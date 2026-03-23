Đề xuất công nghệ phát triển nông nghiệp và môi trường tuần hoàn, xanh, giảm phát thải

Ưu tiên các công nghệ chiến lược có khả năng nhanh chóng hình thành chuỗi công nghệ- sản phẩm- thị trường và năng lực làm chủ. Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; thu hoạch, bảo quản, chế biến; dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường...

Ngày 22/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 2643/BNNMT-KHCN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và nhà khoa học về việc đề xuất Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Công văn nêu rõ thời hạn gửi đề xuất về Bộ trước ngày 30/3/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đề xuất danh mục này nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo (Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026), cùng Công văn số 1104-CV/VPTW ngày 19/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và nhà khoa học nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan, bao gồm Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ, Công văn số 1104-CV/VPTW và Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để đề xuất phù hợp theo từng giai đoạn và tầm nhìn dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường.

Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược được xác định dựa trên ba yếu tố cơ bản nêu trong Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững ngành nông nghiệp và môi trường theo hướng tuần hoàn, xanh, giảm phát thải, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, giảm giá thành và tăng khả năng cạnh tranh.

Theo Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ, việc xác định công nghệ chiến lược cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Lợi thế, tiềm năng của các ngành công nghiệp trong nước; Khả năng hình thành chuỗi giá trị và thị trường cho sản phẩm công nghệ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh việc xác định các công nghệ có trọng tâm, trọng điểm; làm rõ mục tiêu của từng công nghệ và sản phẩm. Trong đó, ưu tiên các công nghệ có khả năng nhanh chóng hình thành chuỗi công nghệ- sản phẩm- thị trường và năng lực làm chủ, phù hợp với yêu cầu phát triển từng lĩnh vực. Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; thu hoạch, bảo quản, chế biến; bảo vệ sản xuất; dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường.

Danh mục đề xuất cần làm rõ các nội dung như: mục tiêu, chỉ tiêu và yêu cầu đầu ra; khả năng giải quyết các “bài toán lớn”, “điểm nghẽn” hiện nay. Các đề xuất cần đánh giá cơ hội, thách thức và khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, nhấn mạnh tiềm năng thay thế nhập khẩu và xuất khẩu; xác định nhu cầu về hạ tầng thử nghiệm, kiểm nghiệm, khảo nghiệm; yêu cầu về dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn và sở hữu trí tuệ.

Việc dự báo tác động, hạch toán hiệu quả kinh tế- xã hội cũng được coi là căn cứ quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên, cơ chế hỗ trợ và phương thức tổ chức thực hiện. Cùng với đó cần làm rõ vai trò của cơ quan chủ trì, phối hợp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt; xác định đối tượng sử dụng công nghệ và sản phẩm, cũng như đề xuất cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá.