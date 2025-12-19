Thứ Sáu, 19/12/2025

Trang chủ Đầu tư

Nghệ An dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao nhất năm 2026

Nguyễn Thuấn

19/12/2025, 09:49

Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Nghệ An ưu tiên hạ tầng lớn, mở rộng không gian phát triển kinh tế
Nghệ An ưu tiên hạ tầng lớn, mở rộng không gian phát triển kinh tế

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 14055/UBND-TH, giao các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở tập trung triển khai Kết luận số 27-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trọng tâm xuyên suốt là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo chỉ đạo, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong điều hành thu – chi ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ tài chính – ngân sách phát sinh.

TẬP TRUNG TÁI CƠ CẤU, LÀM MỚI ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Tại Kết luận số 27-KL/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Về kinh tế, Nghệ An xác định tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Một trong những yêu cầu then chốt là rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Quy hoạch được coi là “đường băng” cho tăng trưởng dài hạn, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Trên nền tảng đó, Nghệ An tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Các ngành, lĩnh vực có lợi thế được khuyến khích phát triển theo chiều sâu, trong khi các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, ứng dụng công nghệ cao được đặt kỳ vọng trở thành trụ cột bổ sung cho tăng trưởng.

Cùng với việc “làm mới” các động lực truyền thống, tỉnh yêu cầu tập trung giải quyết các điểm nghẽn kéo dài trên nhiều lĩnh vực, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Tinh thần chung là hành động quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

TĂNG TỐC ĐẦU TƯ CÔNG, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Trong điều hành kinh tế năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 được yêu cầu theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các dự án hạ tầng then chốt, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tỉnh tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, thi công chậm, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả và minh bạch.

Giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách. Song song với đó, Nghệ An tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai.

Tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh; sớm đưa các dự án đã đăng ký đi vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế địa phương.

Trong năm 2026, nhiều công trình, dự án lớn được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoặc đưa vào sử dụng, tạo động lực tăng trưởng mới. Đáng chú ý là việc đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh vào khai thác, cùng với thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như Cảng nước sâu Cửa Lò, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy, các khu công nghiệp Thọ Lộc B, VSIP 3, WHA 2. Các dự án hạ tầng này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Bên cạnh các nhiệm vụ kinh tế thuần túy, Nghệ An cũng đặt yêu cầu bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, coi đây là điều kiện quan trọng để các quyết sách kinh tế được triển khai nhanh, hiệu quả. Việc phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

