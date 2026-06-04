DANAFF lần thứ IV: Cầu nối văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới
Ngô Anh Văn
04/06/2026, 11:49
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV sắp diễn ra, với tổng cộng 102 phim, 200 suất chiếu tại các cụm rạp lớn như Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng. Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín trong khu vực...
Ngày 03/6, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Đà Nẵng công bố Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần
thứ IV sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến 04/7/2026. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh
những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia
trong khu vực và thế giới.
DANAFF đã trải qua
ba mùa tổ chức thành công, phát triển nhanh chóng cả về quy mô và chất lượng.
Năm nay, liên hoan phim sẽ diễn ra trong 7 ngày liên tục, với quy mô mở rộng và
chương trình mới đa dạng cùng khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”.
Các hoạt động chuyên môn, đào tạo, kết nối và phát
triển điện ảnh được tăng cường, nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc,
giàu giá trị nhân văn và sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật. Đặc biệt, khóa
nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản Script Lab sẽ bắt đầu sớm hơn từ ngày 26/6,
tạo điều kiện cho các nhà làm phim trẻ phát triển tài năng.
Theo Ban tổ chức,
Lễ khai mạc và Lễ bế mạc - Trao giải thưởng DANAFF IV sẽ được tổ chức tại Cung
Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền
hình Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng mà còn
là dịp để các nghệ sĩ, nhà làm phim và khán giả giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm
và khám phá những tác phẩm điện ảnh đặc sắc.
Một trong những
điểm nhấn của DANAFF IV là sự tham gia của các ban giám khảo uy tín đến từ nhiều
quốc gia. Ban giám khảo Phim châu Á dự thi có sự góp mặt của đạo diễn Đỗ Kỳ
Phong - Johnnie To từ Hồng Kông; đạo diễn Phạm Thiên Ân từ Việt Nam; nhà phê
bình Julien Rejl từ Pháp; nhà sản xuất Seonah Kim từ Hàn Quốc và nữ diễn viên,
nhà sản xuất Kaity Nguyễn từ Việt Nam.
Ban giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự
thi bao gồm ông Jérôme Baron từ Pháp, đạo diễn Edwin từ Indonesia, đạo diễn
Trần Lực, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từ Việt
Nam.
Với 200 suất chiếu tại các cụm rạp lớn, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với các
nghệ sĩ, ê-kíp và đoàn làm phim trước hoặc sau mỗi buổi chiếu. Chương trình
phim đa dạng bao gồm Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Toàn cảnh điện
ảnh châu Á, Phim Việt Nam hôm nay, Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới và
Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ.
Ngoài ra, DANAFF
IV còn tổ chức ba hội thảo chuyên đề quan trọng, bao gồm “Diện mạo điện ảnh
Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ trong điện ảnh” và “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành
công và gợi mở cho Việt Nam”. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu, chuyên gia,
nghệ sĩ và nhà làm phim trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp phát
triển điện ảnh trong bối cảnh mới.
DANAFF Talents là
một phần không thể thiếu của liên hoan phim, với Vườn ươm dự án và Workshop Ươm
mầm tài năng. Vườn ươm dự án lựa chọn 18 dự án tham gia phát triển chuyên sâu,
trong khi Workshop Ươm mầm tài năng đã lựa chọn gần 40 học viên tham gia các
lớp đào tạo diễn xuất và làm phim. Đây là cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát
triển tài năng và kết nối với các chuyên gia quốc tế.
DANAFF IV cũng
giới thiệu những điểm mới như DANAFF Industry Days, DANAFF’s Cinephiles và Gian
hàng DANAFF. DANAFF Industry Days là nền tảng kết nối giữa các chuyên gia, nhà
sản xuất, phát hành và đối tác điện ảnh trong nước với quốc tế. DANAFF’s
Cinephiles hướng tới xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh trẻ tại Đà Nẵng, trong khi
Gian hàng DANAFF là không gian giao lưu, quảng bá và trải nghiệm điện ảnh.
Với sự chuẩn bị kỹ
lưỡng và chương trình phong phú, DANAFF IV hứa hẹn mang đến những trải nghiệm
điện ảnh đáng nhớ cho khán giả và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành
công nghiệp điện ảnh Việt Nam.
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