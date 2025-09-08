Golden Crown Hai Phong: Cơ hội đầu tư chiến lược trong thị trường sôi động
Khánh Huyền
08/09/2025, 13:29
Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, nhiều nhà đầu tư đang chuyển dịch từ chiến lược “lướt sóng” ngắn hạn sang tích lũy tài sản dài hạn bền vững. Golden Crown Hai Phong nổi bật như một cơ hội hấp dẫn, xứng đáng để đặt niềm tin.
NẮM BẮT THỜI ĐIỂM, TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN
“Nhà đầu tư thông thái không chạy theo xu hướng. Họ cẩn trọng chọn lọc tài sản bền vững theo thời gian và xuống tiền đúng thời điểm. Khi đó, bất động sản không chỉ là nơi bảo toàn vốn an toàn mà còn mang lại trải nghiệm sống đỉnh cao và dòng tiền ổn định,” đại diện WeLand, đơn vị tư vấn và phát triển bất động sản, chia sẻ về xu hướng đầu tư căn hộ hạng sang.
Theo WeLand, Hải Phòng đang vươn lên như một “ngôi sao mới” trên bản đồ kinh tế Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản giá trị. Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 11,2%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút hơn 905 triệu USD vốn FDI, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và giai đoạn 2 mở rộng sân bay Cát Bi đang được đẩy nhanh tiến độ.
Những yếu tố này không chỉ tạo đà phát triển kinh tế mạnh mẽ mà còn gia tăng nhu cầu về căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Golden Crown Hai Phong là minh chứng cho xu hướng này.
Hiện tại, giá bán của dự án vẫn ở mức hợp lý. So với các dự án căn hộ hạng sang tại Hà Nội, giá Golden Crown Hai Phong ở khu vực “vành đai 1” chỉ bằng 1/4 đến 1/3, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn, đặc biệt khi dự án đi vào vận hành.
DOJILAND cũng đưa ra chính sách tài chính hấp dẫn: ký hợp đồng mua bán chỉ từ 15% giá trị, ân hạn nợ gốc đến 60 tháng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới gần 20%, mang lại lợi thế vượt trội cho nhà đầu tư nhạy bén.
VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC - BẢO CHỨNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Tọa lạc tại giao lộ Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, “trái tim” của Hải Phòng, Golden Crown Hai Phong khẳng định giá trị sở hữu và đầu tư dài hạn. Với nhà đầu tư, đây là “điểm sáng chiến lược” thu hút cộng đồng chuyên gia quốc tế và quản lý cấp cao có nhu cầu an cư tại trung tâm. Với khách hàng thượng lưu, vị trí này mang đến phong cách sống tinh tế, riêng tư và an toàn tuyệt đối.
Vị trí độc tôn của Golden Crown Hai Phong không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển mà còn đặt dự án vào trung tâm dòng chảy thịnh vượng. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp tỷ đô quy tụ chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao, cũng như các cửa ngõ giao thương quốc tế qua hệ thống cảng biển và hàng không.
Dự án được bao quanh bởi hệ sinh thái thượng lưu với các tiện ích hàng đầu như khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm hiện đại và trường quốc tế danh tiếng. Kết hợp với hệ tiện ích nội khu sang trọng, thiết kế biểu tượng và vị trí trung tâm, Golden Crown Hai Phong không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn mang lại lợi thế vượt trội về giá trị cho thuê và tính thanh khoản.
Golden Crown Hai Phong đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đạt cột mốc cất nóc - thời khắc mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho giá trị dự án. Thành công “cháy hàng” của Diamond Crown Hai Phong trước đây là minh chứng thuyết phục, củng cố niềm tin để nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu kiệt tác tiếp theo của DOJILAND trước khi các giỏ hàng cuối cùng được tung ra.
Với vị trí trung tâm không thể thay thế, thị trường Hải Phòng đang bứt phá và chính sách bán hàng hấp dẫn, Golden Crown Hai Phong không chỉ là một lựa chọn đầu tư mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn và đẳng cấp của những nhà đầu tư dẫn đầu xu hướng - những chủ nhân tinh hoa sở hữu tài sản giá trị và nhạy bén nắm bắt thời điểm then chốt.
Phát triển dự án: DOJILAND - https://dojiland.vn/
Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn/
Đơn vị đại lý phân phối: Megahomes, Trust Real, Hợp Nhất Land, Mai Việt Land, Bhomes, MainLand, T-Land, Kim Thăng Long, VHomes, Tùng Bách Land, RoyPro, New Sky, Thành Phát Land
Địa chỉ: Ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng
