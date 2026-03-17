TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động ít nhất 1.000 tỷ đồng nguồn lực kiều hối vào lĩnh vực khoa học - công nghệ vào năm 2027, thông qua triển khai các công cụ tài chính nhằm định hướng dòng vốn từ tiêu dùng sang đầu tư sản xuất, đổi mới sáng tạo...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính nhằm thu hút nguồn lực kiều hối vào lĩnh vực khoa học - công nghệ, qua đó góp phần cụ thể hóa Đề án phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối đến năm 2030.

Theo lộ trình đề ra, đến năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động tối thiểu 500 tỷ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội cho đầu tư khoa học - công nghệ. Đồng thời, ít nhất 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để đổi mới công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đến năm 2027, quy mô huy động dự kiến tăng lên tối thiểu 1.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành nguồn vốn dài hạn phục vụ các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Kế hoạch hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính kiều hối năng động, minh bạch và bền vững, đồng thời từng bước đưa Thành phố trở thành trung tâm tài chính và khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực.

Theo đó, nhiều công cụ tài chính sẽ được triển khai nhằm định hướng dòng kiều hối chuyển dịch từ mục đích tiêu dùng sang đầu tư sản xuất, với trọng tâm là các lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến - chế tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh và chuyển đổi số.

Một trong những giải pháp trọng tâm là thành lập Quỹ đầu tư vào khoa học - công nghệ từ nguồn lực kiều hối, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng. Quỹ được tổ chức theo mô hình quỹ thành viên, huy động vốn từ kiều bào, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Nguồn vốn này sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và sản xuất thông minh.

Theo định hướng, quỹ sẽ hoạt động theo mô hình đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) hoặc đầu tư vốn tư nhân (Private Equity). Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học - công nghệ tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Đồng thời, Thành phố cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo thông qua việc phát hành các sản phẩm tài chính như chứng chỉ tiền gửi xanh và chứng chỉ tiền gửi công nghệ. Các công cụ này nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ kiều bào và nhà đầu tư cá nhân, tạo nguồn lực cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất theo hướng xanh.