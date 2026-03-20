Trang chủ Kinh tế số

Gobi Partners đề xuất tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia của Việt Nam

Bạch Dương

20/03/2026, 07:50

Không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư, quỹ Gobi Partners đề xuất tham dự Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia theo Nghị định 264...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm việc với Gobi Partners.

Ngày 19/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Quỹ đầu tư mạo hiểm Gobi Partners, do ông Thomas G. Tsao, đồng sáng lập, Chủ tịch quỹ dẫn đầu. 

Gobi Partners được thành lập từ năm 2002, hiện đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tại các thị trường châu Á, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và công nghệ xanh. 

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, theo ông Thomas G. Tsao, đầu tư mạo hiểm thường có chu kỳ dài hạn, gắn với sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Gobi Partners đã tham gia một số mô hình hợp tác với chính quyền địa phương tại châu Á trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm triển khai các quỹ hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp công nghệ.

Đáng chú ý, Gobi Partners bày tỏ quan tâm đến việc tham gia các sáng kiến phát triển đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, trong đó có đề xuất liên quan đến Đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia theo Nghị định 264/2025/NĐ-CP. 

Đại diện quỹ cũng đề cập khả năng kết nối một số doanh nghiệp trong danh mục đầu tư với thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng phối hợp triển khai các chương trình ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng mới; đồng thời xem xét các mô hình hợp tác như thử nghiệm công nghệ (sandbox), đồng đầu tư và kết nối chuỗi giá trị.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam xác định phát triển các ngành công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn và AI, là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Việt Nam đang tập trung xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, thúc đẩy ứng dụng AI trong sản xuất và đời sống, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng đánh giá cao kinh nghiệm của Gobi Partners trong hợp tác công – tư và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái công nghệ tại nhiều quốc gia. Việc thu hút các quỹ đầu tư quốc tế có uy tín được xem là một trong những yếu tố quan trọng để triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách mới, trong đó có Nghị định 264, góp phần đưa doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

