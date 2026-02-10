Việt Nam và Na Uy sẽ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh

Việt Nam mong muốn Na Uy tiếp tục hỗ trợ tham gia sâu hơn vào các cơ chế, định chế quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật để vận hành hiệu quả thị trường carbon trong nước; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu quốc tế...

Ngày 10/2/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tiếp song phương Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Trung thông tin, bản ghi nhớ Đối tác chiến lược xanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Phát triển Quốc tế Na Uy đã cơ bản được thống nhất về nội dung.

Theo lãnh đạo Bộ, kế hoạch phát triển 5 năm của ngành bám sát các định hướng lớn về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, phù hợp với tinh thần các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Trong đó, kinh tế biển xanh được xác định là một động lực quan trọng trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng đề nghị, với những kinh nghiệm sẵn có Na Uy sẽ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển điện gió ngoài khơi gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển, đặc biệt là các rạn san hô và cỏ biển. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi đoàn chuyên gia kỹ thuật để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ về nuôi biển, chọn tạo giống, trang thiết bị và hệ thống quản lý khu nuôi biển hiện đại.

Bên cạnh đó, đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp lý làm cơ sở xây dựng và phát triển thị trường tín chỉ carbon. Việc tính toán, xác định tín chỉ carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được triển khai bước đầu, tạo nền tảng cho hợp tác và trao đổi tín chỉ carbon. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với các đối tác quốc tế để vừa phát triển rừng bền vững, vừa khai thác hiệu quả giá trị kinh tế.

Thứ trưởng Hoàng Trung bày tỏ mong muốn Na Uy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế, định chế quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật để vận hành hiệu quả thị trường carbon trong nước; đồng thời hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu quốc tế thông qua các hình thức hợp tác song phương và đa phương.

Thứ trưởng cho biết để chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã giao Bộ xây dựng đề án tổng thể nhằm bảo đảm nguồn lực triển khai các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn, sụt lún, thời tiết cực đoan và bão lũ. Đồng thời, Bộ phối hợp với từng địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp của khí hậu và thời tiết cực đoan hàng năm.

Trao đổi những vấn đề này, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust nhấn mạnh Việt Nam và Na Uy đều có đường bờ biển dài, nhiều tiềm năng đại dương, do đó có thể thúc đẩy hợp tác trong quản lý nguồn lợi thủy sản, phát triển năng lượng tái tạo và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Ông mong muốn mong muốn hai Bộ sớm ký kết Bản ghi nhớ về Đối tác chiến lược xanh, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về triển khai khung pháp lý về Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Bộ trưởng Åsmund Aukrust đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước trong bảo vệ, quản trị tài nguyên rừng và phát triển tín chỉ carbon. Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chủ động của Chính phủ và các địa phương trong triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.