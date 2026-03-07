Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Thế giới

Mỹ cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày mà không bị tái trừng phạt

Đức Anh

07/03/2026, 09:41

Theo giấy phép chung của OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành ngày 5/3, Washington tạm thời cho phép Ấn Độ mua dầu Nga bị mắc kẹt trên biển trong 30 ngày mà không bị tái áp đặt trừng phạt...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự với Iran đang gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung và vận tải dầu toàn cầu.

Từ cuối tháng 8/2025, Mỹ áp mức thuế quan trừng phạt 25% với Ấn Độ do nước này tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, trong một sắc lệnh ban hành vào đầu tháng 2/2026, sau khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gỡ bỏ mức thuế này vì New Delhi cam kết ngừng mua dầu Nga. Nhưng sắc lệnh cũng nêu rõ rằng nếu Ấn Độ nối lại hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga, mức thuế quan trừng phạt trên có thể được tái áp đặt.

Trong một bài đăng trên X ngày 5/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessant cho rằng biện pháp trên “trong ngắn hạn sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể” cho Nga, bởi chỉ cho phép Ấn Độ mua những lô dầu đã mắc kẹt trên biển.

Cùng ngày, ông Trump cho biết các biện pháp tiếp theo nhằm giảm sức ép lên giá dầu sẽ sớm được triển khai, đồng thời khẳng định về dài hạn, những bước đi của Washington sẽ giúp khôi phục sự ổn định của khu vực Trung Đông cũng như của thị trường năng lượng.

Ngoài việc tạm miễn tái áp trừng phạt với Ấn Độ, Chính phủ Mỹ cũng đang triển khai thêm một số biện pháp nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá dầu, trong đó có chương trình tái bảo hiểm rủi ro chính trị khoảng 20 tỷ USD cho các tàu chở dầu đi qua vùng Vịnh.

Tuần này, giá dầu tăng vọt khi chiến sự Mỹ - Iran leo thang làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu WTI của Mỹ chốt tuần ở mức 90,90 USD/thùng, tăng 35,63% - mức tăng một tuần mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai bắt đầu giao dịch năm 1983. Dầu Brent tăng gần 28%, lên 92,69 USD/thùng, đánh dấu mức tăng trong một tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Thị trường lo ngại chiến sự kéo dài sẽ khiến eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt, buộc các nhà xuất khẩu vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng.

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ tạm thời cho phép Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga có thể giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ thiếu nguồn cung, bởi Ấn Độ hiện là nước lọc dầu lớn thứ 4 thế giới và là nước xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ lớn thứ 5.

Giới quan sát cho biết Ấn Độ - cũng là nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới - thời gian qua đã giảm mua dầu Nga và chuyển sang nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, khi xung đột bắt đầu gây gián đoạn nguồn cung năng lượng từ các nước vùng Vịnh, quốc gia Nam Á này đang quay lại tăng mua dầu từ Nga để bảo đảm an ninh năng lượng.

“Theo những gì tôi được biết, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã tích cực tìm mua dầu thô Nga giao ngay kể từ cuối tuần trước”, bà Muyu Xu, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao về dầu thô tại công ty theo dõi dữ liệu năng lượng Kpler, nói với CNBC.

Theo bà, dựa trên thông tin trên thị trường, Ấn Độ có thể đã mua tới 6-8 triệu thùng dầu Nga trong 2-3 ngày qua.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng biện pháp miễn trừ 30 ngày trên dành cho Ấn Độ khó tạo ra tác động đủ lớn để làm dịu sức ép hiện nay trên thị trường.

“Biện pháp miễn trừ 30 ngày trên chỉ giúp giảm bớt phần nào sức ép lên thị trường trong bối cảnh nguồn cung gần 20 triệu thùng/ngày từ các nhà sản xuất vùng Vịnh đang bị gián đoạn”, bà Vandana Hari, CEO công ty nghiên cứu năng lượng Vanda Insights, nhận xét với hãng tin CNBC.

Bà Hari cho rằng biện pháp này là hoàn toàn không đủ và Washington đang “dùng giải pháp chắp vá để xử lý một cú sốc lớn”. Bà dự báo giá dầu Brent sẽ tiếp tục nhích lên khỏi vùng 80 USD/thùng, bởi khả năng hoạt động tại eo biển Hormuz sớm trở lại bình thường là “cực kỳ mong manh”.

Hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% dòng chảy dầu toàn cầu - hiện vẫn đình trệ, sau khi Iran cảnh báo sẽ tấn công tàu thuyền đi qua khu vực và phí bảo hiểm với tàu chở dầu tăng vọt.

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy không có tàu chở dầu đã chất hàng nào đi qua eo biển Hormuz kể từ cuối tuần trước, bao gồm các tàu có thể đang trên đường tới Ấn Độ”, bà Xu cho biết.

Ông Prateek Pandey, Trưởng bộ phận nghiên cứu dầu khí khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty dữ liệu năng lượng Rystad Energy, cho rằng Ấn Độ hiện có thể tiếp cận khoảng 100 triệu thùng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu dầu thô trong tối đa 45 ngày.

“Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ chưa chịu tác động trong 3-4 tuần tới. Tuy nhiên, tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn nếu gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông kéo dài hơn khoảng thời gian này”, ông Panday nhận định trong chương trình “Inside India” của CNBC hôm 5/3.

Cũng theo ông Panday, Ấn Độ khó chuyển sang các nguồn cung thay thế như Venezuela bởi mỗi chuyến hàng mất gần một tháng mới tới nơi.

Xung đột Trung Đông đang thay đổi Vùng Vịnh như thế nào?

11:11, 06/03/2026

Xung đột Trung Đông đang thay đổi Vùng Vịnh như thế nào?

Dòng chảy vàng và bạc bị gián đoạn vì xung đột ở Trung Đông

09:17, 06/03/2026

Dòng chảy vàng và bạc bị gián đoạn vì xung đột ở Trung Đông

Những nước nhập khẩu dầu Iran nhiều nhất

16:05, 05/03/2026

Những nước nhập khẩu dầu Iran nhiều nhất

Ấn Độ dầu nga Mỹ thế giới trừng phạt

Xung đột ở Iran

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Tâm điểm của tuần này là xung đột tại Iran lan rộng ra toàn Trung Đông, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung và hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu…

1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

