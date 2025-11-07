Gold Coast Vung Tau - Khi tầm vóc hạ tầng gặp tầm cao chuẩn sống “Eco-Cinematic Living”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Tuấn Sơn
07/11/2025, 15:43
Hạ tầng bứt tốc, không gian phát triển mở rộng, dòng vốn đầu tư đổ về, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) củng cố vị thế là một trong ba cực phát triển của TP.HCM mở rộng. Trong nhịp chuyển mình ấy, Gold Coast Vung Tau đang góp phần định hình diện mạo đô thị biển hiện đại của “hòn ngọc xanh” miền Nam.
Sau bước ngoặt quy hoạch vùng, nếu như Bình Dương (cũ) được xem là “cực công nghiệp” ở cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, thì Bà Rịa - Vũng Tàu dần khẳng định vị thế “cực đô thị biển” ở phía Nam - nơi công nghiệp, cảng biển, du lịch cùng hội tụ. Sau nhiều năm phát triển theo chiều rộng, vùng đất này đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, đồng lực trong sự trỗi dậy của siêu đô thị TP.HCM mở rộng.
Trong số các động lực phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu, hạ tầng giao thông đang đóng vai trò tiên phong. Theo kế hoạch đầu tư công năm 2025, miền Nam được “rót” vốn nhiều nhất khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là ba địa phương nằm trong top 5 với tổng vốn đạt 143.224 tỷ đồng.
Từ kế hoạch đến thực tế, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành và thông xe kỹ thuật đúng tiến độ vào ngày 19/12 tới đây. Tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM (cũ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu từ 2 giờ xuống còn khoảng hơn 1 giờ, đồng thời giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51.
Nếu như Quốc lộ 51 đóng vai trò trục phát triển công nghiệp, thì nay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được định vị là trục du lịch - nghỉ dưỡng biển, khai phóng không gian phát triển mới cho phố biển.
Đáng chú ý, sân bay quốc tế Long Thành cũng dự kiến sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025 và chính thức khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, kiện toàn hệ thống giao thông đường bộ - đường không - đường biển cho toàn khu vực.
Theo các chuyên gia, hạ tầng kết nối không chỉ là đòn bẩy phát triển cho khu vực mà còn là “đòn bẩy” tâm lý mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng thị trường bất động sản. Thực tế, thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm đến bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 9 đã tăng gần gấp đôi (98%) so với hồi đầu năm.
“Theo quan sát, đằng sau sự gia tăng về mức độ quan tâm là dòng vốn đầu tư được tái cấu trúc, với sự tham gia của nhà đầu tư miền Bắc - những người nhạy bén với thị trường tiềm năng nhờ việc theo dấu dòng vốn đầu tư công. Trong khi đó, đối với người miền Nam, Vũng Tàu ngày càng tiệm cận trở thành không gian sống ven biển lý tưởng, nơi đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư - an cư - làm việc - nghỉ dưỡng - giải trí” - bà N.T.Dịu, bộ phận Nghiên cứu phát triển BHS (BHS R&D) chia sẻ.
Tại đây, Gold Coast Vung Tau được xem là “mốc son” tiên phong, khởi xướng tầm nhìn phát triển đô thị biển thế hệ mới và đặt nền móng cho bước chuyển mình của thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dự án đại đô thị Gold Coast Vung Tau trải dài dọc siêu đại lộ 68m (Mega Boulevard) nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp kết nối thuận tiện tới sân bay Long Thành, cụm cảng nước sâu hiện đại bậc nhất Việt Nam - Cái Mép Thị Vải, cũng như các cụm công nghiệp lớn trong khu vực.
Không chỉ vậy, tọa lạc tại nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với QL55 - nơi cửa ngõ đón hơn 16 triệu lượt khách mỗi năm (năm 2024) tới Vũng Tàu, Gold Coast Vung Tau sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất khu vực, được ví như “Mega Gate” - cánh cổng tới đại dương của dòng chảy du lịch phía Nam.
Với quy mô 1.300ha (tương đương hai phần ba Thủ Thiêm), Gold Coast Vung Tau được hoạch định trở thành một Ecosystem - hệ sinh thái sống đa tầng, đa chức năng, nơi mọi đại lộ, đại tiện ích và đại cảnh thiên nhiên cùng vận hành như một thành phố trọn vẹn.
Trên nền tảng đó, triết lý Mega Living - sống lớn giữa không gian lớn được phát triển dựa trên 11 biểu tượng “Mega”. Tại đây hội tụ những mạch giao thương, thương mại, mua sắm, giải trí…với Mega Universe - hệ sinh thái đại quy mô 1.300ha; Mega Boulevard - đại lộ thương mại toàn cầu; Mega Global Hub - trung tâm outlet 85ha đầu tiên tại Việt Nam; Mega Sport Complex - cụm thể thao & sự kiện biển 36ha.
Cùng với đó, cư dân được đắm mình trong thiên nhiên với Mega Green & Mega Blue quy mô 150ha cây xanh – 300ha mặt nước đạt chuẩn WHO về đô thị xanh; Mega Park Complex - 10 công viên chủ đề; trải nghiệm Mega Legacy - di sản muối, hành trình đưa nghề muối hơn 100 năm vào liệu trình spa; và tự hào trở thành Mega Community - cộng đồng quốc tế và cư dân TP.HCM mới.
Tất cả hòa quyện tạo nên triết lý “Eco-Cinematic Living” - nơi con người sống trong những khung hình điện ảnh của thiên nhiên. Nơi đây, mặt nước phản chiếu hoàng hôn, những ngôi nhà ngập hoa, những con đường ven hồ chan nắng và rợp bóng cây, những dòng kênh xanh len sát thềm nhà, đại lộ ngập sắc lễ hội và quảng trường mái vòm rực sáng như trường quay của một bộ phim châu Âu giữa lòng đại dương.
Tựu trung lại, Bà Rịa - Vũng Tàu đang vươn mình thành cực tăng trưởng phía Nam, nơi hạ tầng kết nối mở ra dư địa phát triển rộng lớn, đón làn sóng đầu tư và dịch chuyển dân cư. Nơi đất liền gặp sóng, Gold Coast Vung Tau không chỉ kiến tạo đại cảnh sống khác biệt giữa thiên nhiên và đô thị mà còn mà còn trở thành điểm đến thịnh vượng (Mega Vision) - nơi tầm vóc gặp cảm xúc, giá trị sống song hành cùng giá trị đầu tư.
