập đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc phòng, an ninh, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trên biển; đồng thời ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong tương lai, tránh chồng lấn, xung đột với các dự án dầu khí hiện hữu và dự kiến.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định, bảo đảm việc sử dụng khu vực biển đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 79/2025/TT-BNNMT quy định chi tiết trình tự, thủ tục giao doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026 và hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027, Thông tư áp dụng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư quy định chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; nội dung báo cáo thuyết minh; trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, trình tự tiếp nhận, thẩm tra, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan và quyết định giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi...