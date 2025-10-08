Giới nhà giàu Trung Quốc ưu tiên đầu tư vào không gian sống

Với nhóm khách hàng thượng lưu Trung Quốc, nhà ở không còn đơn thuần là biểu tượng của sự giàu có, mà đã trở thành môi trường sống mang tính chữa lành…

Nhà ở đang trở thành "món đồ xa xỉ" mà giới nhà giàu tại Trung Quốc tích cực quan tâm hiện nay. Tại Thượng Hải, hơn 1.000 bất động sản có giá trên 30 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,2 triệu USD) đã được bán ra trong nửa đầu năm 2025, mang lại 55,3 tỷ nhân dân tệ (7,7 tỷ USD) doanh thu – theo Viện Nghiên cứu Bất động sản E-House China tại Thượng Hải.

Con số này gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy giới siêu giàu Trung Quốc ngày càng ưu tiên đầu tư vào không gian sống hơn là các sản phẩm xa xỉ truyền thống khác. Họ hiện đang tìm kiếm trải nghiệm về không gian sống – bao gồm thiết kế cá nhân hóa, phong cách thiết kế am hiểu văn hóa, tùy chỉnh toàn bộ không gian sống và tạo dựng môi trường phục hồi năng lượng cho bản thân và gia đình.

Giới siêu giàu Trung Quốc ngày càng ưu tiên đầu tư vào không gian sống hơn là các sản phẩm xa xỉ truyền thống khác.

Theo Tmall Luxury và New Life Group, thị trường trang trí nội thất Trung Quốc đạt giá trị 20,23 tỷ USD vào năm 2023 và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,26% đến năm 2027. Riêng phân khúc nội thất xa xỉ đã đạt 2,3 tỷ USD trong năm 2023 và dự kiến tăng trưởng 4,8% mỗi năm đến năm 2032.

Đằng sau những con số ấn tượng đó là sự chuyển biến sâu sắc trong quan niệm về “xa xỉ” của người tiêu dùng giàu có Trung Quốc – khi họ mở rộng khái niệm này sang thiết kế toàn không gian và đa giác quan.

NGÔI NHÀ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM

Khái niệm xa xỉ trong không gian sống tại Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng. Không còn dừng lại ở gu thẩm mỹ “nhập khẩu” hay đồ nội thất mang thương hiệu nổi tiếng, những chủ sở hữu giàu có ngày nay chú trọng hơn đến yếu tố sức khỏe, bản sắc văn hóa và trí tuệ công nghệ trong ngôi nhà của mình.

Các tính năng hiện đại như hệ thống lọc không khí tiên tiến, chiếu sáng theo nhịp sinh học, và thiết kế phục hồi năng lượng đang trở thành tiêu chuẩn tại các bất động sản hạng sang.

Song song đó, những không gian từng chỉ mang tính chức năng như bếp, phòng tắm hay sân thượng nay được tái định nghĩa thành trung tâm của phong cách sống – nơi diễn ra các hoạt động giải trí, chăm sóc sức khỏe và những nghi thức sinh hoạt hằng ngày.

Những không gian từng chỉ mang tính chức năng trong căn nhà nay được tái định nghĩa thành trung tâm của phong cách sống.

Một đặc trưng khác của thị trường này là xu hướng cá nhân hóa toàn diện. Người mua Trung Quốc mong đợi bản thiết kế riêng, câu chuyện về vật liệu có chiều sâu và bố cục không gian phản ánh bản sắc cá nhân.

Những ngôi nhà xa xỉ ngày nay không còn đơn thuần là biểu tượng của sự giàu có, mà đã trở thành môi trường sống mang tính chữa lành, phản chiếu cá tính và thể hiện phong cách riêng của từng chủ nhân.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU

Đối với các thương hiệu xa xỉ quốc tế, thị trường này mang đến cơ hội to lớn nhưng không hề dễ dàng. Nhiều nhà mốt hàng đầu như Hermès hay Fendi đã mở rộng sang lĩnh vực thiết kế nội thất, tuy nhiên phong cách đặc trưng mang dấu ấn quốc tế của họ không phải lúc nào cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của người tiêu dùng Trung Quốc.

Điều cốt lõi nằm ở sự am hiểu văn hóa bản địa: các không gian sống cần thể hiện được giá trị và tinh thần thẩm mỹ Trung Hoa, thay vì chỉ dựa vào những yếu tố được lấy cảm hứng từ phương Tây.

Giới thượng lưu Trung Quốc yêu cầu không gian sống cần thể hiện được giá trị và tinh thần thẩm mỹ Trung Hoa, thay vì lấy cảm hứng từ phương Tây.

Một yếu tố quan trọng không kém chính là độ tin cậy của thương hiệu. Trong lĩnh vực nhà ở xa xỉ tại Trung Quốc, sự hiện diện và các mối liên kết có sức ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng không kém gì chất lượng sản phẩm.

Việc chọn đối tác hợp tác, xây dựng mạng lưới quan hệ và ưu tiên đúng nền tảng truyền thông có thể quyết định vị thế lâu dài của một thương hiệu – trong khi những chiến dịch ngắn hạn hoặc nỗ lực rời rạc hiếm khi mang lại thành công bền vững.

Cuối cùng, tầng lớp thượng lưu Trung Quốc đang tái định nghĩa khái niệm xa xỉ trong không gian sống. Phong cách sang trọng không còn xoay quanh thương hiệu hay nhãn mác, mà hướng tới những không gian được cá nhân hóa sâu sắc, nơi bầu không khí và dấu ấn cá nhân quan trọng hơn là cái tên và biểu tượng thương hiệu.

Sức khỏe và giá trị văn hóa giờ đây trở thành trung tâm của các căn hộ cao cấp, và đối với các thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực nội thất và thiết kế, thành công sẽ phụ thuộc vào chiến lược hợp tác dài hạn và sự hiện diện nhất quán, chứ không phải những “chiến thắng” ngắn hạn.