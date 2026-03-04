Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Giữ nhịp từ đầu năm: Chính phủ tự tin kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026

Lý Hà

04/03/2026, 17:52

Hai tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ số kinh tế ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đây là nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng quý I, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời các câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời các câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Chiều 4/3 tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về: Đánh giá khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đặc biệt về chính sách thuế quan; sẽ ưu tiên điều hành chính sách, phân bổ nguồn lực ra sao đối với các lĩnh vực then chốt để giữ ổn định vĩ mô và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026, xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý và chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, với yêu cầu “giữ đà, giữ nhịp”, tổ chức thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các chỉ đạo điều hành trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kịch bản tăng trưởng của cả nước, từng ngành, từng địa phương ngay trong quý I/2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, bối cảnh quốc tế năm 2026 tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược và điều chỉnh chính sách thương mại, thuế quan của các nền kinh tế lớn.

Kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng chậm, trong khi trong nước, khối lượng công việc cần xử lý ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rất lớn, đòi hỏi tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chính phủ xác định tập trung triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Song song với đó, Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có nợ công và bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn cho phép.

Việc ứng phó kịp thời với các biến động kinh tế, thương mại toàn cầu được đặt song hành với nhiệm vụ thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Một trọng tâm khác là chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Theo đó, nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn, nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Về phân bổ và ưu tiên nguồn lực, Chính phủ xác định tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng trục quốc gia, đường sắt, sân bay, cảng biển và năng lượng.

Các dự án có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số cũng được thúc đẩy, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Trong từng lĩnh vực cụ thể, Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao. Đối với nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Về an ninh năng lượng, Bộ Công Thương chủ động phương án bảo đảm cân đối nguồn điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh. Đối với đầu tư công, năm 2026 tập trung triển khai sớm các dự án chuyển tiếp có tính lan tỏa cao; Bộ Tài chính đang hoàn thiện, trình Quốc hội Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, tập trung vào các dự án quan trọng quốc gia theo định hướng Đại hội XIV.

Đánh giá về kết quả thực hiện trong hai tháng đầu năm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết các chỉ số kinh tế đều ghi nhận tín hiệu tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 23,8% dự toán; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, trong đó xuất khẩu tăng 22,3%, nhập khẩu tăng 18,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 đạt 54,3 điểm, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp duy trì trên ngưỡng 50 điểm.

Với nền tảng kết quả này, Chính phủ khẳng định có đủ cơ sở để tin tưởng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của quý I và cả năm 2026 sẽ đạt được theo kịch bản đề ra, qua đó tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

