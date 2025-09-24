Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới
Khánh Huyền
24/09/2025, 08:00
Phân khúc bất động sản cao cấp tại các lõi đô thị luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư. Nếu Hà Nội và TP.HCM từ lâu là “điểm nóng” của các dự án hạng sang, thì Hải Phòng đang vươn mình trở thành “tâm điểm mới” trên bản đồ bất động sản, mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư nhạy bén.
Theo Bộ Xây dựng, quý 2/2025 ghi nhận 157.021 giao dịch bất động sản thành công, tăng 116% so với quý trước, phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực. Giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM cũng đạt mức cao kỷ lục trong thập kỷ qua.
Trong bối cảnh đó, Hải Phòng nổi lên như một điểm đến đầu tư đầy tiềm năng. 8 tháng đầu năm 2025, thành phố cảng đứng thứ ba cả nước về vốn FDI đăng ký mới với 1,2 tỷ USD. Nhu cầu nhà ở, dịch vụ và giải trí từ nhóm cư dân thu nhập cao và chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp lớn đang gia tăng mạnh mẽ, tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản cao cấp.
DẤU ẤN KIẾN TRÚC VÀ TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP
Sự khan hiếm quỹ đất nội đô, tốc độ đô thị hóa nhanh và dòng vốn FDI ổn định đã đẩy giá bất động sản trung tâm Hải Phòng lên mức cao nhất. Trong bối cảnh đó, một công trình mang tính biểu tượng với thiết kế độc bản và tiêu chuẩn bàn giao vượt trội trở thành cơ hội hiếm có cho giới đầu tư.
Nằm tại ngã tư đắc địa Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Golden Crown Hai Phong đang trở thành tâm điểm đầu tư tại lõi nội đô. Dự án mang dấu ấn “Kim địa ốc” – phong cách bất động sản nghệ thuật kim hoàn của DOJILAND, được thiết kế bởi Mercurio Design Lab (Ý) – đơn vị kiến trúc danh tiếng thế giới. Golden Crown Hai Phong tựa như “vương miện vàng” rực rỡ, tôn vinh vẻ đẹp phố Cảng.
Thiết kế công trình khéo léo khắc họa hình ảnh hoa phượng – biểu tượng của Hải Phòng – với ba nhánh tòa tháp mở rộng như cánh hoa bung nở, tạo nên kiến trúc mềm mại, giàu cảm xúc. Sự kết hợp này không chỉ tôn vinh bản sắc địa phương mà còn khẳng định tầm vóc quốc tế, mang đến tầm nhìn đắt giá bao quát toàn thành phố.
Hệ thống tiện ích tại Golden Crown Hai Phong được DOJILAND đầu tư bài bản, mang đến những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại phố Cảng. Hệ tiện ích “Wellness Tech” ứng dụng công nghệ hiện đại chăm sóc sức khỏe với tổ hợp Sky Onsen, đường chạy pitch trên cao, bộ đôi bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực, cùng vườn nhiệt đới giữa tầng không. Tất cả tạo nên một “chuỗi trải nghiệm” tinh tế, xứng tầm cho cộng đồng cư dân thượng lưu.
Mỗi căn hộ tại đây không chỉ là chốn an cư mà còn là không gian truyền cảm hứng, khẳng định phong cách sống đẳng cấp và niềm tự hào của các chủ nhân tinh hoa.
ĐẦU TƯ BỀN VỮNG, SINH LỜI QUANH NĂM
Golden Crown Hai Phong đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của nhóm khách thuê cao cấp, đặc biệt là cộng đồng chuyên gia quốc tế làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Họ tìm kiếm một môi trường sống an toàn, tiện nghi và đẳng cấp, nơi cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống.
Với hệ thống quản lý – vận hành đạt chuẩn quốc tế, chủ sở hữu căn hộ có thể yên tâm cho thuê với mức giá từ 1.000 – 1.500 USD/tháng (tương đương 25 – 35 triệu đồng), ngang tầm các dự án cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM.
Cùng với làn sóng FDI mạnh mẽ đổ vào Hải Phòng, nhu cầu thuê căn hộ dài hạn được dự báo sẽ duy trì ổn định và tăng trưởng vững chắc trong nhiều năm tới. Golden Crown Hai Phong không chỉ mang lại dòng tiền cho thuê đều đặn mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá trị mạnh mẽ nhờ vị trí khan hiếm và chất lượng vận hành vượt trội. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thu nhập thụ động và giá trị bền vững, xứng đáng nằm trong danh mục đầu tư dài hạn của các nhà đầu tư thông thái.
Dự kiến cất nóc vào trung tuần tháng 10/2025, Golden Crown Hai Phong đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định uy tín và năng lực của DOJILAND. Đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư sớm sở hữu tài sản hoàn thiện, sẵn sàng khai thác trong tương lai gần.
Hơn cả một công trình kiến trúc biểu tượng, Golden Crown Hai Phong là minh chứng cho sự chuyển mình của thị trường bất động sản phố Cảng, nơi giá trị sống đích thực trở thành nền tảng cho những chiến lược đầu tư an toàn và bền vững.
Phát triển dự án: DOJILAND - https://dojiland.vn/
Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn/
Đơn vị đại lý phân phối: Bhomes, Megahomes, Kim Thăng Long, Hợp Nhất Land, Mai Việt Land, Trút Real, Mainland, T-Land, Vhomes, New Sky, Thành Phát Global, SRT, Tùng Bách Land
Địa chỉ: Ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng
