Giữ chân người lao động sau Tết nguyên đán 2024

Năm 2023 được xem là một năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp, một số bộ phận doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Thưởng Tết năm 2024 cho lao động được dự báo là nhiều khó khăn. Nhưng xác định thưởng Tết là một nét văn hóa doanh nghiệp nên hầu hết các doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo thưởng tết cho người lao động.

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là điều mà mọi người lao động đều mong chờ. Điều đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tri ân của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm gắn bó, cống hiến. Năm nay, trong bối cảnh việc làm giảm sút, đời sống khó khăn, khoản tiền thưởng Tết càng có ý nghĩa thiết thực hơn đối với người lao động.

Chị Ngọc Linh - công nhân một doanh nghiệp điện tử tại khu công nghiệp Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ đi làm cả năm mong có một cái Tết đủ đầy, hy vọng lương, thưởng vẫn được giữ nguyên như năm trước.

Là công nhân của May 10, chị Trần Thị Hương Quyền vui vẻ cho hay trung bình một tháng thu nhập của mình 12 triệu, cuối năm thưởng thì sẽ tăng lên khoảng 20-23% so với các tháng thông thường. “Mình dự định tiền này sẽ sắm tết nội ngoại, mua đồ cho các con, cũng dành ra 1 khoản tiết kiệm chứ mình chẳng định mua cho mình cái gì cả”, Quyền cho hay.

Thông tin về thưởng Tết năm 2024, một số Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến thưởng Tết, tuy vậy doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết như mọi năm. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cho hay tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty năm nay rất khó khăn, thậm chí khó khăn hơn cả mấy năm Covid-19. Tuy nhiên, thưởng Tết cho người ao động vẫn là điều Công ty chú trọng. Hiện Công đoàn đang đề xuất với doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động từ 2 - 2,5 tháng lương.

Tương tự, ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam cho biết mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán doanh nghiệp dành mức thưởng Tết cho người lao động là 1,25 tháng lương.

Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ngành dệt may đến từ kết quả kinh doanh Tổng công ty May 10. Theo ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10, Công ty đã tiết kiệm được giá vốn sản xuất, bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp, bán hàng đều giảm so với cùng kỳ đã góp phần tăng lợi nhuận.

“Mức độ hoàn thành kế hoạch thì cũng được thêm 1,5 triệu cho đến 2 triệu/ người cho dịp tết nguyên đán. Riêng tháng 13 tương đương 1,6 tháng lương chúng tôi chia 2 lần, 1 lần trước tết nguyên đán là 1 tháng lương, ngay sau tết là 0,6 tháng lương còn lại nữa”, ông Việt chia sẻ.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và vừa cho biết, theo khảo sát của hiệp hội, tình hình thưởng tết năm nay cũng có sự phân hoá ở các nhóm ngành, mức thực nhận của công nhân viên cũng khác nhau.

Cho dù tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp quá khó khăn, ngoài có mức thưởng Tết cho người lao động thì doanh nghiệp cũng cố gắng giữ chân người lao động chờ kinh tế phục hồi vào năm 2024. Tùy theo điều kiện mà các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ thêm lao động như: Tặng giỏ quà, tặng tiền tàu xe về quê đón Tết hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết để người lao động có lịch trình thích hợp, đặc biệt đối với lao động làm việc xa quê…

Ông Thân Đức Việt cho biết Văn hóa May 10 coi “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển doanh nghiệp”. Hiện tại người lao động được làm việc trong điều kiện tốt nhất, với thiết bị làm việc hiện đại, được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm. 100% cán bộ công nhân viên đều được mua các loại BHXH, BHYT, được tặng quà nhân ngày sinh nhật, ngày cưới, được tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, được thăm hỏi giúp đỡ khi gặp khó khăn…

Đặc biệt, văn hóa May 10 còn được xây dựng trên cơ sở “Sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và đất nước”. Do đó, sản phẩm của May 10 không chỉ chú trọng đến yếu tố tiện dụng, thời trang mà còn là những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Báo cáo triển vọng thị trường lao động năm 2024 của Tập đoàn nhân lực Navigos Group cho thấy, gần 60% doanh nghiệp sẽ tuyển dụng thêm lao động.

Dự báo trong quý I này, các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều cần tuyển khoảng 100.000 lao động.

Tại các khu công nghiệp lớn, ngay sau Tết, một số doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng số lượng lớn lao động để phục vụ việc mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tình hình việc làm đang có tín hiệu đáng mừng khi nhiều doanh nghiệp tìm được đơn hàng mới tới quý II/2024 và đàm phán được giá tốt với đối tác. Nhiều ngành nghề sẽ tăng tuyển dụng sau Tết Nguyên đán.

Năm 2023, Việt Nam vẫn là một trong những điểm thu hút đầu tư toàn cầu với trên 36,6 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2024, nếu nguồn vốn này tiếp tục được giải ngân và vốn trong nước được khơi thông thì thị trường việc làm sẽ thực sự khởi sắc.