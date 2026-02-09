Quỹ Đầu tư tài sản số TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD

Theo kế hoạch, Quỹ Đầu tư Tài sản số TP. Hồ Chí Minh (HCMC Digital Asset Fund) sẽ được huy động và triển khai theo nhiều giai đoạn, với quy mô mục tiêu hướng tới 1 tỷ USD...

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn nhằm thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh và phục vụ định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu.

Các bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư tài sản số TP. Hồ Chí Minh (HCMC Digital Asset Fund).

Theo dòng Tài sản số Nhằm tạo lập một diễn đàn chuyên sâu kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia chính sách, doanh nghiệp công nghệ – tài chính và cộng đồng đầu tư, tổ hợp báo chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times khởi xướng Đối thoại chuyên đề thường kỳ: “Theo dòng Tài sản số”. Buổi đối thoại đầu tiên của Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số” – Đối thoại 01, với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam.

Quỹ được định hướng trở thành nguồn vốn “kiến tạo thị trường”, góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính on-chain trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo kế hoạch, quỹ sẽ được huy động và triển khai theo nhiều giai đoạn, với quy mô mục tiêu hướng tới 1 tỷ USD.

Định hướng này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 05, trong đó việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, và có lộ trình phù hợp với thực tiễn. Mục tiêu là đảm bảo an toàn, minh bạch, hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải mở 1 tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam (sau đây gọi là tài khoản chuyên dùng) tại 1 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

Các lệnh chuyển liên để thực hiện giao dịch mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được ghi rõ mục đích chuyển tiền để ngân hàng được phép có cơ sở đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ, bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Đối thoại “Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), đã chia sẻ định hướng quản lý thị trường tài sản mã hoá của Việt Nam, với hai cấu phần chính gồm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Ở thị trường sơ cấp, cơ quan quản lý hướng tới khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát hành tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó huy động nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và tăng trưởng hai con số.

Đối với thị trường thứ cấp, trong giai đoạn thí điểm, nhà đầu tư trong nước đang nắm giữ tài sản mã hóa cũng như nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép mở tài khoản tại các tổ chức cung cấp dịch vụ đã được cấp phép để thực hiện giao dịch theo khuôn khổ quản lý của cơ quan chức năng.