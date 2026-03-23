Đề xuất công nghệ phát triển nông nghiệp và môi trường tuần hoàn, xanh, giảm phát thải

Đỗ Phong

23/03/2026, 13:57

Ưu tiên các công nghệ chiến lược có khả năng nhanh chóng hình thành chuỗi công nghệ- sản phẩm- thị trường và năng lực làm chủ. Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; thu hoạch, bảo quản, chế biến; dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường...

Các công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững ngành nông nghiệp và môi trường theo hướng tuần hoàn, xanh, giảm phát thải, nâng cao năng suất, chất lượng, và tăng khả năng cạnh tranh. Ảnh minh họa

Ngày 22/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 2643/BNNMT-KHCN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và nhà khoa học về việc đề xuất Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Công văn nêu rõ thời hạn gửi đề xuất về Bộ trước ngày 30/3/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đề xuất danh mục này nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo (Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026), cùng Công văn số 1104-CV/VPTW ngày 19/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Ưu tiên các công nghệ có khả năng nhanh chóng hình thành chuỗi công nghệ- sản phẩm- thị trường và năng lực làm chủ. Ảnh minh họa

Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và nhà khoa học nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan, bao gồm Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ, Công văn số 1104-CV/VPTW và Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để đề xuất phù hợp theo từng giai đoạn và tầm nhìn dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường.

Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược được xác định dựa trên ba yếu tố cơ bản nêu trong Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững ngành nông nghiệp và môi trường theo hướng tuần hoàn, xanh, giảm phát thải, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, giảm giá thành và tăng khả năng cạnh tranh.

Theo Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ, việc xác định công nghệ chiến lược cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Lợi thế, tiềm năng của các ngành công nghiệp trong nước; Khả năng hình thành chuỗi giá trị và thị trường cho sản phẩm công nghệ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh việc xác định các công nghệ có trọng tâm, trọng điểm; làm rõ mục tiêu của từng công nghệ và sản phẩm. Trong đó, ưu tiên các công nghệ có khả năng nhanh chóng hình thành chuỗi công nghệ- sản phẩm- thị trường và năng lực làm chủ, phù hợp với yêu cầu phát triển từng lĩnh vực. Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; thu hoạch, bảo quản, chế biến; bảo vệ sản xuất; dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường.

Danh mục đề xuất cần làm rõ các nội dung như: mục tiêu, chỉ tiêu và yêu cầu đầu ra; khả năng giải quyết các “bài toán lớn”, “điểm nghẽn” hiện nay. Các đề xuất cần đánh giá cơ hội, thách thức và khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, nhấn mạnh tiềm năng thay thế nhập khẩu và xuất khẩu; xác định nhu cầu về hạ tầng thử nghiệm, kiểm nghiệm, khảo nghiệm; yêu cầu về dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn và sở hữu trí tuệ.

Việc dự báo tác động, hạch toán hiệu quả kinh tế- xã hội cũng được coi là căn cứ quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên, cơ chế hỗ trợ và phương thức tổ chức thực hiện. Cùng với đó cần làm rõ vai trò của cơ quan chủ trì, phối hợp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt; xác định đối tượng sử dụng công nghệ và sản phẩm, cũng như đề xuất cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá.

Giải pháp công nghệ xanh, giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững tại Đông Nam bộ

07:00, 29/12/2024

Giải pháp công nghệ xanh, giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững tại Đông Nam bộ

Ngành Nông nghiệp và Môi trường trở thành nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới

16:49, 12/11/2025

Ngành Nông nghiệp và Môi trường trở thành nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới

Nông nghiệp và Môi trường hợp lực để phát triển bền vững

15:36, 30/12/2024

Nông nghiệp và Môi trường hợp lực để phát triển bền vững

EU "siết" mục tiêu khí hậu cho năm 2040: Đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam

EU “siết” mục tiêu khí hậu cho năm 2040: Đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Việc EU đặt mục tiêu giảm 90% phát thải vào năm 2040 không chỉ gia tăng áp lực từ các tiêu chuẩn carbon và cơ chế như CBAM, mà còn đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam, thích ứng với các tiêu chuẩn khí hậu khắt khe của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Đà Nẵng: Chuyển đổi công nghiệp sản xuất thuần túy sang hệ sinh thái xanh

Đà Nẵng: Chuyển đổi công nghiệp sản xuất thuần túy sang hệ sinh thái xanh

Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong chuyển đổi từ mô hình sản xuất công nghiệp thuần túy sang hệ sinh thái công nghiệp xanh và tuần hoàn. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của thành phố mà còn là cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững...

Khoảng cách giữa thực hành ESG và khả năng tiếp cận tài chính xanh trong nông nghiệp

Khoảng cách giữa thực hành ESG và khả năng tiếp cận tài chính xanh trong nông nghiệp

Kết quả khảo sát trên 97 hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ lĩnh nông nông nghiệp cho thấy, dù 54% đơn vị đã tham gia ít nhất một chứng nhận nông nghiệp bền vững nhưng chỉ có duy nhất 1 đơn vị tiếp cận được nguồn tài chính xanh...

Cú sốc năng lượng từ xung đột Iran: Lời cảnh tỉnh toàn cầu cho năng lượng tái tạo

Cú sốc năng lượng từ xung đột Iran: Lời cảnh tỉnh toàn cầu cho năng lượng tái tạo

Gián đoạn nguồn cung dầu và khí từ Trung Đông đang tạo ra làn sóng biến động mới trên thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của năng lượng tái tạo trong đảm bảo an ninh năng lượng.

Tích hợp chuyển đổi số - chuyển đổi xanh vì sự phát triển bền vững

Tích hợp chuyển đổi số - chuyển đổi xanh vì sự phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với chiến lược "chuyển đổi kép" - kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

