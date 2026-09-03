GREENFEED: Kinh doanh đạt nhiều điểm sáng nửa đầu năm

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế 2.221,7 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.702,3 tỷ đồng. Cùng với kết quả kinh doanh ổn định, doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng vốn, cải thiện khả năng thanh toán và giảm dư nợ trái phiếu.

Theo công bố thông tin tài chính bán niên của GREENFEED đăng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.221,7 tỷ đồng, tăng 3% so với mức 2.150,8 tỷ đồng trong nửa đầu 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.702,3 tỷ đồng, tiếp tục duy trì trên mốc 1.700 tỷ đồng.

Kết quả này được ghi nhận sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của cùng kỳ năm trước, khi lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm 2025 tăng 152% so với cùng kỳ. Việc tiếp tục duy trì quy mô lợi nhuận trên 1.700 tỷ đồng cho thấy GREENFEED giữ vững hiệu quả kinh doanh, đồng thời từng bước củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một cụm trại của GREENFEED Việt Nam khu vực miền Trung.

Nền tảng tài chính của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của GREENFEED đạt 9.894,7 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và tăng 7,2% so với cuối năm 2025.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 5.125,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 15% từ 4.448,8 tỷ đồng lên 5.116,3 tỷ đồng. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận năm kinh doanh có lợi nhuận cao, với lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt gần 3.657 tỷ đồng, tăng 73,6% so với năm trước.

Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, nợ phải trả đạt khoảng 7.317,4 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng 17,8% so với mức 6.213,9 tỷ đồng cùng kỳ. Mặt khác, vốn chủ sở hữu tăng nhanh hơn nợ phải trả giúp các chỉ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,46 lần xuống còn 0,43 lần, đồng thời hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,86 lần xuống 0,74 lần.

Quy mô tổng tài sản của GREENFEED tính theo vốn chủ sở hữu và nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6/2026 đạt khoảng 17.212 tỷ đồng, tăng gần 28% so với một năm trước.

Các chỉ số thanh khoản cũng thể hiện diễn biến tích cực. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,76 lần lên 1,85 lần, đồng thời hệ số thanh toán nhanh cải thiện từ 1,15 lần lên 1,53 lần. Bên cạnh đó, hệ số khả năng thanh toán lãi vay vẫn ở mức cao 22,1 lần, cho thấy GREENFEED vẫn còn dư địa tốt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Dư nợ ngân hàng thời điểm cuối tháng 6 đạt khoảng 2.137 tỷ đồng, tăng 289 tỷ đồng, tương đương 15,6% so với cùng kỳ. Mức tăng phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và triển khai các kế hoạch đầu tư mở rộng của doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính bán niên 2026 là dư nợ trái phiếu của GREENFEED tiếp tục thu hẹp. Ngày 15/6/2026, doanh nghiệp đã chi 300 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu GFVCH2128001, qua đó đưa giá trị lưu hành từ 700 tỷ đồng xuống còn 400 tỷ đồng. Đây hiện là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của GREENFEED.

Sau đợt mua lại trước hạn, dư nợ trái phiếu đã giảm khoảng 43%. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu theo đó giảm mạnh từ 0,10 lần xuống còn 0,04 lần. Với vốn chủ sở hữu đạt gần 9.900 tỷ đồng, tỷ trọng trái phiếu trong cơ cấu nguồn vốn được duy trì ở mức khá thấp.

Trước đó năm 2021, GREENFEED từng phát hành lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.000 tỷ đồng, tương đương khoản đầu tư 43 triệu USD từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), với kỳ hạn bảy năm. Nguồn vốn được sử dụng để mở rộng hoạt động chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm, đồng thời phát triển các mảng thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Song song với việc củng cố nền tảng tài chính, GREENFEED tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và vận hành trên toàn chuỗi thực phẩm tích hợp 3F Plus, gồm Feed – Farm – Food - Logistics - Tech.

Tháng 3/2026, GREENFEED động thổ dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Định. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến nâng công suất nhà máy lên 700.000 tấn mỗi năm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường khu vực miền Trung và hỗ trợ định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đại diện GREENFEED thực hiện nghi lễ động thổ dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy chi nhánh Bình Định.

Bên cạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng, GREENFEED tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ và số hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Được thành lập năm 2003, GREENFEED hiện là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp – thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái trên nền tảng chuỗi 3F Plus, từ thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi đến thực phẩm, hướng tới cung cấp các giải pháp hiệu quả, an toàn và bền vững cho thị trường.

Kết quả sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy GREENFEED tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh, đồng thời củng cố nền tảng vốn, cải thiện khả năng thanh toán và chủ động giảm dư nợ trái phiếu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và tạo dư địa cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.