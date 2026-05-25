Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật tài khóa, tạo nguồn lực cho tăng trưởng trên 10%

Hà Lê

25/05/2026, 09:38

Chính phủ yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% và cắt giảm 5% chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong giai đoạn tới.

Thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026. Ảnh: VGP

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 135/NQ-CP quy định phạm vi, đối tượng và nguyên tắc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị quyết được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Theo Nghị quyết, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn thu phí được khấu trừ để lại theo chế độ được giao đầu năm 2026, sau khi loại trừ các khoản chi theo phụ lục kèm theo Nghị quyết.

Trên cơ sở phần dự toán chi thường xuyên còn lại sau khi thực hiện tiết kiệm theo quy định, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, công tác trong và ngoài nước để phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5%.

Việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 18-KL/TW.

Đối với chi đầu tư phát triển, Nghị quyết quy định thực hiện tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026 ngay từ khâu phân bổ dự toán. Nguồn kinh phí tiết kiệm được bổ sung cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Nghị quyết đồng thời quy định không thực hiện tiết kiệm đối với vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương và các khoản chi đầu tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc thực hiện tiết kiệm không áp dụng đối với các khoản kinh phí đã hoàn thành hoặc đã phát sinh nghĩa vụ thanh toán hợp pháp trước ngày 22/5/2026; các gói thầu đã phát hành thông báo mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc gửi dự thảo hợp đồng trước thời điểm Nghị quyết được ban hành theo đúng quy định pháp luật.

Các khoản chi thuộc danh mục không thực hiện tiết kiệm theo phụ lục kèm theo Nghị quyết cũng được loại trừ.

Theo quy định, thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I quyết định mức kinh phí tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo từng lĩnh vực chi và gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát dự toán trong quá trình thực hiện chi ngân sách.

TĂNG KỶ LUẬT TÀI CHÍNH, NÂNG HIỆU QUẢ CHI NGÂN SÁCH

Nghị quyết 135/NQ-CP cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm.

Các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo dự toán tiết kiệm gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với các lĩnh vực đặc thù, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động quyết định phương án tiết kiệm chi thường xuyên trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý chuyên ngành.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao chủ động quyết định phương án tiết kiệm đối với kinh phí hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kinh phí hỗ trợ, bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết cũng quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm của một số cơ quan, tổ chức đặc thù.

Theo đó, kinh phí tiết kiệm chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được nộp vào các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tương ứng.

Kinh phí tiết kiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ nguồn thu 2% kinh phí công đoàn được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

Đối với nguồn thu phí được khấu trừ để lại theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, các cơ quan, đơn vị thực hiện nộp phần kinh phí tiết kiệm vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan chủ quản.

Việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách năm 2026 được triển khai trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tăng cường kỷ luật tài khóa và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nghị quyết số 135/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 2026

