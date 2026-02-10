Việt Nam và Na Uy sẽ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 10/02/2026
Hằng Anh
10/02/2026, 17:26
Việt Nam mong muốn Na Uy tiếp tục hỗ trợ tham gia sâu hơn vào các cơ chế, định chế quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật để vận hành hiệu quả thị trường carbon trong nước; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu quốc tế...
Ngày 10/2/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tiếp song phương Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Trung thông tin, bản ghi nhớ Đối tác chiến lược xanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Phát triển Quốc tế Na Uy đã cơ bản được thống nhất về nội dung.
Theo lãnh đạo Bộ, kế hoạch phát triển 5 năm của ngành bám sát các định hướng lớn về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, phù hợp với tinh thần các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Trong đó, kinh tế biển xanh được xác định là một động lực quan trọng trong giai đoạn tới.
Thứ trưởng đề nghị, với những kinh nghiệm sẵn có Na Uy sẽ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển điện gió ngoài khơi gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển, đặc biệt là các rạn san hô và cỏ biển. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi đoàn chuyên gia kỹ thuật để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ về nuôi biển, chọn tạo giống, trang thiết bị và hệ thống quản lý khu nuôi biển hiện đại.
Bên cạnh đó, đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp lý làm cơ sở xây dựng và phát triển thị trường tín chỉ carbon. Việc tính toán, xác định tín chỉ carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được triển khai bước đầu, tạo nền tảng cho hợp tác và trao đổi tín chỉ carbon. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với các đối tác quốc tế để vừa phát triển rừng bền vững, vừa khai thác hiệu quả giá trị kinh tế.
Thứ trưởng Hoàng Trung bày tỏ mong muốn Na Uy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế, định chế quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật để vận hành hiệu quả thị trường carbon trong nước; đồng thời hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu quốc tế thông qua các hình thức hợp tác song phương và đa phương.
Thứ trưởng cho biết để chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã giao Bộ xây dựng đề án tổng thể nhằm bảo đảm nguồn lực triển khai các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn, sụt lún, thời tiết cực đoan và bão lũ. Đồng thời, Bộ phối hợp với từng địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp của khí hậu và thời tiết cực đoan hàng năm.
Trao đổi những vấn đề này, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust nhấn mạnh Việt Nam và Na Uy đều có đường bờ biển dài, nhiều tiềm năng đại dương, do đó có thể thúc đẩy hợp tác trong quản lý nguồn lợi thủy sản, phát triển năng lượng tái tạo và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.
Ông mong muốn mong muốn hai Bộ sớm ký kết Bản ghi nhớ về Đối tác chiến lược xanh, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về triển khai khung pháp lý về Quy hoạch không gian biển quốc gia.
Bộ trưởng Åsmund Aukrust đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước trong bảo vệ, quản trị tài nguyên rừng và phát triển tín chỉ carbon. Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chủ động của Chính phủ và các địa phương trong triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
18:38, 16/05/2025
Nghiên cứu cho thấy, lượng rác thải nhựa phát sinh từ khách du lịch cao gấp 1,7 đến 2 lần so với người dân địa phương, khẳng định du khách là nguồn phát sinh chính...
Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm phân bổ cho 110 nhà máy nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng năm 2025 là hơn 243 triệu tấn CO2tđ và năm 2026 là hơn 268 triệu tấn CO2tđ...
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến nghiêm trọng và mục tiêu kiểm soát nhiệt độ toàn cầu ngày càng khó đạt được, các công nghệ địa kỹ thuật nhằm làm mát Trái đất đang thu hút sự quan tâm, chú ý của giới khoa học và nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, sự tham gia của các startup vì lợi nhuận vào một lĩnh vực chưa có khung quản lý, quản trị rõ ràng đang làm dấy lên những lo ngại...
Sàn giao dịch carbon ra đời không chỉ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải, mà còn đóng vai trò như một hạ tầng kinh tế mới cho quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua cơ chế hình thành giá và phân bổ nguồn lực theo thị trường, sàn cho phép dòng vốn chuyển đổi xanh được dẫn dắt theo hiệu quả giảm phát thải thực tế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: