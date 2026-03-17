Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Gia Huy

17/03/2026, 16:27

Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng năng lượng nguyên tử trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của quốc gia, đồng thời phấn đấu vận hành hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2035...

Đến năm 2050, năng lượng nguyên tử được định hướng trở thành một ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng của quốc gia.
Đến năm 2050, năng lượng nguyên tử được định hướng trở thành một ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng của quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Chiến lược đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử theo hướng an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

VẬN HÀNH  2 NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN VÀO NĂM 2035

Về phát triển điện hạt nhân, Chiến lược phấn đấu đến năm 2035, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; phấn đấu mức tham gia của các doanh nghiệp trong nước đạt tỷ lệ 30% tổng mức đầu tư các hạng mục xây dựng, lắp đặt của các hạng mục phụ trợ dự án điện hạt nhân; phấn đấu triển khai ít nhất 1 dự án nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.

Hoàn thành phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; hoàn thành định hướng phát triển các dự án điện hạt nhân tiếp theo theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Song song với đó, hoàn thành phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; hoàn thành định hướng phát triển các dự án điện hạt nhân tiếp theo theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, đến năm 2035 nâng quy mô và hiệu quả kinh tế của các ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành và lĩnh vực, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10 - 15%/năm.

Y học bức xạ đạt trình độ tiên tiến trong các nước ASEAN, phấn đấu đạt 20 máy CT/triệu dân, 10 máy MRI/triệu dân, 1 máy xạ hình/triệu dân, từ 1 - 2 máy xạ trị gia tốc/triệu dân, đạt tỷ lệ 100% X-quang số.

Đồng thời, làm chủ các kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ tiên tiến trong quản lý chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quá trình công nghiệp, xử lý và biến tính vật liệu; chế tạo, sản xuất một số loại thiết bị bức xạ và thiết bị ghi đo bức xạ có nhu cầu lớn trong các ngành kinh tế - xã hội thay thế cho nhập khẩu...

Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực, đến năm 2035 phát triển hệ thống các cơ sở nghiên cứu tiên tiến.

Trong đó tập trung đầu tư hình thành 2 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ điện hạt nhân, công nghệ đất hiếm, urani, titan; 3 - 5 phòng thí nghiệm tiên tiến; phấn đấu có 4 - 5 nhóm nghiên cứu có khả năng làm chủ một số công nghệ hạt nhân hỗ trợ các dự án điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu; đầu tư 3 - 5 cơ sở đào tạo đại học về điện hạt nhân đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm quốc tế...

ĐIỆN HẠT NHÂN CHIẾM 6 - 8% TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN QUỐC GIA

Về tầm nhìn dài hạn, đến năm 2050, năng lượng nguyên tử được định hướng trở thành một ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng, đóng góp thiết thực vào an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Theo đó, điện hạt nhân dự kiến đóng góp khoảng 6–8% tổng sản lượng điện quốc gia, với việc bổ sung thêm khoảng 4 lò phản ứng công suất lớn và 10–15 lò phản ứng mô-đun nhỏ. Tùy theo điều kiện kinh tế – kỹ thuật, quy mô và cơ cấu này có thể tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tối ưu.

Đáng chú ý, Việt Nam hướng tới cơ bản làm chủ công nghệ hạt nhân, đồng thời phát triển các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước có năng lực thiết kế, chế tạo, xây lắp và sản xuất thiết bị cho ngành điện hạt nhân.

Cùng với đó, các công nghệ bức xạ và kỹ thuật hạt nhân tiên tiến sẽ được ứng dụng rộng rãi trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Một trung tâm máy gia tốc quy mô lớn cũng sẽ được đưa vào vận hành.

Về tổng thể, tiềm lực và trình độ khoa học – công nghệ hạt nhân của Việt Nam được kỳ vọng đạt mức trung bình của các nước phát triển, với cơ sở vật chất hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng hạt nhân của khu vực Đông Nam Á.

Theo Chiến lược, việc phát triển điện hạt nhân sẽ được triển khai theo lộ trình linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa các nhà máy công suất lớn và các lò phản ứng mô-đun nhỏ, đồng thời được cụ thể hóa bằng hệ thống cơ chế, chính sách và chương trình hành động đồng bộ

Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng cho di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

08:48, 25/12/2025

Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng cho di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong năm 2025

10:15, 05/08/2025

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong năm 2025

Việt Nam - Liên bang Nga cần xác định phương hướng hợp tác mới về năng lượng và điện hạt nhân

14:06, 03/04/2025

Việt Nam - Liên bang Nga cần xác định phương hướng hợp tác mới về năng lượng và điện hạt nhân

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Đây được xem là cơ sở để TP.Hà Nội hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô góp phần đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của Thành phố...

Quảng Trị đón đề xuất "siêu tổ hợp" công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hình thức BOT, trên cơ sở đề xuất của liên danh CC1 - BVEC…

Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Với nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc, cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc...

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước

Tài chính

2

Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội cũng nhiều thách thức

Dân sinh

3

2026 - năm của du lịch đường sắt

Du lịch

4

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Chứng khoán

5

Bất động sản 2026: Phục hồi có chọn lọc và bài toán cân bằng cung cầu

Bất động sản

