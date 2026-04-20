Góc nhìn chuyên gia: Solaria Rise và những giá trị mang lại cho cư dân từ chất lượng đạt chuẩn công trình xanh

Khi xu hướng sống xanh không chỉ còn là trào lưu nhất thời mà đang dần chuyển dịch bền vững trong mọi khía cạnh của đời sống, công trình xanh dường như không còn là một yếu tố cộng thêm mà đang trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của người mua nhà.

Theo ông Vũ Linh Quang, Giám đốc điều hành ARDOR Green, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM (HGBA), các chứng nhận quốc tế như EDGE đang dần định hình lại tiêu chí lựa chọn nơi an cư của người mua nhà, đồng thời tác động đến chiến lược phát triển của các chủ đầu tư.

Mới đây, Solaria Rise - phân khu căn hộ thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint - một trong những dự án tiêu biểu theo đuổi định hướng phát triển xanh ngay từ giai đoạn đầu, vừa được trao chứng nhận công trình đạt chuẩn EDGE cho cả 4 tòa tháp.

Ông Vũ Linh Quang (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện ARDOR Green tại sự kiện trao chứng nhận EDGE cho Solaria Rise ngày 11/4. Ảnh: Solaria Rise.

CÔNG TRÌNH XANH – HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Từ góc nhìn của người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và đào tạo về công trình xanh tại Việt Nam, ông Vũ Linh Quang cho rằng trong ngành bất động sản, công trình xanh đang chuyển từ lựa chọn mang tính tiên phong sang xu thế phát triển tất yếu của thị trường.

Dẫn chứng số liệu tính đến cuối năm 2025, vị chuyên gia cho biết Việt Nam hiện có khoảng 780 công trình được chứng nhận xanh với tổng diện tích gần 18,7 triệu m2. Tính riêng năm 2025, Việt Nam có thêm gần 200 dự án mới được chứng nhận.

“Điều này cho thấy hệ thống đánh giá quốc tế ngày càng được các chủ đầu tư quan tâm như công cụ nâng cao giá trị dự án. Trong đó, EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là một trong những chứng chỉ tiêu biểu”, ông phân tích.

Theo ông Quang, EDGE là hệ thống chứng nhận công trình xanh do International Finance Corporation (thành viên của World Bank Group) phát triển, với mục tiêu thúc đẩy giải pháp thiết kế và vận hành giúp công trình tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải carbon. Để đạt chứng chỉ này, dự án cần chứng minh mức cải thiện tối thiểu 20% so với công trình tiêu chuẩn địa phương, ở ba nhóm chỉ số chính: Tiết kiệm năng lượng (Energy); Tiết kiệm nước (Water); Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu (Embodied Energy in Materials).

Nói cách khác, EDGE sử dụng nền tảng mô phỏng trực tuyến để tính toán hiệu suất thiết kế, sau đó dự án được đánh giá và xác minh độc lập bởi tổ chức chứng nhận trước khi được cấp chứng chỉ.

Với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và chi phí đầu tư hợp lý, EDGE đang trở thành công cụ hiệu quả giúp chủ đầu tư triển khai công trình xanh ở quy mô lớn, đặc biệt trong dự án nhà ở.

BÊN TRONG MỘT DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐẠT CHỨNG CHỈ EDGE

Tham chiếu bộ tiêu chuẩn của EDGE vào phân khu cao tầng Solaria Rise – dự án thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint vừa được trao chứng nhận hôm 11/4/2026, ông Quang đưa ra một số góc nhìn đáng chú ý. Cụ thể, chứng nhận được trao cho toàn bộ 4 tháp căn hộ tại Solaria Rise, đạt hiệu quả ấn tượng: 22% tiết kiệm năng lượng, 27% tiết kiệm nước và 33% giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

“Vượt trên cả những con số, điều khiến tôi ấn tượng nhất ở phân khu cao tầng Solaria Rise là cách dự án tích hợp các giải pháp tiết kiệm tài nguyên ngay từ giai đoạn thiết kế, thay vì bổ sung các công nghệ phức tạp ở giai đoạn sau”, ông Quang nhìn nhận.

Thiết kế ban công rộng mở của căn hộ Solaria Rise giúp đón ánh sáng và gió trời tự nhiên, từ đó tối ưu hiệu quả năng lượng. Ảnh phối cảnh: Solaria Rise.

Trước hết là chiến lược tối ưu hiệu quả năng lượng, thông qua việc thiết kế lớp vỏ công trình, kiểm soát bức xạ mặt trời và tối đa hóa thông gió - phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án chú trọng các giải pháp tiết kiệm nước và lựa chọn vật liệu hiệu quả, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ tài nguyên trong suốt vòng đời công trình.

Một điểm đáng ghi nhận, theo vị chuyên gia, là chủ đầu tư tiếp cận chứng chỉ EDGE như công cụ thiết kế và quản lý hiệu suất, không phải yếu tố “làm đẹp” cho công trình. Cách tiếp cận này giúp giải pháp bền vững được tích hợp hợp lý về chi phí, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho cư dân cũng như môi trường. Quan trọng hơn, ở góc độ cộng đồng, công trình đạt EDGE giúp giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng và tài nguyên, qua đó giảm phát thải carbon và áp lực lên hạ tầng đô thị như hệ thống điện và nước.

“Khi ngày càng nhiều dự án áp dụng tiêu chuẩn như EDGE, môi trường đô thị sẽ tối ưu hiệu quả tài nguyên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của các thành phố”, ông nhấn mạnh.

Solaria Rise được mở bán với giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng/căn kèm chính sách ưu đãi 1% cho chương trình "Chill Resort – chạm Smart Home", 1% cho đặc quyền "bán kính vàng" tại khu vực Nam Sài Gòn và Tây Ninh; 2% cho chương trình Nam Long Club. Ảnh: Solaria Rise.

Đi từ nhận định trên, ông Quang cho rằng trong tương lai gần, công trình xanh sẽ không chỉ là yếu tố “cộng thêm”, mà dần trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường bất động sản, đặc biệt tại các đô thị lớn. Được định vị như dự án tiên phong dẫn dắt xu hướng này tại khu Tây TP.HCM, Solaria Rise góp phần củng cố định hướng phát triển bền vững và cam kết của chủ đầu tư trong việc nâng cao chất lượng sống cho cư dân tương lai – với hiệu quả tài nguyên, môi trường sống và giá trị dài hạn được đặt làm trọng tâm.