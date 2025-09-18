Gỗ, thép có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách cảnh báo mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Trong đó, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ; nhóm hàng thép và sản phẩm thép chiếm số lượng nhiều nhất....

Cụ thể, đối với nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ, Cục Phòng vệ Thương mại chỉ ra 5 loại sản phẩm có nguy cơ lớn, trong đó có 4 sản phẩm xuất sang Hoa Kỳ (gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, ghế sofa có khung gỗ, đồ nội thất phòng ngủ, gỗ thanh và viền dải gỗ được tạo dáng liên tục) và 1 sản phẩm xuất sang Canada (ghế bọc đệm).

Theo Cục Phòng vệ thương mại, nguyên nhân đưa ra cảnh báo là do những sản phẩm gỗ trên, Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng cao. Riêng xuất khẩu gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng 6 tháng sang Hoa Kỳ đạt 280 triệu USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 33,4% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Ghế sofa có khung gỗ của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1,7 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch của Việt Nam chiếm đến 51,9% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Tương tự, kim ngạch đồ nội thất phòng ngủ của Việt Nam chiếm đến 55,7% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

“Với tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, tồn tại khả năng Hoa Kỳ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại hoặc lẩn tránh thuế đối với những mặt hàng này từ Việt Nam”, Cục Phòng vệ Thương mại nhận định.

Với nhóm hàng thép và sản phẩm thép, danh sách cho thấy: Thép dẹt cán nguội, thép cán phẳng mạ hoặc tráng thiếc, bu lông - đinh vít bằng sắt hoặc thép, thép phủ vật liệu hữu cơ xuất khẩu sang EU có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Bởi EU đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga. Trong khi tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU đang có xu hướng tăng lên. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý khả năng EU khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với mặt hàng này của Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, thép hình cán nóng, thép kết cấu rỗng xuất khẩu sang Úc cũng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại do kim ngạch của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trên tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Úc.

Ngoài ra, cáp thép dự ứng lực xuất khẩu sang Mexico và Hoa Kỳ; mặt bích bằng thép không gỉ xuất khẩu sang Hoa Kỳ; thép không gỉ cán nguội xuất khẩu sang Thái Lan cũng là những mặt hàng có rủi ro bị điều tra phòng vệ thương mại ở những thị trường này.

Nhóm hàng vật liệu như kính nổi xuất khẩu sang Ấn Độ cũng được Cục Phòng vệ Thương mại cảnh báo khi kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này tăng nhanh trong một thời gian ngắn. Do đó doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý khả năng Ấn Độ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với mặt hàng này của Việt Nam trong thời gian tới.

Sợi polyester có độ bền cao xuất khẩu sang EU cũng là mặt hàng có rủi ro bị EU tiến hành điều tra phòng vệ thương mại do kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng nhanh trong 3 năm gần đây, và hiện đang chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của EU. Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu sang EU cần lưu ý tránh sử dụng các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc để sản xuất sản phẩm này.

Thủy tinh nghiền là mặt hàng có rủi ro bị Indonesia tiến hành điều tra phòng vệ thương mại, do kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia tăng nhanh và hiện đang chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Indonesia. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần chủ động rà soát chuỗi cung ứng, và theo dõi chính sách thương mại của Indonesia để bảo vệ thị phần hiện có và tránh rủi ro pháp lý.

Một số sản phẩm công nghiệp chế tạo, như: Máy giặt dân dụng cỡ lớn xuất khẩu sang Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng do biện pháp tự vệ hết hạn áp dụng. Việt Nam đang là nhà cung cấp lớn thứ tư tại thị trường Hoa Kỳ sau Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là mặt hàng có rủi ro cao bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại nếu kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng trong thời gian tới.

Lốp xe tải và xe khách của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng có rủi ro lớn khi trước đó Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải và xe khách nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. Và một sản phẩm tương tự của Việt Nam là lốp xe con và xe tải hạng nhẹ cũng đã bị Hoa Kỳ điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ tháng 5 năm 2021. Với tỷ trọng kim ngạch ở mức đáng kể và đang có xu hướng tăng lên, các doanh nghiệp xuất khẩu cần theo dõi khả năng Hoa Kỳ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm này của Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam là nhà cung cấp xe đạp điện lớn thứ ba sau thị trường Trung Quốc và Đài Loan –Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 14,1% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ. Với kim ngạch tăng và có tỷ trọng đáng kể, xe đạp điện của Việt Nam có thể bị điều tra lẩn tránh thuế hoặc gian lận xuất xứ tại thị trường Hoa Kỳ. Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần lưu ý tránh sử dụng các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc để sản xuất sản phẩm này.

Các sản phẩm như lốp xe tải và xe khách, xe nâng tay xuất khẩu, tháp điện gió bằng thép sang EU cũng có khả năng EU khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm này của Việt Nam trong thời gian tới.