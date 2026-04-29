Greenfeed báo lãi sau thuế tiếp tục tăng

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Greenfeed đạt tăng trưởng kinh doanh nhiều điểm sáng trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế 4.594 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế 3.657 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 74%.
Đà tăng trưởng của doanh nghiệp đã diễn biến tích cực từ nửa đầu 2025, với lợi nhuận sau thuế đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ và xu hướng này được duy trì đến thời điểm cuối năm.
Song song cùng quy mô, khả năng sinh lời của Greenfeed cũng được nâng lên, thể hiện qua ROA tăng từ 18,96% lên 22,72%, ROE tăng từ 34,87% lên 39,63% - thuộc nhóm cao so mặt bằng chung ngành nông nghiệp - thực phẩm.
Doanh nghiệp tiếp tục củng cố khả năng thanh toán. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,70 lần lên 1,97 lần, hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 22 lần lên tới gần 40 lần. Kết quả này thể hiện sức khỏe tài chính doanh nghiệp ổn định cùng khả năng kiểm soát nợ vay tốt.
Đáng chú ý, Greenfeed đã tăng mạnh vốn điều lệ 240% trong năm 2025, từ 1.507 tỷ đồng lên 5.125 tỷ đồng. Qua đó, vốn chủ sở hữu được nâng lên 9.228 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm 2024.
Cơ cấu vốn có sự dịch chuyển theo hướng an toàn và bền vững hơn, với hệ số nợ trên tổng tài sản giảm từ 0,46 lần xuống 0,43 lần.
Một năm qua, ông chủ chuỗi 3F Plus đẩy mạnh các hoạt động R&D và liên tục bổ sung danh mục sản phẩm mới. Ở mảng thức ăn chăn nuôi và thú y, Greenfeed đã ra mắt hơn 14 sản phẩm thức ăn chăn nuôi và 10 sản phẩm thú y. Đồng thời, doanh nghiệp ứng dụng thành công các công thức cải tiến vào sản xuất thức ăn cá tra, qua đó giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn duy trì chất lượng ở nhóm dẫn đầu thị trường.
Song song, trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, Greenfeed đưa vào vận hành giải pháp quản lý hiệu suất kinh doanh DigiSales. Nền tảng này cho phép chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu hoạt động sales và marketing nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống. DigiSales tập trung số hóa toàn bộ quy trình sales & marketing, tích hợp phân tích dữ liệu chuyên sâu để hỗ trợ ra quyết định nhanh, đồng thời kết nối đồng bộ với các hệ thống hiện hữu và Data Warehouse để khai thác dữ liệu theo thời gian thực.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, Greenfeed định hướng phát triển chăn nuôi thông minh thông qua nền tảng DigiFarm. Đây là hệ thống quản lý tổng thể vận hành trang trại và năng suất vật nuôi, hỗ trợ chủ trại và đội ngũ kỹ thuật chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang số hóa dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, đặc biệt ở đàn nái.
Các tổ chức tín dụng đang chuyển từ mô hình dựa vào tài sản thế chấp sang kiến tạo số, xây hệ sinh thái: đánh giá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, dòng tiền và các mô hình chấm điểm tín dụng, kết hợp với cơ chế bảo lãnh. Sự dịch chuyển này đang tái định hình dòng chảy vốn, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp minh bạch, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn với những doanh nghiệp chậm chuyển đổi...
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với trọng tâm nâng cao năng lực R&D và sản xuất công nghệ cao, trong bối cảnh ngành dược đối mặt yêu cầu tự chủ nguồn cung và chuyển dịch theo chuẩn quốc tế.
Một kỷ nguyên di chuyển mới đang dần định hình tại các đô thị lớn, khi khói bụi và xe xăng từng bước nhường chỗ cho những giải pháp xanh, sạch hơn. Trong bức tranh đó, công nghệ - đặc biệt là công nghệ nội địa - đang trở thành yếu tố then chốt, mở ra khả năng tái định nghĩa toàn diện trải nghiệm di chuyển của người dùng.
Khái niệm "ngân hàng kiến tạo số" phản ánh sự chuyển dịch vai trò của ngân hàng từ cung cấp vốn sang tham gia sâu hơn vào vận hành, quản trị và tạo giá trị cho doanh nghiệp thông qua các nền tảng số. Mô hình này mở ra cơ hội tiếp cận tín dụng nhanh hơn, tối ưu dòng tiền và kết nối hệ sinh thái kinh doanh.
Hướng đến cột mốc kỷ niệm 70 năm Amway toàn cầu và 20 năm Amway có mặt tại Việt Nam, ông Doug DeVos, Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Amway, đã đến Việt Nam và chia sẻ với báo chí về hành trình kế thừa di sản 70 năm của Amway - từ các nguyên tắc nền tảng được thiết lập vào năm 1959 cho đến cách những giá trị này tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu nhà phân phối, đặc biệt tại một thị trường năng động như Việt Nam.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: