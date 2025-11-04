Thứ Ba, 04/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Gọi vốn thành công vòng Series C, startup thương mại điện tử Coolmate tham vọng "Go Global"

Hạ Chi

04/11/2025, 15:50

Coolmate, cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thời trang và thương mại điện tử, vừa thông báo thành công gọi vốn vòng Series C. Tuy nhiên, số tiền huy động được chưa được tiết lộ...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thương hiệu thời trang trực tuyến Coolmate vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C do Vertex Growth Fund dẫn dắt, cùng sự tham gia của Cool Japan Fund, YoungOne CVC, và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India và Kairous Capital.

Trong đó, Vertex Growth Fund là quỹ đầu tư tăng trưởng trực thuộc Vertex Holdings, công ty con của tập đoàn đầu tư toàn cầu Temasek; Cool Japan Fund được chính phủ Nhật Bản hậu  thuẫn; và YoungOne CVC là nhánh đầu tư mạo hiểm của tập đoàn Youngone – một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trang phục thể thao và ngoài trời.

Coolmate được thành lập năm 2019, ban đầu đi theo mô hình thương mại điện tử D2C (bán sản phẩm trực tiếp qua kênh trực tuyến).

Sau 5 năm hoạt động, từ thuần bán trực tuyến qua website và các sàn thương mại điện tử, Coolmate đã bắt đầu lấn sân sang bán lẻ trực tiếp

Coolmate thông tin trong giai đoạn 2026–2030, nguồn vốn vừa huy động được trong vòng Series C sẽ được startup này thực hiện ba hoạt động: mở sang khách hàng nữ (Go Women) – mở rộng sang kênh phân phối Offline (Go Offline) – mở rộng ra quốc tế (Go Global).

Cửa hàng đầu tiên của Coolmate dự kiến sẽ mở vào cuối tháng 12/2025. Công ty cho biết chiến lược này nhằm giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn giá trị của chất lượng Việt Nam qua thiết kế tinh gọn, công năng vượt trội và chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Coolmate đặt mục tiêu đến năm 2030, mảng bán lẻ Offline trực tiếp sẽ đóng góp 40% tổng doanh thu.

Năm 2025, Coolmate ra mắt trên Amazon US tất thể thao. Sản phẩm này sau đó đạt danh hiệu “Best Seller” sau vài tháng, hơn 25.000 đơn đặt hàng mỗi tháng.

Thành công này đặt nền tảng cho startup này mở rộng tại Mỹ và các nước khác, trong đó trọng tâm là các nước Đông Nam Á và mục tiêu 50% doanh thu quốc tế vào năm 2030.

Ông Phạm Chí Nhu, CEO & Nhà sáng lập Coolmate chia sẻ: “Coolmate được thành lập với niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu, được thiết kế và sản xuất với niềm tự hào dân tộc. Khoản đầu tư này giúp chúng tôi thực hiện hoá niềm tin đó, mở rộng sang thị trường mới và tiếp tục xây dựng thương hiệu đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo của Việt Nam".

