Trang chủ Tài chính

Gửi tiết kiệm, nhân ba niềm vui cùng Vietcombank

Thu Ngân

19/11/2025, 08:01

Sau dấu ấn thành công của chiến dịch “Để đồng tiền lên tiếng”, Vietcombank tiếp tục nối dài hành trình đồng hành cùng khách hàng trên con đường an tâm tài chính và tận hưởng cuộc sống bằng chương trình “Để hạnh phúc nhân ba”, một chiến dịch khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm với ba tầng lợi ích: Sinh lời - Trúng thưởng - Loyalty.

VnEconomy

TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH LAN TỎA HẠNH PHÚC

Trong chặng đầu tiên, chương trình đã thu hút rất nhiều khách hàng tham gia, 31 chủ nhân may mắn đã nhận giải thưởng là sổ tiết kiệm tại Vietcombank với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có 1 giải thưởng Đặc biệt trị giá 1 tđồng. Hàng nghìn món quà khác cũng đã được khách hàng quy đổi thành công tđiểm thưởng VCB Loyalty trên ứng dụng VCB Digibank, minh chứng cho sức hút của hành trình “Gửi tiền - Gắn bó - Nhận quà”.

Từ thành công ấy, Vietcombank tiếp tục mang đến ưu đãi mới với nhiều phần quà giá trị, lan tỏa tinh thần “Để hạnh phúc nhân ba” - khi gửi tiền cũng là gửi niềm vui, gửi niềm tin.

CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG: CƠ HỘI NHẬN GIẢI LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG

Từ 17/11/2025 đến 16/01/2026, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng (từ 30 triệu đồng trở lên) qua VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với 101 giải thưởng tổng trị giá 4,4 tđồng, gồm:

1 giải Đặc biệt trị giá 1 tđồng;

10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải;

20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải;

70 giải Ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/1/2026, khách hàng sđược nhân đôi mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.

TẶNG ĐIỂM VCB LOYALTY: GẮN BÓ NHÂN ĐÔI ĐẶC QUYỀN

Từ 12/11/2025 đến 31/12/2025, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng tại VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng giá trị tiền gửi:

Khách hàng Priority: 0,006% *số tiền gửi (tương ứng 6 điểm cho mỗi 100.000 VND);

Khách hàng thông thường: 0,003% *số tiền gửi (tương ứng 3 điểm/100.000 VND).

Điểm thưởng có thđổi trực tiếp trên VCB Digibank thành các evoucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại hay ưu đãi đặc quyền, giúp mỗi khách hàng tận hưởng hành trình gắn bó với nhiều giá trị thiết thực hơn.

Với Vietcombank, mỗi quyết định gửi tiết kiệm không chỉ là hành động quản lý tài chính bền vững mà còn là khoảnh khắc gửi gắm niềm tin, hạnh phúc và sự gắn bó.

* Thông tin chương trình

Quay số trúng thưởng: 17/11/2025 – 16/01/2026.

Tặng điểm VCB Loyalty: 12/11/2025 – 31/12/2025.

Kênh tham gia: VCB Digibank và tất cả các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc.

Hotline: 1900 5454 13 / 1800 1565 (KH ưu tiên).

