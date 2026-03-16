GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á
Trọng Hoàng
16/03/2026, 16:32
Hai tập đoàn năng lượng GE Vernova và Hitachi vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu khả năng triển khai các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á, trong bối cảnh nhu cầu điện của khu vực tăng nhanh cùng áp lực đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và phát thải thấp...
Thỏa thuận hợp tác được công bố bên
lề Diễn đàn Bộ trưởng và Doanh nghiệp về An ninh Năng lượng Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Đây được xem là bước đi mới nhằm mở
rộng ứng dụng các công nghệ hạt nhân tiên tiến để đáp ứng nhu cầu điện ngày
càng tăng tại các nền kinh tế đang phát triển nhanh.
Theo bản ghi nhớ hợp tác (MoU) vừa
ký kết, hai doanh nghiệp sẽ tiến hành các nghiên cứu khả thi để đánh giá tiềm năng
triển khai lò phản ứng mô-đun nhỏBWRX-300 do hai bên cùng phát triển
tại một số quốc gia Đông Nam Á.
Các nghiên cứu này sẽ xem xét nhiều
yếu tố, bao gồm tính khả thi về kỹ thuật, khả năng lựa chọn địa điểm dự án,
khung pháp lý tại các quốc gia liên quan cũng như yêu cầu đối với chuỗi cung
ứng.
Ngoài ra, sáng kiến cũng hướng tới việc huy động các nhà cung cấp và đối
tác công nghiệp của Nhật Bản tham gia, qua đó hình thành một hệ sinh thái sản
xuất và dịch vụ có thể hỗ trợ các dự án SMR trong khu vực.
Nhu cầu điện năng tại Đông Nam Á
đang gia tăng nhanh chóng khi các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục mở rộng,
quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và hạ tầng số phát triển nhanh. Một trong
những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu này là sự bùng nổ của các trung tâm
dữ liệu cũng như nhu cầu tính toán ngày càng lớn của các công nghệ trí tuệ nhân
tạo.
Trong bối cảnh đó, các chính phủ và
doanh nghiệp công nghệ đang tìm kiếm những nguồn năng lượng ổn định, có khả
năng cung cấp điện liên tục và không phát thải carbon. Các lò phản ứng mô-đun
nhỏ vì vậy ngày càng được xem là một giải pháp tiềm năng.
Cách tiếp cận theo mô-đun này được
kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xây dựng, cải thiện hiệu quả chi phí và cho
phép các công ty điện lực bổ sung công suất phát điện theo từng giai đoạn phù
hợp với tốc độ tăng trưởng nhu cầu.
Thiết kế lò phản ứng BWRX-300 hiện
cũng đang nhận được sự quan tâm lớn trên thế giới. Tại Canada, công ty Ontario
Power Generation đã được phê duyệt để xây dựng lò phản ứng BWRX-300 đầu tiên
trong số bốn lò dự kiến đặt gần Toronto.
Dự án mang tên Darlington New
Nuclear Project, được kỳ vọng sẽ trở thành dự án triển khai SMR đầu tiên tại
một quốc gia thuộc Group of Seven (G7). Các chuyên gia trong ngành cho rằng đây
có thể trở thành dự án trình diễn quan trọng, tạo tiền lệ cho việc phát triển
các dự án SMR trên phạm vi toàn cầu trong tương lai.
Việc mở rộng hợp tác sang Đông Nam Á
cũng cho thấy tham vọng của GE Vernova và Hitachi trong việc giữ vai trò tiên
phong trong lĩnh vực điện hạt nhân thế hệ mới.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đẩy
mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng, điện hạt nhân đang được xem xét trở lại
như một thành phần quan trọng của hệ thống năng lượng sạch.
Mặc dù các nguồn
năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió đang phát triển nhanh, các
nguồn này vẫn mang tính gián đoạn và phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Trong khi đó, điện hạt nhân có khả
năng cung cấp nguồn điện nền ổn định, góp phần đảm bảo độ tin cậy của hệ thống
điện.
Khi các quốc gia Đông Nam Á tìm cách
cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và các cam kết giảm phát thải khí nhà kính,
các lò phản ứng mô-đun nhỏ có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu các
nghiên cứu khả thi dẫn đến việc triển khai dự án thực tế, SMR được kỳ vọng sẽ
góp phần củng cố an ninh năng lượng dài hạn đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển
đổi sang hệ thống điện phát thải carbon thấp trong khu vực.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tại Đông
Nam Á tăng nhanh, nhiều chuyên gia cho rằng các công nghệ hạt nhân thế hệ mới
như SMR cũng có thể trở thành một lựa chọn dài hạn đối với Việt Nam.
Theo Quy
hoạch điện VIII, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo nhưng
đồng thời cũng phải bảo đảm nguồn điện nền ổn định để đáp ứng nhu cầu tăng
trưởng kinh tế và sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu, hạ tầng số. Vì vậy, các
công nghệ phát điện ổn định và phát thải thấp như điện hạt nhân quy mô nhỏ đang
được nhiều quốc gia trong khu vực theo dõi và nghiên cứu, có thể mở ra thêm lựa
chọn cho chiến lược an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam trong tương lai.
Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia đầu tư điện hạt nhân mô-đun nhỏ SMR
07:40, 09/12/2025
Trung Quốc và Nga chiếm 90% số lò phản ứng điện hạt nhân mới toàn cầu
09:28, 23/01/2026
Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững gắn với điện hạt nhân
Đầu tư chuyển đổi xanh là khoản đầu tư cho tương lai
Đầu tư chuyển đổi xanh là khoản đầu tư cho tương lai
Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn
Sự bùng nổ của xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng khiến lượng pin lithium-ion thải bỏ tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn về môi trường và nguồn cung kim loại chiến lược. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy phương pháp tái chế "xanh" dùng carbon dioxide và nước có thể thu hồi lithium với hiệu suất rất cao...
Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý
Hơn 2.500 tấn rác thải mỗi ngày đổ về các bãi chôn lấp đã hoạt động hàng chục năm nay ở Thanh Hóa. Bãi rác quá tải nghiêm trọng, nước rỉ rác chảy ra đồng ruộng, mùi hôi bao trùm khu dân cư, ruộng vườn bỏ hoang vì ô nhiễm...
Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp
Việc tuân thủ EPR không chỉ là nghĩa vụ pháp lý về môi trường mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ESG của thị trường quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng...
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: