Gửi tiết kiệm, nhân ba niềm vui cùng Vietcombank

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Thu Ngân
19/11/2025, 08:01
Sau dấu ấn thành công của chiến dịch “Để đồng tiền lên tiếng”, Vietcombank tiếp tục nối dài hành trình đồng hành cùng khách hàng trên con đường an tâm tài chính và tận hưởng cuộc sống bằng chương trình “Để hạnh phúc nhân ba”, một chiến dịch khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm với ba tầng lợi ích: Sinh lời - Trúng thưởng - Loyalty.
Trong chặng đầu tiên, chương trình đã thu hút rất nhiều khách hàng tham gia, 31 chủ nhân may mắn đã nhận giải thưởng là sổ tiết kiệm tại Vietcombank với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có 1 giải thưởng Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng. Hàng nghìn món quà khác cũng đã được khách hàng quy đổi thành công từ điểm thưởng VCB Loyalty trên ứng dụng VCB Digibank, minh chứng cho sức hút của hành trình “Gửi tiền - Gắn bó - Nhận quà”.
Từ thành công ấy, Vietcombank tiếp tục mang đến ưu đãi mới với nhiều phần quà giá trị, lan tỏa tinh thần “Để hạnh phúc nhân ba” - khi gửi tiền cũng là gửi niềm vui, gửi niềm tin.
Từ 17/11/2025 đến 16/01/2026, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng (từ 30 triệu đồng trở lên) qua VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với 101 giải thưởng tổng trị giá 4,4 tỷ đồng, gồm:
1 giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng;
10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải;
20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải;
70 giải Ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.
Đặc biệt, vào các ngày vàng 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/1/2026, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.
Từ 12/11/2025 đến 31/12/2025, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng tại VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng giá trị tiền gửi:
Khách hàng Priority: 0,006% *số tiền gửi (tương ứng 6 điểm cho mỗi 100.000 VND);
Khách hàng thông thường: 0,003% *số tiền gửi (tương ứng 3 điểm/100.000 VND).
Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành các evoucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại hay ưu đãi đặc quyền, giúp mỗi khách hàng tận hưởng hành trình gắn bó với nhiều giá trị thiết thực hơn.
Với Vietcombank, mỗi quyết định gửi tiết kiệm không chỉ là hành động quản lý tài chính bền vững mà còn là khoảnh khắc gửi gắm niềm tin, hạnh phúc và sự gắn bó.
* Thông tin chương trình
Quay số trúng thưởng: 17/11/2025 – 16/01/2026.
Tặng điểm VCB Loyalty: 12/11/2025 – 31/12/2025.
Kênh tham gia: VCB Digibank và tất cả các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc.
Hotline: 1900 5454 13 / 1800 1565 (KH ưu tiên).
Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử...
Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: