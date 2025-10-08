Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

GPBank đổi tên gọi và công bố triết lý thương hiệu "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng"

Tiến Hải

08/10/2025, 16:25

GPBank vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc toàn diện dưới sự đồng hành chiến lược của ngân hàng mẹ VPBank.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận sửa đổi tên gọi của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu thành Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (Generation of Prosperity Sole Member Limited Commercial Bank), với viết tắt giữ nguyên là GPBank.

Nhân sự kiện này, GPBank chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, với triết lý "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng", tuyên ngôn thương hiệu có sự kết nối mạnh mẽ với thông điệp "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng" của ngân hàng mẹ VPBank, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững.

Bà Phạm Thị Nhung - Chủ tịch HĐTV Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng phát biểu tại sự kiện.
Bà Phạm Thị Nhung - Chủ tịch HĐTV Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng phát biểu tại sự kiện.

Hệ thống thương hiệu mới sử dụng tông màu cam chủ đạo, kết hợp hiệu ứng chuyển sắc hiện đại, tượng trưng cho năng lượng tích cực và sức sống mới. Biểu tượng logo lấy cảm hứng từ "chồi non thịnh vượng", kết hợp tinh thần tăng trưởng bền vững cùng đường nét chữ "V" gắn kết với VPBank, thể hiện mối liên kết tầm nhìn, chiến lược, sự kế thừa các giá trị của Ngân hàng mẹ - của một ngân hàng dẫn đầu công nghệ để tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ, đột phá cho GPBank trong hành trình chuyển đổi.

Sự kiện thay đổi nhận diện thương hiệu thể hiện cam kết mạnh mẽ của GPBank trong việc chuyển đổi, định hình một mô hình hoạt động, kinh doanh hiện đại với trọng tâm dài hạn trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong phân khúc SME, cung cấp giải pháp số sáng tạo và toàn diện.

"Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm, và con người làm động lực. Sự đồng hành của VPBank mang đến nền tảng vững chắc để GPBank có thể phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn mới. Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn là cột mốc đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình phát triển dài hạn của GPBank", ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank nói.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Giám sát TCTD, lãnh đạo VPBank và GPBank tại buổi lễ công bố nhận diện thương hiệu mới của GPBank.
Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Giám sát TCTD, lãnh đạo VPBank và GPBank tại buổi lễ công bố nhận diện thương hiệu mới của GPBank.

Là một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt VPBank với hơn 30 triệu khách hàng và sự đồng hành từ đối tác chiến lược SMBC, cùng sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ về nhân sự, tài chính, công nghệ và quản trị, GPBank đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ tái cấu trúc nhanh và toàn diện.

Tính đến cuối tháng 6, GPBank đã ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể tăng trưởng huy động đạt 20%, tín dụng tự thân tăng 3% so với đầu năm. Đặc biệt, sau nhiều năm khó khăn, trong tháng 6 cũng như quý 2/2025, GPBank đã bắt đầu có lãi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cấu trúc. Ban Lãnh đạo ngân hàng đánh giá, kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

"Chúng tôi muốn biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh, tầm nhìn riêng biệt rõ ràng", Tổng giám đốc GPBank chia sẻ.

BƯỚC TIẾN MẠNH MẼ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI GP.DIGIPLUS

Với sứ mệnh mang lại trải nghiệm tài chính liền mạch, minh bạch, cá nhân hóa, ứng dụng công nghệ để phổ cập dịch vụ ngân hàng đến mọi nhóm khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế, chiến lược trung tâm của GPBank là phát triển mô hình ngân hàng toàn diện, lấy công nghệ làm nền tảng để kết nối giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái.

Quyết tâm này được hiện thực hoá "ngay lập tức" với nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus, ra mắt cùng thời điểm thay đổi nhận diện thương hiệu và cũng đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình chuyển đổi vận hành và mô hình dịch vụ.

Giao diện ứng dụng GP DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng.
Giao diện ứng dụng GP DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng.

GP.DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng, cho phép khách hàng trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ ngân hàng chỉ trong vài thao tác, từ giao dịch thanh toán, tiết kiệm, đến quản lý doanh nghiệp và các sản phẩm tín dụng linh hoạt.

Trong giai đoạn đầu, GP.DigiPlus tập trung vào việc tái thiết hành trình khách hàng, từ khâu tiếp cận, tư vấn đến phê duyệt, trên nền tảng công nghệ thế hệ mới. Tất cả quy trình được số hóa hoàn toàn, giúp khách hàng SME có thể tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính nhanh chóng hơn, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành và rút ngắn thời gian xử lý.

GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, khách hàng giao dịch số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo, khẳng định chiến lược chuyển mình thành một ngân hàng số hóa toàn diện. Trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp GP.DigiPlus với các tính năng mới như chương trình tích điểm khách hàng thân thiết, trợ lý ảo, tích hợp giải pháp fintech và open banking, mang đến hệ sinh thái tài chính phong phú, tiện lợi hơn cho người dùng.

Sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cùng GP.DigiPlus chính là minh chứng rõ nét cho quyết tâm định hình con đường phát triển mới, từng bước khẳng định vị thế của GPBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng đúng như thông điệp mà ngân hàng theo đuổi.

Từ khóa:

GPBank Vì một kỷ nguyên thịnh vượng

Đọc thêm

Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ký kết 2 hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho Dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn.

Chủ động nắm bắt tỷ giá, giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Chủ động nắm bắt tỷ giá, giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Với dịch vụ chốt giá kỳ hạn và mua trước ngoại tệ trên Sacombank Pay, Sacombank tiên phong mang đến giải pháp ngoại hối toàn diện - ổn định dài hạn, linh hoạt ngắn hạn cho mọi khách hàng…

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và hành trình phát triển mới về chất

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và hành trình phát triển mới về chất

Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.

Giá bán vàng miếng SJC chạm mốc lịch sử 141,4 triệu đồng/lượng

Giá bán vàng miếng SJC chạm mốc lịch sử 141,4 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng 8/10, giá vàng nhẫn bán ra tại Ngọc Thẩm tăng 3 triệu đồng/lượng, gấp đôi so với mức tăng được ghi nhận tại các thương hiệu ở miền Bắc…

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Ngày 6/10/2025, Thuế tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 91 đơn vị còn nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách với tổng số tiền hơn 1.550 tỷ đồng tính đến ngày 31/8/2025, theo Thông báo số 1579/TB-QTR.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Thế giới

2

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Kinh tế số

3

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội vào cuối năm 2025

Bất động sản

5

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy