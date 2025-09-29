Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Nhà đầu tư

Nhà đầu tư đề xuất Hải Phòng nghiên cứu 4 dự án điện gió ngoài khơi

Nam Khánh

29/09/2025, 13:38

Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đề xuất nghiên cứu 4 dự án điện gió ngoài khơi tổng mức đầu tư hơn 324.182 tỷ đồng…

VnEconomy

Ngày 29/9/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đang đề xuất thành phố Hải Phòng cho doanh nghiệp này nghiên cứu, triển khai 4 dự án điện gió ngoài khơi có tổng công suất thiết kế dự kiến đạt 3.000 MW và tổng mức đầu tư các dự án là hơn 324.182 tỷ đồng.

Theo đó, nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ triển khai 4 dự án điện gió ngoài khơi. Đó là dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1 có công suất 500 MW tổng mức đầu tư hơn 55.163 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1 có công suất thiết kế 500 MW tổng mức đầu tư hơn 53.705 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4 có công suất thiết kế 1.000 MW tổng mức đầu tư 107.529 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 5 có công suất thiết kế 1.000 MW với tổng mức đầu tư hơn 107.785 tỷ đồng.

Theo đề xuất này, các Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1, Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4 và Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 5 đều được lắp đặt tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Hải Phòng. Tuy nhiên, Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1 được dự kiến lắp đặt tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Quảng Ninh.

Điểm thu gom công suất của các Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1 và Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1 được đề xuất lắp đặt tại trạm BB1 thành phố Hải Phòng. Cũng theo đề xuất của doanh nghiệp này, điểm thu gom công suất các Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4 và Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 5 lại được dự kiến lắp đặt tại tỉnh Hưng Yên (khu vực thuộc tỉnh Thái Bình trước đây).

Trước đó, ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 768/QĐ - TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong số 15 dự án điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ (tổng công suất thiết kế dự kiến 11.200 MW), Hải Phòng được quy hoạch tới 10 dự án (tổng công suất dự kiến 7.200 MW, chiếm khoảng 64% công suất điện gió ngoài khơi phân bổ cho khu vực Bắc Bộ).

Từ khóa:

công suất 3000 MW điện gió ngoài khởi dự án ngoài khơi hải phòng Nhà máy điện gió Tổng Công ty Lũng Lô

VnEconomy