Greenfeed báo lãi sau thuế tiếp tục tăng

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Greenfeed đạt tăng trưởng kinh doanh nhiều điểm sáng trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế 4.594 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế 3.657 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 74%.

Đà tăng trưởng của doanh nghiệp đã diễn biến tích cực từ nửa đầu 2025, với lợi nhuận sau thuế đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ và xu hướng này được duy trì đến thời điểm cuối năm.

Song song cùng quy mô, khả năng sinh lời của Greenfeed cũng được nâng lên, thể hiện qua ROA tăng từ 18,96% lên 22,72%, ROE tăng từ 34,87% lên 39,63% - thuộc nhóm cao so mặt bằng chung ngành nông nghiệp - thực phẩm.

Doanh nghiệp tiếp tục củng cố khả năng thanh toán. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,70 lần lên 1,97 lần, hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 22 lần lên tới gần 40 lần. Kết quả này thể hiện sức khỏe tài chính doanh nghiệp ổn định cùng khả năng kiểm soát nợ vay tốt.

Greenfeed tự động hoá trong sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm với hệ thống trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu. Ảnh: Greenfeed.

Đáng chú ý, Greenfeed đã tăng mạnh vốn điều lệ 240% trong năm 2025, từ 1.507 tỷ đồng lên 5.125 tỷ đồng. Qua đó, vốn chủ sở hữu được nâng lên 9.228 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm 2024.

Cơ cấu vốn có sự dịch chuyển theo hướng an toàn và bền vững hơn, với hệ số nợ trên tổng tài sản giảm từ 0,46 lần xuống 0,43 lần.

Một năm qua, ông chủ chuỗi 3F Plus đẩy mạnh các hoạt động R&D và liên tục bổ sung danh mục sản phẩm mới. Ở mảng thức ăn chăn nuôi và thú y, Greenfeed đã ra mắt hơn 14 sản phẩm thức ăn chăn nuôi và 10 sản phẩm thú y. Đồng thời, doanh nghiệp ứng dụng thành công các công thức cải tiến vào sản xuất thức ăn cá tra, qua đó giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn duy trì chất lượng ở nhóm dẫn đầu thị trường.

Greenfeed tối ưu công thức dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi để phù hợp với từng đối tượng vật nuôi và giai đoạn phát triển. Ảnh: Greenfeed.

Song song, trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, Greenfeed đưa vào vận hành giải pháp quản lý hiệu suất kinh doanh DigiSales. Nền tảng này cho phép chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu hoạt động sales và marketing nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống. DigiSales tập trung số hóa toàn bộ quy trình sales & marketing, tích hợp phân tích dữ liệu chuyên sâu để hỗ trợ ra quyết định nhanh, đồng thời kết nối đồng bộ với các hệ thống hiện hữu và Data Warehouse để khai thác dữ liệu theo thời gian thực.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Greenfeed định hướng phát triển chăn nuôi thông minh thông qua nền tảng DigiFarm. Đây là hệ thống quản lý tổng thể vận hành trang trại và năng suất vật nuôi, hỗ trợ chủ trại và đội ngũ kỹ thuật chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang số hóa dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, đặc biệt ở đàn nái.