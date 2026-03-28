Giữa đại ngàn Pù Luông, người dân “ươm” sinh kế từ rau sạch

Nguyễn Thuấn

28/03/2026, 20:30

Khi du lịch phát triển, nhu cầu thực phẩm sạch tại xã miền núi Pù Luông (Thanh Hoá) ngày càng tăng. Nắm bắt cơ hội đó, người dân địa phương đã liên kết sản xuất rau an toàn, từng bước hình thành mô hình kinh tế hiệu quả giữa đại ngàn.

Bà Hà Thị Son tỉ mỉ nhổ cỏ, chăm sóc rau theo hướng canh tác an toàn. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Sáng sớm ở xã Pù Luông, khi mây còn lững lờ trôi ngang sườn núi, bà Hà Thị Son, thôn Bầm, đã có mặt ngoài vườn rau. Những luống cải mèo, luống hành lá xanh non, phủ một màu tươi mát giữa không gian núi rừng. Bà nhẹ tay nhổ cỏ, kiểm tra từng gốc rau, công việc đã trở nên quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Ít ai nghĩ rằng trên mảnh đất này, trước kia gia đình bà chủ yếu trồng ngô, sắn, đây là những loại cây phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thu nhập bấp bênh. “Ngày đó làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu, năm được năm mất”, bà Son nhớ lại.

Sự thay đổi bắt đầu từ năm 2018, khi Hợp tác xã rau an toàn Thành Lâm được thành lập, cũng là lúc Pù Luông bắt đầu đón những dòng khách du lịch đầu tiên. Nhận thấy nhu cầu thực phẩm sạch tăng lên tại các homestay, nhà hàng, chính quyền địa phương đã vận động người dân liên kết sản xuất, chuyển sang trồng rau theo hướng an toàn.

TỪ NHỮNG LUỐNG RAU NHỎ

Những ngày đầu, hợp tác xã chỉ có 10 hộ dân tham gia, với diện tích canh tác khoảng 5.000m2. Không nhà lưới, không hệ thống tưới tiêu hiện đại, người dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm canh tác truyền thống, kết hợp với hướng dẫn kỹ thuật cơ bản.

Các loại rau được lựa chọn đều là giống bản địa, dễ trồng, phù hợp với khí hậu mát mẻ của Pù Luông như cải mèo, cải tím. Rau trồng theo hình thức luân canh, thu hoạch xoay vòng, vừa đảm bảo nguồn cung đều đặn, vừa giữ được độ màu mỡ của đất.

Những mẻ rau đầu tiên được đưa vào các nhà hàng, homestay trong khu vực. Không cần quảng bá rầm rộ, chính chất lượng sản phẩm đã tạo nên sự tin tưởng. Rau sạch, không hóa chất, giữ được hương vị tự nhiên, dần trở thành lựa chọn ưu tiên của các cơ sở lưu trú.

Chị Ngân Thị Hương thu hoạch rau sạch sau khi áp dụng mô hình canh tác không hóa chất. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Chị Ngân Thị Hương, một thành viên của hợp tác xã, kể rằng gia đình chị từng có 500m2 trồng ngô nhưng hiệu quả thấp. “Chuyển sang trồng rau, ban đầu cũng lo vì chưa quen. Nhưng được hướng dẫn cách làm đất, dùng phân hữu cơ, không dùng thuốc hóa học, rau dễ bán hơn hẳn”, chị chia sẻ. Giờ đây, diện tích nhỏ ấy lại mang về nguồn thu đều đặn, không còn cảnh “được mùa mất giá” như trước.

ĐẾN SINH KẾ GẮN VỚI DU LỊCH

Những năm gần đây, Pù Luông dần trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Sự phát triển của các homestay, khu nghỉ dưỡng sinh thái kéo theo nhu cầu lớn về thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Với hợp tác xã rau an toàn Thành Lâm, đó chính là “đầu ra” ổn định mà không phải mô hình nông nghiệp nào cũng có được. Rau sau khi thu hoạch được cung cấp trực tiếp cho các cơ sở dịch vụ, giảm khâu trung gian, đảm bảo độ tươi và giá trị sản phẩm.

Sau hơn 6 năm hoạt động, mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 7 tấn rau các loại. Tổng thu nhập mang lại cho 10 hộ thành viên đạt hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Với riêng gia đình bà Hà Thị Son, 1.000m2 rau sạch cho sản lượng khoảng 2 tấn mỗi năm, mang về gần 50 triệu đồng. “So với trước đây thì ổn định hơn nhiều, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết”, bà nói.

Không chỉ mang lại thu nhập, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, đặc biệt là phụ nữ trung niên – những người khó tìm việc làm ổn định. Họ có thể làm việc ngay tại vườn nhà, vừa chăm sóc gia đình, vừa có thêm thu nhập.

Du khách nước ngoài trải nghiệm thu hoạch rau sạch cùng người dân Pù Luông .Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Theo ông Hà Văn Hưởng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pù Luông, mô hình trồng rau an toàn là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. “Điều quan trọng là mô hình đã thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ nhỏ lẻ sang liên kết, từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa”, ông cho biết.

Tuy vậy, câu chuyện phát triển vẫn còn những trăn trở. Địa hình đồi núi dốc khiến quỹ đất canh tác hạn chế, manh mún. Hạ tầng như đường nội đồng, hệ thống tưới tiêu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất.

Trước thực tế đó, địa phương không đặt mục tiêu mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc canh tác theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu rau sạch gắn với du lịch Pù Luông được xác định là hướng đi lâu dài.

Đề xuất công nghệ phát triển nông nghiệp và môi trường tuần hoàn, xanh, giảm phát thải

13:57, 23/03/2026

Đề xuất công nghệ phát triển nông nghiệp và môi trường tuần hoàn, xanh, giảm phát thải

Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

08:59, 07/03/2026

Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

Đọc thêm

Đề xuất 7 nhóm giải pháp “hóa giải” thách thức từ xung đột tại Trung Đông

Đề xuất 7 nhóm giải pháp “hóa giải” thách thức từ xung đột tại Trung Đông

Theo Ban IV, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát chi phí đẩy và sự sụt giảm đơn hàng… từ ảnh hưởng “vòng xoáy” xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực khắc nghiệp lên sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, buộc phải kích hoạt các rào chắn bảo vệ và tìm kiếm cơ hội từ trong khủng hoảng…

Đột phá khoa học công nghệ tạo nền tảng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam

Đột phá khoa học công nghệ tạo nền tảng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2045, gần 100.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực chăn nuôi và thú y, tạo cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với các nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến như công nghệ gen, tế bào - phôi và vi sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành.

Thanh long xuất khẩu sang EU chịu kiểm tra với tần suất 50% là chưa chính xác

Thanh long xuất khẩu sang EU chịu kiểm tra với tần suất 50% là chưa chính xác

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra vào trưa 27/3/2026, nhằm làm rõ những phản ánh chưa chính xác liên quan đến việc EU tăng mức độ kiểm soát đối với thanh long Việt Nam.

Chuyển đổi vật liệu: Cơ hội chiến lược cho ngành gỗ và xây dựng Việt Nam

Chuyển đổi vật liệu: Cơ hội chiến lược cho ngành gỗ và xây dựng Việt Nam

Ngành kiến trúc và nội thất hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn về giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn vật liệu trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt khi các xu hướng công trình xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon đang ngày càng rõ nét.

Phú Thọ công bố thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026

Phú Thọ công bố thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026

Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế của địa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

1

Tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm

Kinh tế số

2

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "4 số 9" giảm lần lượt 9,48% - 10,38% sau gần 1 tháng

Tài chính

3

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 22-28/3/2026: Giá vàng hồi nhẹ, xung đột Iran xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt

Thế giới

4

Đột phá khoa học công nghệ tạo nền tảng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam

Thị trường

5

Tiền điện tử bị tịch thu được Brazil đưa vào phục vụ an ninh công cộng

Kinh tế số

