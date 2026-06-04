Cổ phiếu dầu khí “gánh điểm”

VN-Index chốt phiên sáng nay giảm hầu như không đáng kể (-0,02%) nhưng độ rộng lại thể hiện bức tranh khác: Số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng với xấp xỉ 80 cổ phiếu giảm quá 1%. Nỗ lực của nhóm cổ phiếu dầu khí rất đáng ghi nhận trong bối cảnh các trụ còn lại khá đuối.
Chỉ số VN-Index vẫn đang thể hiện những phản ứng giằng co
quanh ngưỡng hỗ trợ tương đương với khu vực hội tụ của đường trung bình 50 ngày
và 100 ngày tương đương 1810-1815 điểm. Sáng nay chỉ số giảm sâu nhất xuống
1812,65 điểm và chốt phiên ở mức 1818,66 điểm.
Giá dầu phục hồi mạnh với những xung đột Trung Đông có tín
hiệu leo thang, trong nước, thời điểm triển khai đồng loạt xăng E10 đã góp phần
hỗ trợ nhóm cổ phiếu dầu khí. PLX có phiên tăng kịch trần với tiềm năng lập kỷ lục
thanh khoản 11 phiên khi mới buổi sáng đã khớp 210,2 tỷ đồng, đứng thứ 6 thị
trường. GAS tăng 2,01%, BSR tăng 3,59% là hai blue-chips khác rất mạnh của nhóm
này. Ba mã này đem về khoảng 3 điểm cho VN-Index.
Các cổ phiếu dầu khí khác cũng diễn biến tích cực: PVD tăng
2,7%, PVT tăng 1,4%, ASP tăng 5,6%, PVS tăng 1,8%, PVC tăng 2,1%, OIL tăng
2,7%, PTV tăng 3,5%... Chỉ số VNEnergy sàn HoSE đang tăng 3,39%.
Điểm khá may mắn cho VN-Index là nhóm cổ phiếu lớn dẫn dắt
ngoài dầu khí cũng không quá yếu. VIC vẫn tăng nhẹ 0,2%, VHM giảm không đáng kể
0,07%, VCB tăng 0,32%, BID tăng 0,84%, VPB giảm 0,38% và CTG, TCB vẫn tham chiếu.
Những cổ phiếu yếu nhất của nhóm VN30 và giảm trên 1% thì vốn hóa chưa quá lớn
như LPB, VPL, MWG, MSN. VN30-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,32% với 11 mã tăng/14
mã giảm.
Mặc dù độ rộng sàn HoSE vẫn cho thấy vẫn có 85 cổ phiếu tăng
giá nhưng thực sự những mã đi ngược dòng đáng tin cậy là rất ít. Dầu khí dĩ nhiên
chiếm số lớn trong nhóm này. Ngoài ra chỉ vài cổ phiếu khác tăng rõ rệt với nền
thanh khoản chấp nhận được như ACB tăng 1,54% khớp 746,3 tỷ đồng; STB tăng
2,87% với 317,3 tỷ; GVR tăng 1,88% với 76,2 tỷ; HAH tăng 1,88% với 16,5 tỷ; PVP
tăng 1,71% với 4,3 tỷ; C32 tăng 6,88% với 1,8 tỷ; BWE tăng 1,28% với 1,2 tỷ.
Ở phía giảm, tình hình khá xấu, dù cũng chưa đến mức bán tháo
diện rộng. Toàn sàn HoSE có 199 cổ phiếu đỏ, với 78 mã giảm quá 1%. Nhóm thanh
khoản nổi bật là VIX giảm 1,12% với 163,9 tỷ; SSI giảm 1,1% với 142,5 tỷ; MWG
giảm 1,91% với 142,3 tỷ; VND giảm 1,39% với 125,9 tỷ; MSN giảm 1,33% với 66,3 tỷ…
Điểm nhấn trong sắc đỏ lan rộng sáng nay là thanh khoản sụt
giảm rất đáng kể: Tổng giá trị khớp lệnh HoSE giảm 28% so với sáng hôm qua, chỉ
đạt 6.124,5 tỷ đồng. VN30 cũng giảm mạnh 27% với 4.215,3 tỷ đồng. Như vậy dòng
tiền tạo một nhịp hồi nhẹ cuối phiên hôm qua đã không lôi kéo thêm được dòng tiền
vào. Tổng thể thị trường vẫn đang vận động “phập phù” cả về giá lẫn thanh khoản.
Sáng nay nhóm dầu khí không tạo được kích thích đáng kể nào, thậm chí chính nhóm
này cũng xuất hiện áp lực bán vùng giá cao. Trừ PLX vẫn đang kịch trần, GAS thậm
chí trượt giảm tới 3,36% so với giá đỉnh, BSR trượt giảm 2,2%.
Trạng thái trượt giá cũng đang xuất hiện ở diện rộng phản ánh
sức cầu nâng đỡ thiếu ổn định. Thời điểm tốt nhất độ rộng VN-Index ghi nhận 116
mã tăng/122 mã giảm và đóng cửa là 85 mã tăng/199 mã giảm. Gần 41% số cổ phiếu
có phát sinh giao dịch ở sàn HoSE đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất
đầu ngày. Nếu diễn biến trượt giảm này đi kèm với thanh khoản lớn thì sức ép từ
bên bán đã gia tăng áp đảo. Ngược lại, thanh khoản sáng nay rất tệ cho thấy nhà
đầu tư vẫn đang quan sát là chính.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh tới 36% quy mô giải ngân
so với sáng hôm qua, chỉ đạt 708 tỷ đồng. Giá trị ròng đạt -627,5 tỷ đồng, cao
nhất 9 phiên sáng trở lại đây. Các mã bị bán đáng chú ý là ACB -132,5 tỷ, MWG
-48,2 tỷ, VPB -43,5 tỷ, VCB -38,6 tỷ, STB -30,1 tỷ, VHM -30,1 tỷ. Phía mua ròng
có FPT +149,2 tỷ, VCI +50,7 tỷ, PLX +19,6 tỷ.
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