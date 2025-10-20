Thủ tướng yêu cầu thần tốc hoàn thành các tuyến cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trong phát biểu mới đây tại Hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm được hưởng lợi khi hệ thống cao tốc, sân bay, bến cảng được hoàn thành...

Theo Thủ tướng, hạ tầng chiến lược – đặc biệt là hạ tầng giao thông – đang là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của vùng, cần được tháo gỡ nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả. Cùng với đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng phải là nhiệm vụ tiên phong, mở đường, đòi hỏi tinh thần tăng tốc, bứt phá, thần tốc và táo bạo hơn nữa.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, toàn vùng đã được quy hoạch khoảng 1.300 km đường bộ cao tốc, đồng thời đang triển khai các cảng biển lớn như Hòn Khoai, Trần Đề, cùng việc nâng cấp sân bay Phú Quốc và Cà Mau. Tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng này trong nhiệm kỳ hiện tại ước đạt gần 600.000 tỷ đồng, cao nhất trong các vùng kinh tế – xã hội cả nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025, trong đó riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt khoảng 600 km vào năm 2026. Đây là nhiệm vụ chính trị, là “mệnh lệnh của trái tim”, thể hiện trách nhiệm với nhân dân vùng châu thổ – khu vực giàu tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức về hạ tầng.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành tuyến Cần Thơ – Cà Mau trước ngày 19/12/2025 và Cao Lãnh – Lộ Tẻ, Lộ Tẻ – Rạch Sỏi trong tháng 10/2025.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng được giao triển khai đầu tư đoạn Cà Mau – Đất Mũi và tuyến kết nối cảng Hòn Khoai, đồng thời hỗ trợ địa phương trong khai thác vật liệu biển phục vụ thi công. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, đội giá vật liệu xây dựng, kiên quyết không để thiếu vật liệu, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng hay chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Các địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn, quan tâm đời sống người dân tái định cư, đảm bảo “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”; đồng thời, rà soát, bố trí cán bộ phù hợp mô hình chính quyền hai cấp để điều hành dự án suôn sẻ. Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc mặt bằng liên quan đến công trình điện trong tháng 10, thực hiện điều chuyển linh hoạt vật liệu theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP, cấp phép mỏ mới cho các chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu có nhu cầu.

“Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm. Làm việc nào dứt điểm việc đó, thần tốc và dám chịu trách nhiệm hơn nữa để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cho khu vực. Có hệ thống cao tốc, sân bay, bến cảng sớm ngày nào, Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi ngày đó, nhân dân được thụ hưởng ngày đó”, Thủ tướng nhấn mạnh.