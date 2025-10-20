Thủ tướng yêu cầu thần tốc hoàn thành các tuyến cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Đan Tiên
20/10/2025, 23:47
Trong phát biểu mới đây tại Hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm được hưởng lợi khi hệ thống cao tốc, sân bay, bến cảng được hoàn thành...
Theo Thủ tướng, hạ tầng chiến lược – đặc biệt là hạ tầng giao thông – đang là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của vùng, cần được tháo gỡ nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả. Cùng với đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng phải là nhiệm vụ tiên phong, mở đường, đòi hỏi tinh thần tăng tốc, bứt phá, thần tốc và táo bạo hơn nữa.
Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, toàn vùng đã được quy hoạch khoảng 1.300 km đường bộ cao tốc, đồng thời đang triển khai các cảng biển lớn như Hòn Khoai, Trần Đề, cùng việc nâng cấp sân bay Phú Quốc và Cà Mau. Tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng này trong nhiệm kỳ hiện tại ước đạt gần 600.000 tỷ đồng, cao nhất trong các vùng kinh tế – xã hội cả nước.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025, trong đó riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt khoảng 600 km vào năm 2026. Đây là nhiệm vụ chính trị, là “mệnh lệnh của trái tim”, thể hiện trách nhiệm với nhân dân vùng châu thổ – khu vực giàu tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức về hạ tầng.
Theo đó, Bộ Xây dựng được giao tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành tuyến Cần Thơ – Cà Mau trước ngày 19/12/2025 và Cao Lãnh – Lộ Tẻ, Lộ Tẻ – Rạch Sỏi trong tháng 10/2025.
Cùng với đó, Bộ Quốc phòng được giao triển khai đầu tư đoạn Cà Mau – Đất Mũi và tuyến kết nối cảng Hòn Khoai, đồng thời hỗ trợ địa phương trong khai thác vật liệu biển phục vụ thi công. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, đội giá vật liệu xây dựng, kiên quyết không để thiếu vật liệu, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng hay chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
Các địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn, quan tâm đời sống người dân tái định cư, đảm bảo “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”; đồng thời, rà soát, bố trí cán bộ phù hợp mô hình chính quyền hai cấp để điều hành dự án suôn sẻ. Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc mặt bằng liên quan đến công trình điện trong tháng 10, thực hiện điều chuyển linh hoạt vật liệu theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP, cấp phép mỏ mới cho các chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu có nhu cầu.
“Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm. Làm việc nào dứt điểm việc đó, thần tốc và dám chịu trách nhiệm hơn nữa để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cho khu vực. Có hệ thống cao tốc, sân bay, bến cảng sớm ngày nào, Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi ngày đó, nhân dân được thụ hưởng ngày đó”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Bộ Xây dựng, hiện toàn vùng ĐBSCL đang triển khai 11 dự án cao tốc với tổng chiều dài hơn 434 km, gồm 5 dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản (dài 211,77 km) và 6 dự án do các địa phương thực hiện (dài 216,93 km).
Trong đó, Cần Thơ – Cà Mau, Cao Lãnh – Lộ Tẻ, Lộ Tẻ – Rạch Sỏi đều dự kiến hoàn thành trong năm 2025; Mỹ An – Cao Lãnh hoàn thành năm 2028. Các tuyến Cao Lãnh – An Hữu và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng được rút ngắn tiến độ, dự kiến hoàn tất trước 30/4/2026.
Một số dự án đạt tiến độ cao như Lộ Tẻ – Rạch Sỏi (99%), Cao Lãnh – Lộ Tẻ (92%), Cần Thơ – Cà Mau (75%). Riêng Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có các gói thầu đạt từ 45–62%.
Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành cơ bản, nhiều nơi đạt 100%. Các địa phương đã cấp phép khai thác 63,31 triệu m³ cát, vượt nhu cầu, song công suất khai thác thực tế cần được nâng lên để đáp ứng tiến độ thi công.
Bộ Quốc phòng cũng đang đẩy nhanh dự án Cà Mau – Đất Mũi và đường ra cảng Hòn Khoai, hướng tới nối thông trục cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Đất Mũi. Các địa phương tiếp tục đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, huy động máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ, hiện thực hóa mục tiêu hoàn thiện mạng lưới cao tốc vùng châu thổ trong giai đoạn 2025–2026.
10:16, 22/04/2025
Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm trao đổi định hướng phát triển quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
