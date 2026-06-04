DANAFF lần thứ IV: Cầu nối văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV sắp diễn ra, với tổng cộng 102 phim, 200 suất chiếu tại các cụm rạp lớn như Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng. Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín trong khu vực...

Ngày 03/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng công bố Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến 04/7/2026. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới.

DANAFF đã trải qua ba mùa tổ chức thành công, phát triển nhanh chóng cả về quy mô và chất lượng. Năm nay, liên hoan phim sẽ diễn ra trong 7 ngày liên tục, với quy mô mở rộng và chương trình mới đa dạng cùng khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”.

Các hoạt động chuyên môn, đào tạo, kết nối và phát triển điện ảnh được tăng cường, nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn và sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật. Đặc biệt, khóa nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản Script Lab sẽ bắt đầu sớm hơn từ ngày 26/6, tạo điều kiện cho các nhà làm phim trẻ phát triển tài năng.

Các đại biểu tham dự lễ công bố. Ảnh Sở VHTT&DL Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc - Trao giải thưởng DANAFF IV sẽ được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng mà còn là dịp để các nghệ sĩ, nhà làm phim và khán giả giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và khám phá những tác phẩm điện ảnh đặc sắc.

Một trong những điểm nhấn của DANAFF IV là sự tham gia của các ban giám khảo uy tín đến từ nhiều quốc gia. Ban giám khảo Phim châu Á dự thi có sự góp mặt của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong - Johnnie To từ Hồng Kông; đạo diễn Phạm Thiên Ân từ Việt Nam; nhà phê bình Julien Rejl từ Pháp; nhà sản xuất Seonah Kim từ Hàn Quốc và nữ diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn từ Việt Nam.

Ban giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi bao gồm ông Jérôme Baron từ Pháp, đạo diễn Edwin từ Indonesia, đạo diễn Trần Lực, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từ Việt Nam.

Với 200 suất chiếu tại các cụm rạp lớn, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ, ê-kíp và đoàn làm phim trước hoặc sau mỗi buổi chiếu. Chương trình phim đa dạng bao gồm Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Phim Việt Nam hôm nay, Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới và Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ.

Các tài tử điện ảnh trong nước và quốc tế tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba.

Ngoài ra, DANAFF IV còn tổ chức ba hội thảo chuyên đề quan trọng, bao gồm “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà làm phim trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp phát triển điện ảnh trong bối cảnh mới.

DANAFF Talents là một phần không thể thiếu của liên hoan phim, với Vườn ươm dự án và Workshop Ươm mầm tài năng. Vườn ươm dự án lựa chọn 18 dự án tham gia phát triển chuyên sâu, trong khi Workshop Ươm mầm tài năng đã lựa chọn gần 40 học viên tham gia các lớp đào tạo diễn xuất và làm phim. Đây là cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát triển tài năng và kết nối với các chuyên gia quốc tế.

DANAFF IV cũng giới thiệu những điểm mới như DANAFF Industry Days, DANAFF’s Cinephiles và Gian hàng DANAFF. DANAFF Industry Days là nền tảng kết nối giữa các chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành và đối tác điện ảnh trong nước với quốc tế. DANAFF’s Cinephiles hướng tới xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh trẻ tại Đà Nẵng, trong khi Gian hàng DANAFF là không gian giao lưu, quảng bá và trải nghiệm điện ảnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chương trình phong phú, DANAFF IV hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ cho khán giả và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.