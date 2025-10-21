Giữ vững “Lá chắn thép” bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong thời đại mới

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 – 22/10/2025).

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Quân chủng Phòng không – Không quân.

KỲ TÍCH HÀO HÙNG TRONG LỊCH SỬ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, trong bối cảnh đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc, ngày 22/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân chủng Phòng không – Không quân, hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

Chỉ chưa đầy một năm sau, lực lượng không quân Việt Nam đã ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi 4 máy bay Mỹ trong hai ngày 3 và 4/4/1965. Sáu tháng sau, ngày 24/7/1965, Trung đoàn Tên lửa 236 lập chiến công đầu tiên, diệt gọn tốp máy bay Mỹ, mở ra trang sử oanh liệt cho bộ đội tên lửa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự buổi lễ . Ảnh: VGP

Không chỉ bảo vệ hậu phương miền Bắc, bộ đội Phòng không – Không quân còn tham gia các chiến dịch lớn như Khe Sanh, Đường 9 – Nam Lào, Quảng Trị và suốt dọc tuyến Trường Sơn. Năm 1972, trong cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, quân và dân miền Bắc đã kiên cường chiến đấu, bắn rơi 81 máy bay, trong đó có nhiều pháo đài bay B.52, làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Đây là kỳ tích vô song, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bắn rơi 2.635 máy bay Mỹ, trong tổng số hơn 4.000 chiếc bị bắn rơi trên toàn miền Bắc, trong đó có 64 máy bay B.52 và 13 chiếc F.111. Sau năm 1975, lực lượng tiếp tục tham gia chiến đấu, truy quét tàn quân Fulro, phản động Khmer Đỏ, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: VGP

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Quân chủng Phòng không – Không quân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, 147 lượt tập thể và 150 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng nghìn tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương các loại. Quân chủng 17 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm, động viên và gửi gắm niềm tin lớn lao.

Những năm gần đây, phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động xử trí hiệu quả mọi tình huống trên không, góp phần giữ vững bầu trời bình yên của Tổ quốc.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG “BA KHÔNG”, HIỆN ĐẠI, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Quân chủng Phòng không – Không quân. Phát biểu chúc mừng, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn huy hiệu Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định trong 81 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không – Không quân là một trong ba quân chủng chủ lực, có đóng góp to lớn vào truyền thống “đã ra quân là chiến thắng”. Những chiến công oanh liệt của Quân chủng đã góp phần làm nên những bước ngoặt lịch sử, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khí phách Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu Quân chủng tiếp tục phát triển theo phương châm “3 không”: Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Không kiêu binh, tự mãn với chiến công đã có; Không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng nặng nề, Quân chủng Phòng không – Không quân phải luôn trung với Đảng, hiếu với dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đơn vị cần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, hiện đại hóa lực lượng, làm chủ công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” theo tinh thần Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Phòng không – Không quân - Ảnh: VGP

Cùng với đó, Quân chủng phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy đoàn kết thống nhất và xây dựng lực lượng mạnh về con người.

Thủ tướng yêu cầu Quân chủng tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng lực lượng phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thế trận vững mạnh, rộng khắp; đồng thời nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển nghệ thuật quân sự, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và ứng phó chiến tranh công nghệ cao.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, làm chủ vũ khí hiện đại. Quân chủng cần chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa trong quản lý, tác chiến, tích hợp đồng bộ các hệ thống vũ khí, trang bị trong toàn quân.

Đề cập công tác quản lý vùng trời, Thủ tướng yêu cầu Quân chủng kiểm soát chặt chẽ hoạt động bay dân sự và quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng; xây dựng Đề án “Vòm phòng không bền vững”, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, du lịch, giao thương quốc tế diễn ra an toàn, thông suốt.

Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, Quân chủng cần làm tốt vai trò “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; tích cực tham gia xây dựng công nghiệp hàng không quốc gia, phát triển hạ tầng, dịch vụ hàng không dân dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo và mở rộng giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân chủng và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 62 năm hào hùng, vẻ vang của Quân chủng Phòng không – Không quân là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, là biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng – “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".