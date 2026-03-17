TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thúc
đẩy các chương trình tài chính nhằm thu hút nguồn lực kiều hối vào lĩnh vực
khoa học - công nghệ, qua đó góp phần cụ thể hóa Đề án phát huy hiệu quả nguồn
lực kiều hối đến năm 2030.
Theo lộ trình đề
ra, đến năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động tối thiểu 500 tỷ đồng
từ kiều hối và các nguồn lực xã hội cho đầu tư khoa học - công nghệ. Đồng thời,
ít nhất 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo sẽ được hỗ
trợ tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để đổi mới công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi
số.
Đến năm 2027, quy mô huy động dự kiến tăng lên tối thiểu
1.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành nguồn vốn dài hạn phục vụ các chương trình
tín dụng xanh và tín dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và
thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Kế hoạch hướng tới
xây dựng hệ sinh thái tài chính kiều hối năng động, minh bạch và bền vững, đồng
thời từng bước đưa Thành phố trở thành trung tâm tài chính và khoa học - công
nghệ hàng đầu khu vực.
Theo đó, nhiều công cụ tài chính sẽ được triển khai nhằm định hướng dòng kiều hối chuyển dịch từ mục đích tiêu dùng sang đầu tư sản xuất, với trọng tâm là các lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến - chế tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh và chuyển đổi số.
Một trong những giải
pháp trọng tâm là thành lập Quỹ đầu tư vào khoa học - công nghệ từ nguồn lực
kiều hối, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng. Quỹ được tổ chức theo mô
hình quỹ thành viên, huy động vốn từ kiều bào, doanh nghiệp và các tổ chức tài
chính trong và ngoài nước. Nguồn vốn này sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực
như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và sản xuất thông
minh.
Theo định hướng,
quỹ sẽ hoạt động theo mô hình đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) hoặc đầu tư vốn
tư nhân (Private Equity). Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
và doanh nghiệp khoa học - công nghệ tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.
Đồng thời, Thành
phố cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp sản
xuất, chế biến, chế tạo thông qua việc phát hành các sản phẩm tài chính như
chứng chỉ tiền gửi xanh và chứng chỉ tiền gửi công nghệ. Các công cụ này nhằm
huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ kiều bào và nhà đầu tư cá nhân, tạo
nguồn lực cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư đổi mới
công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất theo hướng xanh.
Theo số liệu từ
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, tổng lượng kiều
hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. Hồ
Chí Minh đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (năm 2024 đạt khoảng
9,55 tỷ USD).
Trong đó, kiều hối về TP. Hồ Chí Minh
năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỷ USD,
chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín
dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%.